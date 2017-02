Zolbert lemezbemutató koncertje az Opusban

Inside Out címmel új lemezt készített Zolbert, a smooth jazz színtér egyik hazai kiválósága. Az anyagot a szaxofonos február 9-én csütörtökön az Opus Jazz Clubban mutatja be először a közönség előtt.



Az albumon Zolbert tizenhárom szerzeménye található, köztük a Takács Nikolasszal közös Miami Nights. A lemezt, amely a közelmúltban jelent meg a Tom-Tom Records gondozásában, zömében fiatal zenészek közreműködésével rögzítették - szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.



A szaxofonos és csapata (Kovács Gergő - basszusgitár; Nagy Zsolt - dobok; Riskó Tibor - gitár; Tóth Marcell - zongora) turnén mutatja be az Iside Outot, a koncertsorozat első állomása a február 9-i lemezbemutató est az Opus Jazz Clubban, a Jazzy Live sorozat részeként.



Az élő produkcióban is szereplő zenészek mellett az albumon közreműködött Ferencz Péter Peet (billentyűs hangszerek, vonósok, gitár, vokálok, programozás), Udvarhelyi Gábor (gitár), Gudics Martin és Szedlár Dávid (basszusgitár), Balog László és Gudics Marcell (dobok), Koós-Hutás Áron (trombita, szárnykürt), Markos Miklós (ütőhangszerek) és Takács Nikolas (ének).



Zolbert 2013-ban Frappé című dalával megnyerte a zuglói Smooth Jazz Dalverseny fődíját, egy évvel később a VII. Jazzy Jazz Dalverseny győztese lett Friendship című szerzeményével, amely a legjobb hangszerelésért járó különdíjat is megkapta. Szintén 2014-ben zenésztársaival a VeszprémFest nagyszínpadán lépett fel a világhírű brit Brand New Heavies előzenekaraként.



Debütáló lemeze 2015 áprilisában jelent meg One címmel. Az anyag a populáris jazz színes palettáját vonultatta fel a smooth jazz, a funk és a soul egyedülálló ötvözeteként. A Frappé című dal az Egyesült Államokban a Jazztrax Rádió TOP 25-ös listájának 10. helyére került. A szaxofonos 2016-ban megalapította saját borfesztiválját, a Zolbert Jazz Ú Wine Festet. Zolbert és zenekara az elmúlt három évben mintegy száz koncertet adott országszerte.