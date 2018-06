Zenés, humoros szitcommal várja a nézőket a nyári szünetben a Sláger TV

A nyári forróságban mint mindenki, Emilio és családja is szabadságra mennek. A Drága családom, az Emilio Família epizódjait most néhány hétig tehát biztosan nélkülöznünk kell, de nyugalom, a Sláger TV nézői így sem maradnak humor és zene nélkül! Július 2-tól érkezik újra a Mula-Tó című zenés szitcom, sok-sok humorral és nevetéssel.



A saját gyártású zenés sorozatot hétfőtől csütörtökig követhetjük nyomon, amelyben olyan színészekkel is találkozhatunk, mint például Bakai László, Beleznay Endre, Dévényi Ildikó vagy Némedi Varga Tímea. Mellettük minden részben egy mulatós sztár is feltűnik majd, így többek között Bunyós Pityu, A jó LaciBetyár és a Dupla Kávé is.



Minden epizód egy-egy különálló történet köré épül, sok zenével és humorral fűszerezve. A szitcom állandó szereplője Vermes Tímea operaénekes, aki a helyi étterem gazdag, ámde kissé butácska tulaját alakítja.

„Nagyon szerettem a forgatásokat, az egész stáb szuper kedves volt, jó volt együtt dolgozni. A sorozatot Moravetz Levente írta és rendezte, aki kapásból rám formálta a karaktert. Így nem okozott gondot megtalálni magamat az étteremtulajdonos szerepében annak ellenére, hogy egy gazdag, buta „szőkenő"-t alakítok. Nagy fába vágtam a fejszémet, hiszen operaénekesként nem sok prózai szerepben volt részem a Mula-Tó-t megelőzően. Ennek ellenére nagyon élveztem az új kihívást, hogy színésznőként is bemutatkozhattam. Nem tudom tervben van-e, de ha megkeresnének, biztosan igent mondanék a folytatásra is" – árulta el az énekesnő.



Mula-Tó július 2-ától minden hétköznap, hétfőtől csütörtökig 18.55-től a Sláger TV műsorán!