Díjazták a kiválóságokat

A pályázatokat kiíró SZTE Tehetséggondozó Tanácsnak idén különösen nehéz dolga volt, majd 800 hallgató nyújtott be mintegy 1200 pályázatot. A tanács és Szeged város mellett több helyi vállalat is hozzájárult a legtehetségesebb egyetemisták elismeréséhez, a díjakkal együtt így megerősítést is kaphattak: jó úton járnak. Az Év Tehetségének BA-MA kategóriában Gombos Jarmo Juhanit választották, a PhD-sok legjobbja dr. Gajdács Márió lett, akiknek Várkonyi Andrea műsorvezető, Szabó Gábor és Badó Attila professzor, az SZTE Tehetséggondozó Tanács elnöke gratulált.