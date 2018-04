Zsidró Tamás elvenné Dobó Katát

Bochkor Gábor műsorában vendégeskedett Zsidró Tamás, aki általában nem túl közlékeny magánéletét illetően, most mégis meglepően nyíltan beszélt róla.Bocsi a műsorban azt kérdezte vendégeitől, hogy kit hívnának meg esküvőjükre.Az ismert fodrász így válaszolt:– Mindenkit meghívnék, aki közel áll hozzám. De kit vennék el, a Katát? – tette fel a költői kérdést a sztárfodrász.– Ha őt – mivel ismert színésznő –, neki is van egy társasága, annak a tagjait is mind meghívnánk. Liptai Claudiát például biztosan, hiszen mi is ott leszünk az ő esküvőjén… – mondta Tamás, majd kifejtette, hogy ettől függetlenül nem szeretne nagy tömeget a lagzin – idézte a Bors Zsidró azt is elmondta, hogy már egyszer házasodott, és rossz élmények is befeketítik emlékeit az első lagzijáról, ezért a következő alkalommal biztosan jobban megválogatná, kiket hív meg.A rossz tapasztalatok ellenére Dobó Kata párja nem zárkózik el a ceremónia elől.– Nálam benne van a pakliban a házasság – erősítette meg végül a szándékait Zsidró Tamás.A lap a házassági tervekről Dobó Katát is szerette volna, megkérdezni, de egyelőre a színésznőtől nem tudták meg, hogy ő mit szól az esküvő gondolatához.