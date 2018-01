Szenvedélyünk a jövőd: keresd a Szegedi Tudományegyetemet az Educatio kiállításon!

A griff: kincs őrzője

Ajándékok

Minden évben részt vesz az Educatio kiállításon az SZTE. Az egyetem ˝királykék˝ színe uralja idén is a Hungexpo G csarnokában az SZTE AF13-as standját. Fotó: Bobkó Anna

„A hazai oktatási piac legnagyobb seregszemléjén keresd jelképünket, a Griffet!" – javasolja a holnap kezdődő Educatio kiállításra látogatóknak a Szegedi Tudományegyetem.Minek a jelképe az SZTE címerében szereplő griffmadár? A hatalmas kincs, a gazdagságként is felfogható tudás őrzőjének szimbóluma a griffmadár, amely feltűnik a 18. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás AF13-as standján. A Hungexpo G csarnokának ezen a pontján rendezkedik be ugyanis 2018. január 18–20. között az SZTE, a QS World University Rankings szerint Magyarország legjobb egyeteme, a legzöldebb hazai felsőoktatási intézmény.Minden évben részt vesz az Educatio kiállításon az SZTE. A 12 karral és külön Tanárképző Központtal rendelkező felsőoktatási intézmény a képzések széles skáláját kínálja: az agrár és bölcsészettudományi területektől kezdve a gazdasági, informatikai, jogi, pedagógusképzési, sport-, műszaki és művészeti területeken át egészen az orvos- és egészségtudományi, valamint a társadalom- és a természettudományi területekig.Mit kap, aki ellátogat az SZTE standjához? „A képzések, a kutatási és tudományos tevékenység mellett mindent megtudhatsz a pezsgő szegedi diákéletről, a kollégiumokról, a tehetséggondozási programokról, a szociális juttatásokról, a kulturális és sportolási lehetőségekről"– szól a felsőoktatási tanulmányok iránt érdeklődőknek címzett ajánlat.

Válasz az imázsfilm is

„Az SZTE Karrier Iroda munkatársa ingyenes pályaorientációs tanácsadással vár. Az egyetem hallgatói pedig örömmel osztják meg személyes tapasztalataikat akár a tanulmányaikról, akár a hallgatói életről, akár a diplomát követő jövőképről legyen szó."„Látogass el te is az SZTE standjához, ahol kézhez veheted az egyetem 2018/2019-es tanévre szóló felvételi kiadványát, a legaktívabbak pedig SZTE-s ajándékokkal gazdagodhatnak" – hallottuk az Educatio kiállítás látogatására ösztönző felhívást.Miért érdemes a Szegedi Tudományegyetemen tanulni? Erre az egyetlen kérdésre a nyerő „13+1" válasznál is több olvasható az SZTE Felvételizőknek szóló honlapján. Ezen a www.u-szeged.hu/felveteli oldalon megtekinthetők az intézmény nemzetköziesítés jegyében elkészült imázsfilmjei, amelyek az egyetem oktatási potenciálját, valamint a kiemelt kutatási területeket mutatják be.Az egyetemi továbbtanulást tervező fiatalokat szolgáló SZTE-honlapon felvételi naptár frissül, hasznos információk és érdekes hírek között válogathatnak az érdeklődők. Mert a „Szegedi Tudományegyetem Felvételi 2018" oldal, hasonlóan az Educatio kiállításhoz, nemcsak az idén jelentkező diákoknak szól, hanem a másoddiploma vagy mesterképzés előtt álló hallgatók számára is szolgálhat hasznos információkkal. Az SZTE ezzel a szolgáltatással is azt üzeni a felvételizőknek: „Szenvedélyünk a jövőd".Az Educatio kiállításon a részvétel az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 számú „A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére" című pályázat keretein belül valósul meg.