4 magyar és a téli olimpiák klasszikusa a terítéken - a 6. nap élőben

Február 15. Csütörtök

Curling

női selejtező 1.05

Kanada-Koreai Köztársaság

Dánia-Japán

Kína-OAR

Nagy-Britannia - Egyesült Államok



férfi selejtező 6.05

Egyesült Államok-Olaszország

Norvégia-Kanada

Nagy-Britannia - Japán

Dánia-Svájc



női selejtező 12.05

Kína - Nagy-Britannia

Kanada-Svédország

Egyesült Államok-Svájc

Koreai Köztársaság-Japán



Műkorcsolya

páros kűr 2.30



Szkeleton

férfi 1. és 2. futam 2.00, 3.30



Alpesi sí

női óriás-műlesiklás (Hozmann Szonja, Maróty Mariann) 2.00 és 5.45

férfi lesiklás (Kékesi Márton) 3.30



Hódeszka

férfi krossz selejtező 3.00, döntő 6.45



Jégkorong

nők, A csoport

Egyesült Államok-Kanada 4.10

OAR-Finnország 8.40



férfiak, A csoport

Csehország-Koreai Köztársaság 13.10

Svájc-Kanada 13.10



férfiak, C csoport

Finnország-Németország 4.10

Norvégia-Svédország 8.40



Sífutás

női szabadstílusú 10 km (Szőcs Emőke) 7.30



Gyorskorcsolya

férfi 10 000 m 12.00



Sílövészet

női 15 km 9.15

férfi 20 km 12.20



Síakrobatika

női ugrás selejtező 12.00



Szánkó

Kékesi Márton

Hozmann Szonja

Maróty Mariann

Beat Feuz

Aksel Lund Svindal

Thomas Dressen

Dominik Paris

Kjetil Jansrud

Mikaela Shiffrin

Viktoria Rebensburg

Tessa Worley

Laura Dahlmeier

Martin Fourcade

Johannes Thingnes Bö

Charlotte Kalla

Ingvild Flugstad Östberg

Marit Björgen

Szuj Ven-csing,

Han Cung

Jevgenyija Taraszova, Vlagyimir Morozov

Sven Kramer

A slágerszám egyértelműen a klasszikusnak tekinthető férfi lesiklás, amelybenis érdekelt, rajta kívül pedigésóriás-műlesiklásban, a sífutó Szőcs Emőke pedig szabadstílusú 10 kilométeren indul.A férfi lesiklás soha nem egy- vagy kétesélyes verseny, bármikor előfordulhat meglepetés, ahogy négy éve Szocsiban is, ahol az osztrák Matthias Mayer "orozta el" az aranyat a legnagyobb favoritok előtt. Ezúttal a svájciés a norvégtűnik a legjobbnak az idény során, előbbi mindössze 40 ponttal előzi meg utóbbit a világkupában, a világbajnoki címvédő Feuz három, a számban kétszeres világbajnok Svindal két futamot nyert az eddigi hét versenyből, ráadásul mindketten ötször-ötször állhattak dobogóra. Rajtuk kívül még az idén szintén vk-győztes német, az olasz, továbbá a norvégérhet a csúcsra, előbbi ráadásul - Svindal előtt - a leggyorsabb volt a keddi kombináció dzsongszoni lesikló futamában. Kékesi Márton bevállalós, bátor futamot ígért, ahogy a tavalyi világbajnokságon is szerepelt.A phjongcshangi pályán szintén egy korábban elhalasztott versenyt terveznek, mégpedig a női óriás-műlesiklást. A mostani téli olimpia egyik legnagyobb sztárja és legeredményesebb sportolója lehet. Az amerikai síző úgy vezeti a világkupát összetettben, hogy nagyjából dupla annyi pontja van, mint a második helyezettnek, pedig a sorozat utolsó állomásait már kihagyta az olimpia jegyében. A még mindig csak 22 éves sportolónak nem ez a szám a legnagyobb erőssége, hanem a műlesiklás, de ebben is az egyik legnagyobb favoritként áll rajthoz. Itt viszont a szakági világkupát vezető német, vagy a mögötte második franciais megelőzheti. A magyaroknak nem lehetnek vérmes reményeik.Szintén az erős szél miatt elhalasztott versenyt rendeznek a sílövőknél a női 15 kilométeren, amelyben a németa favorit az előző két verseny megnyerése után. Harmadik sikerével jó eséllyel lehetne Phjongcshang legeredményesebb sportolója is. Ugyanakkor ez a legkiszámíthatatlanabb szám, mivel itt a lövészetnél büntetőkör helyett büntetőperc jár céltévesztés esetén.A férfiaknak viszont eredetileg is csütörtökre írták ki a 20 kilométeres egyéni viadalt. Bár ebben is lehetnek nagy meglepetések, ám az üldözéses viadalon győztes franciacímvédőként mindenképpen nagy esélyes, míg a világkupaszezon másik kiemelkedő alakja, a norvégnyilvánvalóan javítani szeretne az első két elrontott szám után.Sífutásban a Phjongcshangban már 7,5 plusz 7,5 kilométeren aranyérmes svéd, illetve a norvéga legesélyesebb, bár utóbbinak bármelyik honfitársa harcban lehet a győzelemért, többek közöttis, aki minden idők legeredményesebb női téli olimpikonja. Az alapvetően biatlonos Szőcs Emőke úgy fogalmazta meg céljait, hogy szeretné a kis nemzetek képviselőit megelőzni.A szánkósok váltóversenyében szokás szerint a németek a favoritok, míg a műkorcsolyázók párosversenyében az élen álló kínaiés a kevesebb mint egypontos hátránnyal második oroszduóból kerülhet ki a győztes.Gyorskorcsolyában a hatodik számban következhet a hatodik holland siker.már történelmet írt 5000 méteren sorozatban aratott harmadik diadalával, de ha 10 000 méteren is győz, akkor minden idők legeredményesebb férfi gyorskorcsolyázója lesz. Jelenleg 4 arany mellett 2-2 ezüstje és bronza van, az élen pedig a finn Clas Thunberg áll 5 arannyal, továbbá 1-1 ezüsttel és bronzzal.