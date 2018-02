Nemsokára kifejezhetjük nemtetszésünket a Facebookon

Taylor Lorenz on Twitter Facebook is testing downvoting comments

A Facebooknál már elég régóta téma, hogy hogyan reagáljunk olyan dolgokra, amikre egy tetszik nem odaillő, sőt ízléstelen lenne. Ezeket már megoldották a különböző reakciógombokkal, és most tesztüzemben van a "downvote", azaz leszavazógomb is. - írja a Nuus Ezzel számunkra nem tetsző kommentekre reagálhatunk. A tesztüzemben az angol nyelvű Androidot használó amerikaiak kis része vesz részt egyenlőre.A Facebook szerint erre azért van szükség, hogy jobban érezzük magunkat az oldalon, mivel már így is sokkal kevesebb a felhasználójuk a sok idegesítő poszt miatt.