Zámbó Jimmy életéből musical készülhet

A Király 42 évesen egy fegyverbalesetben halt meg az otthonában

Nehéz lenne megmondani, hogy életében vagy tragikus halála után lett több rajongója Zámbó Jimmynek, az azonban tény, hogy a 42 évesen, 2001. január másodikán fejlövéstôl elhunyt énekes legendája a mai napig él - írja a Borsonline .. Pisztoly általi halálának körülményei éppúgy érdekli a rajongókat még 16 év után is, mint szerelmi élete, fiainak, özvegyeinek sorsa. Évekkel ezelőtt megfogalmazódott már egy filmötlet, ám abból nem lett semmi, most azonban már egészen biztos, musical készül a legenda életéből. A Bors megtudta, Pintér Tibor színháza viheti színre a darabot, amire Jimmy legnagyobb fia, Krisztián és özvegye, Edit asszony is rábólintott. A szinopszis már kész, a legnagyobb titokban őrzik, és ha Pintér hazatért a dzsungelből, a munkálatok is elkezdődhetnek, hogy 2018-ban már meglehessen a bemutató.

Ha a színész hazajön a dzsungelből, neki is állhat a munkának

Bár Krisztián a Borsnak azt mondta, a történetből konkrétumokat még nem árulhat el, azt azért igen, hogy édesapja egy mitikus hős szerepében elevenedik majd meg a színpadon. A jelenetekben megjelenik Jimmy életé­nek azon időszaka, amikor még a vendéglátásban dolgozott, szű­kösen éltek, és az is, amikor az „egyszerű és ismeretlen" Zámbó Jimmyből a Királlyá vált, és máig zavaros és rejtélyes halálának részletei is. – A darabnak apu a főszereplője, az ő életét dolgozza fel. Két éve keresett meg először az ötlettel Pintér Tibor. Rengeteget be­szélgettünk, segítettem a történeteimmel megírni a sztorit. Így ez lett az első olyan feldolgozása apu életének, ami valóban méltó is lesz hozzá – magyarázta Krisztián, aki azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy a zenés darabban ő is megjelenik majd a színpadon.

– Mindenféleképpen azt szeretném, hogy profi színészek és jó énekesek játsszák a szerepeket. Írtam apunak egy dalt, ez a Csillagod ragyog. Ez a szám a darab végén fog elhangozni, és az is felmerült, hogy én énekeljem, adjam elő. Mivel én nem vagyok színész, a karakter pedig komoly színészi játékot is igényel, nem vagyok biztos benne, hogy elvállalom – mondta Krisztián, akinek a főszereplőre, vagyis édesapja karakterére nagyon is komoly el­képzelései vannak.Olyannyira, hogy a legnagyobb Zámbó fiú nem is tud mást elképzelni édesapja bőrében, csakis Pintér Tibort. – Sokan mondják, hogy tiszta apu vagyok. A külsőm természetesen, és a hangom is egyre inkább. Mindenekelőtt én tudnám őt eljátszani, mégsem gondolom, hogy ezt megtenném. Én azt szeretném, ha Pintér Tibor játszaná a főszerepet, hiszen megvan hozzá minden hangi és testalkati adottsága. Sokan megpróbálták már apu dalait elénekelni, volt, akinek sikerült is, ám ők nem színészek, a darabban pedig nemcsak a hang fontos, hanem a színészi játék is – folytatta az énekes, hozzátéve, amikor filmet akartak készíteni édesapja életéből, főszereplőként Csányi Sándor neve merült fel. Krisztián Csányit szívesen látta volna a filmvásznon, ám ő nem tud énekelni, így nem lehet főszereplője a zenés darabnak. A fiú szerint a sokszor szlovák Jimmynek titulált Peter Srámekkel pedig pont a fordítottja a baj: énekelni tud, ám nem színész.