Zaklatási ügyek - Egyre több amerikai színész határolódik el Woody Allentől

Legutóbb Timothée Chalamet amerikai színész jelentette be, hogy lemond az idén a mozikba kerülő A Rainy Day in New York című Woody Allen-alkotásért kapott fizetéséről és a szexuális zaklatás ellen küzdő szervezetek munkájának támogatására fordítja azt.A Szólíts a neveden című film 22 éves sztárja kedden az Instagramon közölte, hogy nem tart igényt a rendezővel közös munkájából származó fizetségre.- írta Chalamet.Az elmúlt hetekben Rebecca Hall (A Rainy Day in New York, Vicky Cristina Barcelona), Mira Sorvino (Hatalmas Aphrodité), Ellen Page (Rómának szeretettel), David Krumholtz (Wonder Wheel: Az óriáskerék) és Griffith Newman (A Rainy Day in New York) is jelezte az elhatárolódását Allentől, valamint megígérte, hogy többé nem dolgozik együtt vele.Hall a múlt héten jelentette be, hogy a szórakoztatóiparon belüli nemi egyenlőségéért harcoló Time's Up elnevezésű kezdeményezés támogatására fordítja az A Rainy Day in New York-ért kapott gázsiját."Ez egy apró gesztus és korántsem egy méltó kárpótlásnak szánt összeg" - írta a színésznő az Instagramon."Ha annak idején tudom, amit most tudok, nem játszottam volna a filmben" - nyilatkozta a múlt héten a The New York Times című lapnak Greta Gerwig, aki a 2012-es Rómának szeretettel című vígjáték egyik főszereplője volt."Azóta sem dolgoztam vele, és ezután sem fogok" - mondta Gerwig, hozzátéve, hogy Dylan Farrow története ráébresztette, miként súlyosbította egy másik nő fájdalmait, ami szívszaggató felismerés volt számára."Woody Allen ellen két államban is folyt törvényszéki nyomozás és nem történt vádemelés" - írta kedden a Twitteren Alec Baldwin."A személyének és a munkásságának a megtagadása kétség kívül valamilyen célt szolgál. Ám igazságtalannak és szomorúnak tartom. Háromszor is dolgoztam együtt Woody Allennel, amire pályafutásom egyik megtiszteltetéseként tekintek" - fogalmazott a színész.Baldwin hangsúlyozta, nem "kisebbíteni, vagy figyelmen kívül hagyni akarja az ilyesfajta vádakat", de mint fogalmazott, "nagyon megfontoltan és óvatosan kell eljárni, amikor ilyen bűnökkel vádolunk meg embereket".Dylan Farrow 2014 elején szólalt meg először a nyilvánosság előtt az állítólagos incidens ügyében, a héten pedig a CBS csatorna csütörtök reggeli This Morning című műsorában adnak le egy vele készített friss interjút.