Könyves Piknikre invitál kedden a Nyugi Kert

Ősszel is megrendezi méltán népszerű Könyves Piknikjét a Nyugi Kert szeptember 26-án. A BTK szomszédságában elterülő, és az egyetemisták által méltán közkedvelt hely második alkalommal áldoz ily módon a kultúra oltárán. A tavasszal rendezett első akkord is nagy népszerűségnek örvendett, ezért a szervezők most még nagyobb összefogásban álltak neki a rendezvénynek.



A Bookline webáruház jóvoltából kerül elsősorban könyv az asztalra, persze csak akkor, ha lesz aki megtalálja. Ugyanis ezen nyereménykönyvek egy könyvkereső játék keretei között részei a programnak, s hogy a borító az adott művön kívül mit rejt még? Találj meg egyet és kiderül!



A tavaszihoz hasonlóan most ősszel is képviselteti magát a Somogyi-könyvtár, akik játékaikkal már a múlt alkalommal is a hangulat egyik alappillérét képezték. Zsákjuk bizonyára most is tömve lesz tapssal, ami csak a szerencsés nyertesekre vár.



A színes felhozatalt tovább erősíti a Kóborló Könyvesbolt, mely széles tematikából merítkező könyves kínálatával várja standjánál azokat, akik kedvező áron vágynának minőségi irodalomra.



A szervezésben most ősszel is jelentősen kivette a részét a Bölcsészettudományi kar Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének lelkes könyvtáros hallgatóiból nem régiben alakult Kreatív Könyvtárosok Társasága. A társaság célja a tanszéken belüli közösségi élet fellendítése, illetve az olvasás népszerűsítése. Ennek jegyében ők egy könyvcsere ponttal képviseltetik magukat, mint ahogy az tették a múltkori könyves pikniken, vagy az Ünnepi Könyvhéten. A könyvcsere pont barter alapon működik. Lényege, hogy az elolvasott, megunt, vagy selejtezésre váró könyvedet kicserélheted egy könyvre a stand kínálatából, ezzel is színesítve az eredeti felállást, vagy hozzásegítve mást egy számodra már haszontalan, de másoknak még értéket képező könyvhöz. A könyveken kívül apró ajándékokat is hoznak a srácok.