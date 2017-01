Sokan bukják el a diplomájukat

A 2005 előtt megkezdett hagyományos egyetemi, főiskolai képzések között összesen 27 ezer 82 olyan esetet tart nyilván az Oktatási Hivatal, amikor a hallgatók tíz év alatt nem szereztek oklevelet, illetve nem zárták le tanulmányaikat a végbizonyítvány megszerzésével. Közülük azóta 2015-ben 3469-en, 2016-ban 2933-an megszerezték a diplomát, és idén is már hárman sikeresen záróvizsgáztak.Jelenleg azonban még így is több mint 20 ezren vannak azok, akik az abszolutóriumot megszerezték tavaly szeptemberig, de záróvizsgát még nem tettek. Ők 2018. szeptemberig letehetik a záróvizsgát, ez az utolsó esélyük arra, hogy ne bukják el a diplomájukat.A felsőoktatási államtitkárság 2015-ben hosszabbította meg a diploma megszerzésének határidejét az érintettek számára. Akkor döntés született arról is, hogy 2016 szeptemberéig megszerezhetik az abszolutóriumot azok is, akik egyetemi éveik alatt ezt nem tették meg. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a 2015-ös módosítás célja az volt, hogy lezárulhassanak azok a képzések, amelyek még szerepelnek ugyan a nyilvántartásokban, ám döntő többségükben már nincs sok esély arra, hogy befejezik azokat.A diplomák megszerzését többek között az hátráltatta, hogy korábban a nyelvvizsga megszerzése a záróvizsgára bocsátás feltétele volt. Nekik indította a kormány a diplomamentő programot, amelyben azok vehettek részt, akiknek kizárólag a nyelvvizsga jelentette az akadályt az oklevélszerzéshez, és már nem volt tanulói jogviszonyuk.Vélhetően az érintett 20 ezer főnél jóval kevesebb lesz a diplomázók száma jövő szeptemberig, az érintett diákok ugyanis döntő többségében már lezárták tanulmányaikat. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár velük kapcsolatban egyébként úgy fogalmazott: ha valaki a tudását több mint tíz évvel ezelőtt szerezte, de az erről szóló papírt csak most kapja meg, akkor a munkaerőpiac „sajátosan" fog ránézni.