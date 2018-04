Újdonság az Élőkönyvtár: munkaerőpiacra hangolódás - csütörtökön állásbörze a TIK-ben

Az egyetemisták a gyakornoki és munkalehetőségekről tájékozódhatnak a karriertervezést is segítő állásbörzén. Fotó: Bobkó Anna

Az SZTE Tavaszi Állásbörzén országos és helyi cégek képviselői tájékoztatják személyesen a látogatókat a kínált gyakornoki és munkalehetőségekről, elvárásokról. A TIK-ben 10 és 14 óra között HR-szakemberek előadásaiból tájékozódhat a közönség – többek között – a munkáltatók kiválasztási szempontjairól, az állásinterjúra való felkészülés lépéseiről.Az érdeklődők megismerhetik a hagyományos és a legtrendibb álláskeresési felületeket, a self branding és a hiteles kommunikáció célravezető módjait is. Idén is lesz CV-fotózás, grafológiai tanácsadásés karrierpizzával egybekötött céges bemutatkozás.Az üzleti szféra szereplői mellett más izgalmas munkakörökkel is megismerkedhetnek a résztvevők az SZTE Karrier Iroda Élőkönyvtár programján. Az állásbörze napján 14 és 16 óra között, a TIK I. emeletén személyesen találkozhatnak egy-egy munkakör képviselőjével az érdeklődők.A kötetlen beszélgetések célja, hogy a jelentkezők átfogó képet kapjanak az adott szakterület sajátosságairól, az előttük álló életpálya utakról, a mindennapok feladatairól, kihívásairól és örömeiről. A meghívott vendégek között rádiós műsorvezető, rendezvényszervező, projektmenedzser, kurátor, grafikus, kutató, élsportoló és pszichológus is lesz.Hagyomány, így e tavaszi program előtt is felkészítő napokat tartott az SZTE Karrier Iroda. A programkínálatban szerepelt többek között: Hozd magad helyzetbe! – interjúszimulációk angol és magyar nyelven, Karriernavigáció, Álláskeresési technikák – fókuszban a LinkedIn, Kommunikáció és önérvényesítés – csináld hatékonyan!, Points of You – Kreatív fototerápiás workshop.Az SZTE hallgatói karrierfejlesztési kurzusra is jelentkezhettek, ha tudatosan fel szeretnének készülni a pályakezdésre.