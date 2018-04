Mit tehet az SZTE a szegedi sportsikerekért?

A példa ereje



„A sport nem csak a testnevelésnek, de a lélek nevelésének is leghatásosabb eszköze" – hangoztatta Szent-Györgyi Albert. Az SZTE Nobel-díjas rektora a teniszezéstől kezdve a röplabdázáson át a vitorlázórepülésig számos sportolási formát gyakorolva mutatott példát.

Labdajáték. Az egyetemi kosarasok meccsét Szabó Gábor fizikus, akadémikus, az SZTE rektora indította el. Fotó: Bobkó Anna

Hírességek az atlétikától a vízilabdáig



Olyan sporttehetségek kötődnek a szegedi egyetemhez, mint például az olimpiai vívó Juhász Katalin vagy a magyar pályaatlétika első világbajnoki aranyérmese, Márton Anita; illetve Molnár Tamás, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó vagy Vajda Attila, az olimpiai és világbajnok kenus.

111 éve alakult meg a Szegedi Tudományegyetemen működő sportegyesületek elődje, a Kolozsvári EAC. Az egyetemi sportnak azóta többféle szervezeti forma adott keretet. Ám hallgatói és oktatói mozgásigényének kielégítésénél és támogatásánál többet tesz a sportért az SZTE.A hallgatók sportegyesületeinek és az egyetemi sportközpontnak a szakmai felügyelete, a testnevelő szakos és edzőképzés, a sporttudományi kutatások, a sporttal kapcsolatos szolgáltatások fejlesztése, a sporttudományi laboratórium, a László Ferenc belgyógyász által elindított úgynevezett mozgásgyógyszerprogram is része az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karán belüli Testnevelési és Sporttudományi Intézet munkájának.Az intézetvezető, dr. Győri Ferenc szerint a sporttehetségek felfedezése ugyanúgy feladatuk, mint az élsportolók edzésmunkájának támogatása vagy a tömegsport népszerűsítése. Elért eredményeiket is összegezte azon konferencián, amely arra a kérdésre válaszolt, hogy mi mindent tesz és tehet az SZTE a szegedi sportsikerekért.– A medikusok által szabadon választható tárgyak közé tartozik immár a sportorvoslás a Szegedi Tudományegyetemen. Megalakult a Sportorvostani Tanszék, és az itt több mint fél éve működő sportorvosi rendelő segít az olyan kérdés megválaszolásában is, mint hogy a sportteljesítmény miként fokozható. E témakör megközelíthető – többek között – a genetika, az edzettség, a technika, a psziché, a technológia, a taktika, a táplálkozás, a körülmények és a teljesítményfokozók szempontjából – sorolta dr. Csonka Csaba. Az SZTE sportügyekért felelős rektori megbízottja utalt a 2004. évi törvényre, amely rögzíti: a sport a közjó része.Egyedülálló kezdeményezés Magyarországon az SZTE Traumatológiai Klinikáján működő sportorvosi rendelő. Ott a sportolást befolyásoló kockázati tényezőkről a hallgatók által kitöltött kérdőívek alapján is tájékozódnak. A felfedezett problémás esetekben a sportorvos, a kardiológus, a pszichológus és a sportsebész együtt dolgozik, hogy segíthessen.– A sportsérülés oka a nem megfelelő edzésvezetés – osztotta meg tapasztalatát a sportsebész dr. Török László. Az SZTE ÁOK Sportorvostani Tanszék vezetője szerint az egyénre szabott terhelés mellett a megfelelő bemelegítés és az edzés utáni levezetés, a nyújtás jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.A teljesítményfokozó sporttáplálkozásban az étrend-kiegészítők szerepéről szólva elhangzott: „Ha működik, akkor valószínűleg tiltott. Ha nem tiltott, akkor valószínűleg nem működik – néhány kivétellel". A 2016-os nyári olimpiai játékokon részt vevő sportolók körében végzett felmérés szerint a többség vitamint szedett, és ásványi anyagokat pótolt étrend-kiegészítőkkel.