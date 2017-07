Will Smith guruló otthonától Simon Cowell mozgó palotájáig

Simon Cowell

A "Hírességek lakókocsijai" (Celebrity Motor Homes) sorozatban bejárhatjuk többek közt Will Smith kétmillió dolláros mozgó birtokát, Vin Diesel fényűző lakókocsiját, amely a szemünk láttára alakul át, valamint Christina Aguilera guruló luxusnyaralóját. Emellett Simon Cowell, Leonardo DiCaprio, a rapper Timbaland és az amerikai olimpiai bajnok tornászcsapat is beengedte a stábot a rendelésre készült, csúcsszuper úti otthonokba.Alább három híresség a sorozatban is látható lakókocsiját, turnébuszát mutatjuk be, mindegyik tervezője a Anderson Mobile Estates, a cég, amely többek közt Mariah Carey, Sharon Stone Brad Pitt, Jada, Jim Carrey, Harrison Ford, Adam Sandler, Sylvester Stallone, Whitney Houston, Richard Gere és Jennifer Lopez mozgó házait is készítette.(tehetségkutató, és televíziós producer, elsősorban az amerikai The X Factor és American Idol, illetve a Britain's Got Talent zsűritagjaként ismert) rengeteget van úton, hogy újabb és újabb tehetséges embereket fedezzen fel, és hát ez alatt laknia is kell valahol. De persze nem akárhol.- Lakókocsija 111 négyzetméteres, 30 tonnát nyom, 22 keréken gurul, és 2,5 millió dollárba (kb. 653 millió forint) került.- Igazából egy hatalmas doubledecker, mert gombnyomásra a teteje felemelkedik, és a busz kétszintessé alakul.- Mindkét szinten a luxus uralkodik: hófehér olasz bőr ülőbútorok, beleértve egy 20 fős kanapét, minden kifejezetten Simon számára készült.- Található itt vetítőszoba és egy tágas konyha is (ezt nem ő használja, hanem a séf, aki az utazás alatt főz rá).- Simon, ha nem fogadja rögtön vendégét, a nappali szoba egyik részébe beépített detektívtükrön keresztül megfigyelheti a látogató.- De az igazi különlegesség a "házi doktor", azaz egy képernyő, ami az asztallapból emelkedik fel, és amelyet ha bekapcsol (a hét 24 órájában bármikor) összeköti őt orvosával. A szekrényben található eszközök, például az EKG-kesztyű, a vérnyomásmérő, a kamerás fültükör - mind információt közvetít az orvosnak, aki így elháríthatja az egészségügyi problémát. A tervező szerint ilyen "mobil orvosi egységgel" Simonon kívül az USA-ban csak még egy jármú rendelkezik: az Air Force One, a mindenkori amerikai elnök különgépe.(Oscar-díjra jelölt színész, többszörös Grammy-díjnyertes hiphopelőadó) általában luxusszállodákban lakik a forgatások alatt, de szüksége van több járműre is, amiben utazik, és a forgatások közti szüneteket tölti. A "Hírességek lakókocsijai"-ban a Men in Black - Sötét zsaruk 3., az Ali és A boldogság nyomában forgatása során használt mozgó otthona látható.- A 2 millió dolláros (kb. 522 millió forint) guruló álomotthon 16 méter hosszú és 27 tonnát nyom.A luxusbusznak neve is van, úgy hívják: The Heat (azaz: Hőség. Pedig van légkondi is benne). Nemcsak a bútorzat, de a mennyezet is bőrből készült (utóbbi önmagában 30 ezer dollárba, azaz kb. 7,8 millió forintba került), emellett gránit, nemes fák és ólomüvegek teszik tökéletessé, no meg a márványpadló.- Helyet kapott benne egy 30 fős moziterem, 14 tévé, egy tárgyaló, több hálószoba, egy tökéletesen felszerelt konyha, valamint két, számos luxussal ellátott fürdőszoba.- A busz gombnyomásra terjeszkedik oldalra és felfelé, azaz ez is kétszintes.- Minden automatizált, még a márványpultból szintén gombnyomásra kiemelkedő sminktükör is, ami újabb gombnyomásra tévéképernyővé alakul.- Érdekesség, hogy 2011-ben a Man in black 3. New Yorki forgatása során az énekes utcára leparkolt lakóbuszának látványa annyira zavarta a szomszédságot, hogy panaszt tettek az önkormányzatnál. Ott azt a választ kapták, hogy bár a busz mérete tényleg zavaró, nem sért semmilyen törvényt. A busz tehát gyönyörű, de nem mindenki lelkesedik érte.színész (Halálos iramban 1-8.) producer és forgatókönyvíró szintén egy guruló luxuscsodában utazik forgatásról forgatásra, és pihen a filmezés során a szünetekben.- Az ő lakóbusza csak szerény 1,1 millió dollár (kb. 287 millió forint) értékű, 102 négyzetméteres.- Vin számára nélkülözhetetlen, amikor a Halálos iramban - Ötödik sebesség forgatásra Puerto Ricoban került sor, a lakókocsit elszállíttatta a Nagy-Antillák ezen hangulatos szigetére is.- A busz kívül aranyszínű, belül otthonos barna tónusok uralkodnak.- Minden high-tech: számos 3D tévével és kifinomult biztonsági rendszerrel ellátott a busz, és persze ez is egy gombnyomással kétszintesre nyitható.- Különlegessége, hogy az emeleten a színész a gyermekének berendeztetett egy játszó helyiséget, lent pedig egy családias kis konyha is található, élénk színű étkezővel.A sorozat még jó néhány híresség lakókocsiját bemutatja, az egyik legérdekesebb talán, a fentieken túl, Kellie Pickler, az American Idolban hatodik helyezést elérő countryénekesnő luxusbusza. Kellie rengeteget van úton a koncertjei miatt, és ilyenkor soha nem szállodában lakik, hanem a turnébuszában. Az enteriőr tökéletesen reflektál a törékeny, de karizmatikus hangú énekesnő személyiségére: a robusztus, kívülről csupa üveg és króm busz világos, légies, nőies otthont rejt, tele vintage és púder színű, romantikus kiegészítőkkel. Mint elárulja, nemrég házasodott, de itt megvalósíthatja saját 'csajos' világát- ellentétben férjével közös otthonukban. A 42 pár cipőjének otthont adó gardróbja és gőzkabinja teszi teljessé mindennapi komfortját, és persze a 2 kiskutyájának kialakított sarkok.