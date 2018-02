Zaklatási ügyek - A brit filmipar zéró toleranciát hirdet a zaklatásokkal szemben

A Brit Filmintézet szerint a filmiparral kapcsolatban kipattant zaklatási ügyek a Harvey Weinstein-botrány kirobbanása óta olyan szintet értek el, ami azonnali fellépést sürget.



A film-, televízió- és videojátékiparban nyolc "világos és egyszerű" alapelvet vezetnek be a zaklatások visszaszorítására.



A szabályozás és a zéró tolerancia meghirdetése az elmúlt három hónap tapasztalatai nyomán érett meg. A kidolgozásban több mint 20 iparági szervezet és szakszervezet vett részt. Az alapelveket mások mellett Emma Watson, Jodie Whittaker, Gemma Arterton és Gemma Chan, továbbá a producerek közül Barbara Broccoli, Rebecca OíBrien és Alison Owen is támogatja.



Az alapelvek közül az első szerint: "mindenki felelős befogadó munkahely létrehozásáért és fenntartásáért, amely pozitív és támogató". Egy másik pont leszögezi, hogy biztosítani kell a "megfelelő védelmet a panaszosok és az áldozatok számára, és ahol a zaklatás vagy a zaklatás megállapítása történt, megfelelő intézkedéseket kell tenni a másokat terrorizálókkal vagy a zaklatókkal szemben".



A nyolcadik alapelvvel pedig a megfogalmazók azt ígérik, hogy "tiszteletben fogjuk tartani egymás méltóságát, tekintet nélkül a rangidős pozícióra, vagy egy szervezetben betöltött szerepünkre".



Egy támogató vonalat is létrehoznak a brit Film és Televízió Jótékonysági Alapítványa (CTBF) segítségével, amely áprilisban kezdi meg működését és minden problémával foglalkozik.



A BFI illetékes vezetője, Jennifer Smith elmondta: a nyolc alapelv felállítása az első lépés, amely arra szolgál, hogy az ágazatban egy új tónus, kulturális váltás honosodjon meg. "Ez csak a kezdet, nem a lezárás" - hangsúlyozta.



Amanda Nevill, a BFI vezetője kiemelte: a szabályok bevezetése fontos lépés afelé, hogy az ágazat "igazságos és nyitott legyen és mindenkinek lehetőséget nyújtson ".



A BFI-hez finanszírozási támogatásért forduló szervezeteknek és egyéneknek el kell fogadniuk az alapelveket, valamint a már létező, sokféleséget támogató szabályokat.



A brit napilap szerint szerint az alapelveket félévente felülvizsgálják.



Az új útmutatót Margot James, a kreatív iparágakért felelős államminiszter is üdvözölte, mint mondta, ez lehet az első lépés a változás biztosítása felé. "Mindenkinek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezze magát a munkahelyén, az emberek csak akkor boldogulhatnak, ha tiszteletteljes és toleráns környezetben dolgoznak, hogy legjobban kiaknázhassák alkotói tehetségüket" - fogalmazott.