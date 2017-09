Yoko Ono miatt nem lehet több John Lemont inni

Néhai férje védjegyének megsértése miatt a John Lemon üdítőitalok nevének megváltoztatására kényszerített egy lengyelországi italgyártó céget Yoko Ono.



A természetes alapanyagokból készült, magas gyümölcstartalmú, glutén- és tartósítószer-mentes limonádék a jövőben On Lemon néven kerülnek forgalomba.



Az özvegy perrel fenyegette meg a katowicei John Lemon vállalatot, ha nem változtatja meg a nevet. Ügyvédei arra figyelmeztették a céget, hogy napi 5000 eurót és eladott palackonként 500 eurót kell fizetnie, ha megsérti a John Lennon védjegyet, amelyet Ono 2016-ban jegyeztetett be.



A cég ügyvédei cáfolták, hogy megsértették volna John Lennon jogait, de Ono ügyvédei a John Lemon írországi forgalmazójának Facebook-posztjára hivatkoztak, amelyen megjelenik az ikonikus énekes képe. Sőt más anyagaikon az üdítőital logója mellett ott van a "let it be" felirat és a jellegzetes kerek lencséjű szemüveg, mindkettő szorosan kötődik John Lennonhoz.



Azzal is érveltek, hogy ők 2014-ben jegyeztették be az európai uniós védjegyet, két évvel korábban, mint hogy a John Lennon-védjegy bejegyzésre került.



Karol Chamera, a John Lemon brit forgalmazója a East London Advertiser lapnak arról beszélt, hogy "aki ebben a vállalkozásban részt vesz, mindenki startup cég és nem tudunk szembeszállni valakivel, akinek milliói vannak".