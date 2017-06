Zseniális konyhai ötlettel rukkolt elő az IKEA

Már a főzésbe is besegít az IKEA, és aki ráérez az újhullámos receptek bájára, minden bizonnyal csak nagyon indokolt esetben fog visszatérni Horváth Ilonához.A svéd lakberendezési multi kanadai leányvállalata egy torontói székhelyű marketingcéggel összeállva hozták létre a Cook This Page (Süsd meg ezt a lapot) kezdeményezést, amelynek eredményeként zseniális illusztrált recepteket készítettek, és ezeket be is mutatták az IKEA egyik kanadai konyhabemutatóján. Mindegyik az ételhez szükséges összetevők rajzát mutatja, a kevésbé gyakorlott séfnek pedig egyszerűen csak fel kell töltenie az alapanyagokkal az üres helyeket. És mi a legjobb ebben? Mindegyik sütőpapír, amelyekre élelmiszer-biztonságos tintával rajzolják fel a recepteket, így ha minden a helyére kerül már csak annyi dolgunk marad, hogy összetekerjük a papírt, majd a sütöbe dobjuk az ételt. Forgalmazásba még nem került az újszerű recept, de az ötlet annyira jó, hogy biztosan szolgálatba fogja állítani az új terméket a svéd cég.