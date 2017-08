Zárjuk egy zseniális Tom Cruise-zal a nyarat: heti mozipremierek a nyár utolsó hetében

Inhumans – Embertelenek

Barry Seal: A beszállító

Ritkaság számba megy, hogy egy sorozat első dupla része a mozivásznon debütáljon, ráadásul IMAX-ben. Ez akár necces is lehet, ha abból indulunk ki, hogy a később a Marvel univerzumot erősítő sorozat első trailerje nem igazán nyűgözte le a rajongókat. Konkrétan az első két részt rendező Roel Reine is kifogásolta annak technikai kifinomultságát, de ezen felül a színészi játék is hagyhat maga mögött kívánnivalót. A történetről elöljáróban csak annyit, hogy kezdésként egy puccskísérlet után hőseink Hawaiira menekülnek, és onnan őrzik világunk, majd jönnek a bonyodalmak. Főszerepben Sonya Balmores Anson Mount , és a Trónok Harca Ramsay Boltona Iwan Rheon , azt pedig, hogy a sorozat nézős lesz-e döntse el mindenki maga augusztus 31-én. Barry Seal életének egy zűrös időszakát feldolgozó, igaz történeten alapuló film az előzetesek alapján elég izgalmas kis szórakozásnak tűnik. Jah, hogy ki volt Barry Seal? Egy pilóta , akinek a munkaadói között megfordult a kolumbiai drogvilág nagyjainak fele, Pablo Escobar és a Medellín kartell, valamint az ezektől talán halovány árnyalatokban eltérő CIA. Az eddigi kritikák alapján a film pörgős, jól bánik a humorral, Tom Cruise mint mindig most is zseni, és ha megbarátkozunk azzal, hogy a vásznon nem minden arany, ami fénylik, még egy kis korrajzot is kaphat a kedves néző. A film Doug Liman , A holnap határa, és A Bourne-rejtély rendezője keze alatt kovácsolódott, és augusztus 31-én már magához is veheti a széles publikum.