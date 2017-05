X-Faktor 2017: a mentorok új társat, a nézők új műsorvezetőt kapnak

Három évad után győztes mentorként távozott Tóth Gabi az X-Faktorból és nemrégiben az is publikussá vált, hogy a 2016-os évad férfi mentorai idén is folytatják munkájukat. Kedd este pedig kiderült az is, hogy a fiúkhoz Radics Gigi csatlakozott női mentorként. A fiatal énekesnő hatalmas lelkesedéssel várja, hogy rátaláljon mentoráltjaira és segítse őket tehetségük kibontakozásában. Puskás Peti ByeAlex és Gáspár Laci már készen állnak a feladatra, hogy Gigivel kiegészülve véleményezzék az énekeseket és zenekarokat.Az X-Faktor kedd esti sajtótájékoztatóján itt még nem értek véget a meglepetések, mert az is kiderült, hogy a tehetségkutató idei szériája új műsorvezetőt is kap Kiss Ramóna személyében. A színésznő nem tart új szerepkörétől és alig várja, hogy elinduljanak a műsor felvételei, majd pedig az élő show-k, ahol új szerepben mérettetheti meg magát.