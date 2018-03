Zaklatás áldozatainak támogatására hoztak létre pénzalapot francia művésznők

Vanessa Paradis

A francia alap számára az amerikai filmipar 300 női résztvevőjének Time's Up nevű kezdeményezése szolgált példaként. A francia projekt elindítói között van Vanessa Paradis színésznő-énekesnő, valamit Julie Gayet, az egykori francia elnök, François Hollande élettársa is. Jelképük egy fehér szalag, amelyet pénteken a César-díj átadóján is viselni fognak a támogatók.

A Time's Up kezdeményezést az Egyesült Államokban Meryl Streep és Cate Blanchett indította el. Az alapba már 13 millió dollárt gyűjtöttek össze, amellyel zaklatást átélt férfiakat és nőket támogatnak.Az amerikai kezdeményezést a Harvey Weinstein amerikai filmmogul körül kirobbant botrány hatására indították el. Weinsteint több mint 100 nő vádolta meg szexuális zaklatással vagy nemi erőszakkal.