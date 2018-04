Maturálók, figyelem! Ez a sikeres érettségi titka

Az első nagy megmérettetés idén is a magyarérettségi lesz.

Érettségi időpontok



A 2018-as érettségi szezon május 4-én, a nemzetiségi nyelvi és irodalmi vizsgákkal kezdődik, a legtöbb végzőst érintő írásbeli azonban május 7-én indul, aznap lesz a magyarérettségi. Az első héten ezt követően a matematika, történelem, angol és német jön sorra. Összesen 24 tantárgy közül választhattak a diákok, az utolsó írásbeli vizsgát május 28-án tartják. Az emelt szintű szóbeli érettségiket június 7. és 14. között, a középszintű szóbeliket június 18. és 29. között tartják.

Már csak néhány nap, és elkezdődik az érettségi szezon. Minden diák életében ez a legnehezebb időszak, hiszen évek óta azon dolgoztak, hogy ez a vizsga a lehető legjobb legyen, sok esetben ugyanis ezen múlik a továbbtanulás. Ráadásul nincs javítási lehetőség: egy dolgozat és egy felelet tantárgyanként, ami mindent eldönt. Nem mindegy tehát, milyen lelki és fizikai állapotban kezdenek neki a fiatalok.Először is érdemes felkészülni a vizsgahelyzetre, hiszen ilyen szituációval a többség most találkozik először. Aki izgul, mindenképpen próbáljon ki különböző relaxációs technikákat, fejben játssza le az első írásbeli helyzetét, nem árt néhány előző évi vizsgasort meg is oldani. Így nem érheti váratlanul a helyzet, mely egyébként – bármennyire is nagy fontosságú – mégiscsak olyasmi, mint egy témazáró nagydolgozat.A szóbeli viszont már teljesen más kihívás: ilyesmivel sok diák még nem találkozott korábban, hiszen az iskolai feleleteket nem egy ismeretlen bizottság előtt kell előadni. Erre is lehet azonban tréningezni: akár családtaggal, akár ismerősökkel, barátokkal is lehet szimulálni a szóbeli feleletet, a már kidolgozott tételeket előadni. Persze ehhez elengedhetetlen, hogy minden tételről legyen részletes vázlat, netán teljes szöveg, vagyis egy támpont ahhoz, hogy mit kell abban a témakörben elmondani. Ha netán valamire nem jutott idő, azt is érdemes legalább az utolsó néhány napban elolvasni, utánanézni, akár egy félig megtanult tétel tökéletesre dolgozása árán is.Ha ugyanis valaki azzal a tudattal megy vizsgázni, hogy néhány tételről fogalma sincs, az utolsó pillanatig azon görcsöl majd, nehogy azok közül húzzon valamit. Ráadásul ha peches, és ez megtörténik, jó eséllyel kétségbe esik – ez a legrosszabb, ami az érettségin történhet.Bármennyire is fontos ez a vizsga, nem szabad, hogy bárki is tönkremenjen a tanulásban. Fontos, hogy a készülés közben legyen idő regenerálódni: megfelelő mennyiségű alvással, netán egyórás sport beiktatásával ez könnyen elérhető. Lehet, hogy ez időpazarlásnak tűnik, de nem az: az agy fáradtan sokkal nehezebben fog, így egy idő után sokkal nagyobb pazarlás erőltetni a tanulást, mint pihenni egy kicsit. Az utolsó este pedig már el kell felejteni a magolást. Ezen már nem múlik semmi, egy nagy alvás után viszont jó eséllyel azok a tudásmorzsák is előhívhatók az agyból, melyek a fáradtságtól előző nap még homályba veszettnek tűntek.