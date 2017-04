Zimány Linda egy életre megbetegedett egy diétától

Zimány Linda modellként különösen odafigyelt az alakjára, ezért a pordiétáktól kezdve a szénhidrátmegvonásig mindennel próbálkozott, ma már azonban egyiket sem tenné, és nem is javasolja senkinek - írja az NLCafé „Mindegyik csak ideiglenes eredményt tud nyújtani. Ha az ember megvon magától fontos tápanyagokat adott esetben, vagy ha valaki szénhidráttípusú ember, akkor az kiborul két-három hónap után, és hirtelen elkezd zabálni, és akkor annyi a leadott kilóknak. Azt gondolom, hogy meg kell tanulni mértéket tartani inkább. Teljesen jól bejön nekem meg az ismerőseimnek is – akik szénhidrátfüggőek –, hogy tartanak egy állandó diétát, és mondjuk egy héten egy napot adnak maguknak, amikor kicsit belecsalhatnak a menübe, és akkor megvan a balansz is, mert a szervezet is megkapja a szénhidrátsokkot, és jobban megy a fogyás is" – magyarázta Linda, aki a Nagy Duettben kirobbanó formában van, és állítása szerint mostanra találta meg a tökéletes étrendet.A Mokkában beszélgetés közben az is kiderült, hogy a különböző diétákat Zimány Linda szervezete is megsínylette. A diéták káros hatásaként életre szóló betegség alakult ki a modellnél. „Volt olyan diéta, hogy sok mindent megvontam magamtól, és alakultak ki intoleranciák. Ilyen a gluténnel és a tejjel kapcsolatos intoleranciám."Nagyon ajánlja, hogy aki megteheti, menjen el gasztroenterológiai vértesztre, ahol több mint 2000 összetevőt tudnak nézni. Ebből kiderül, hogy mi az, amit le tud bontani a vérünk és a szervezetünk. Mindezt a meghívott szakember is erősen javasolta, mert óva int mindenkit attól, hogy magát diagnosztizálja, hiszen éppen a laktóz- és a gluténintolerancia az, ami mostanában egyfajta divat is lett.