Zuckerberg gátat szab a bosszúpornónak

A technológia és a mesterséges intelligencia (MI) majd mindent megold jól – gondolhatta Mark Zuckerberg Facebook-vezér, amikor kiírta az alábbiakat a legnépszerűbb közösségi oldalra:A poszt arról szól, új eszközöket vezetnek be a Facebookon, hogy a revenge porn, magyarul bosszúpornó jelenségét leszorítsák itt, valamint a Messengeren és Instagramon is. Zuckerberg definiálja is a bosszúpornót: olyan intim videó, amit az egyik fél közöl a másik beleegyezése nélkül - írja a 24.hu Zuckerberg szerint ez rossz, ez fájdalmas, és ha ilyesmit jelentetek nekünk, az MI-t és a képfelismerést fogjuk felhasználni, hogy megelőzzük a megosztását a platformjainkon keresztül.Mivel Észak-Írországban már bírósági eljárás is indult a Facebook ellen egy bosszúpornós ügyben, nem csoda, hogy döntésre szánták el magukat. Csak megint későn.