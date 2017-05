Zsarolóvírus: meg lehet menteni a zárolt fájlokat

Számítástechnikai biztonsággal foglalkozó szaskemberek egy globális csoportja összefogott, hogy kifejlesszenek egy módszert, amellyel hozzáférnek a vírus által megtámadott fájlok kódolási kulcsához. A csoport munkájában a francia Adrien Guinet, Benajmin Delphy és Matthieu Suiche is részt vett. Guinet biztonsági szakértőként, Suiche hackerként, Delphy pedig banki alkalmazottként tevékenykedik. A kutatók figyelmeztettek, hogy megoldásuk csak bizonyos körülmények között működik.Az egyik feltétel, hogy a fertőzött számítógépet nem indították újra azóta, hogy a vírus megjelent rajta. A másik az, hogy a javítást még a WannaCry utolsó figyelmeztetése előtt kell végrehajtani az eszközön. A kulcsot többféle Windows operációs rendszeren tesztelték. A kutatók felfedezése az utolsó pillanatban érkezett azok számára, akiknek gépe egy héttel ezelőtt fertőződött meg a vírussal. A WannaCry múlt pénteken kezdett terjedni , és azóta több mint 150 ország legalább 300 ezer számítógépén telepedett meg. A vírus először 300 dollárt (85 ezer forintot) követel a felhasználóktól a fájlok visszaállításáért cserébe, és ha nem fizetnek, az összeg három napon belül 600 dollárra (170 ezer forintra) emelkedik, majd a fájlokat végleg zárolják.A WannaCry többek között autógyárak, kórházak, boltok, vasúttársaságok és iskolák informatikai rendszereit is megbénította, tetemes károkat okozva ezzel.Korábban az ESET szakemberi is összegyűjtöttek néhány hasznos tippet , amelyekkel a zsarolóvírus támadása megelőzhető.