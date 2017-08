Zongoristák, festőművészek és kalligráfusok babérjaira törnek a robotok Pekingben - Videók

Az Olaszországban gyártott TeoTronico 53 "ujjal" kelti életre a kiállítótér közepén álló zongorát. A világhírű robot már több hangversenyen is szerepelt, sőt még egy húsvér zongoraművésszel is összemérte tudását. A zongorázás mellett a robot beszél, énekel, mulatságos arckifejezéseket vág, szívesen elegyedik párbeszédbe bárkivel, képes mozgatni a fejét, a száját, a szemét, a szemhéját és a szemöldökét is."Ez a robot zenetanár-asszisztensként működik, segítve a diákok tanulását" - mondta Peter Csang, a TeoTronico kínai képviselője, hozzátéve, hogy egyelőre nem tervezik a zongoristarobot tömeggyártását. A pekingi konferencián fellépő, öltönyt és nyakkendőt viselő masina harmadik generációs. A negyedik generációs változat, amely képes zenét is komponálni, Európában már elérhető.TeoTronicón kívül más "művészi hajlamú" robotok is vannak a vasárnapig tartó konferencián. Az ellenzős sapkát, szemüveget és bajszot viselő Szajtacsien elmerülten készíti a látogatók portréit a festményeiből nyílt kiállítás "kísérőprogramjaként". A valamivel több mint másfél méter magas festőművészrobot, amelyet a Sencseni Robotika Akadémián készítettek, fénykép alapján rajzolja le modelljeit mindössze nagyjából öt perc leforgása alatt.Az akadémia munkatársa, Fang Szeven szerint a robotot, amelynek külseje szándékosan "a külföldi utcai művészt" idézi, múzeumokban, bevásárlóközpontokban és éttermekben lehet hasznosítani, hogy rajzolni tanítsa, vagy csupán bevonzza az érdeklődőket. A robotból már kettőt eladtak a konferencia előtt, darabját nagyjából 300 ezer jüanért (11,5 millió forint), de akár bérelni is lehet a masinát, havonta körülbelül nyolcezer jüanért.A konferencia egyik sztárja a Dobot Magician nevű robotkar, amely mestere a kínai kalligráfiának. A robotkart már jól ismerik Kínában, mert az idei tavaszünnep - Kína legnagyobb családi ünnepe - alkalmából szervezett gálán már bemutatkozott a közönségnek.A Dobot Magician bár ügyesen boldogul az ecsettel és a tintával, fejlesztője szerint nem ez az elsődleges funkciója. A robotkar kiválóan alkalmazható a háromdimenziós nyomtatás és a lézeres gravírozás területén is. A vállalat már több mint ötezer hasonló robotkart adott el világszerte, többségüket oktatási intézményeknek.A hús-vér művészek mindezek ellenére egyáltalán nem tartanak a robotoktól. "Ha művészetről van szó, a robotok nem tudják helyettesíteni az embert" - szögezte le Csen Csö kínai zeneszerző. Hozzátette: "egy zenemű előadása és megkomponálása az érzelmeken alapszik".A komponista szerint a robotok segíthetnek ugyan népszerűbbé tenni a zenetanulást, de nem tudnak hatékonyan tanítani, mivel oktatási módszerüket nem képesek hozzáigazítani a diák tanulási sebességéhez és érzelmeihez."A robotokból hiányzik a kreativitás" - fogalmazott Csiu Csecsie, a pekingi Képzőművészeti Akadémia munkatársa, megjegyezve, hogy amikor egy művész lát egy gyönyörű tájat, akkor előfordul, hogy azonnal vázlatot készít, majd húsz évvel később fest egy képet, vagy ír egy verset arról, amit látott. "Amikor a kész alkotást szemléljük, felidézhetjük az ő élményeit és megérinthetnek bennünket az ő érzései. Ugyanaz a tájkép egy robot által megfestve, nem lenne ránk ugyanilyen hatással" - tette hozzá Csecsie.