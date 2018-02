89.-ként jövünk: téli olimpia megnyitó Phjongcshangban - a pénteki nap élőben

- Az észak-koreai nézők már nagyon készülnek a megnyitóra:

Kim Jong Nam névleges észak-koreai államfőt, az észak-koreai Legfelsőbb Népi Gyulés Elnökségének elnökét (k) fogadja Cso Mjung Gjon dél-koreai országegyesítési miniszter (j) a Phjongcshang megyei Dzsinbu vasútállomásán a phjongcshangi téli olimpia megnyitójának napján, 2018. február 9-én.

Megérkezett a dél-koreai fővárosba, Szöulba az észak-koreai hivatalos politikai küldöttség pénteken, néhány órával a phjongcshangi téli olimpia ünnepélyes megnyitója előtt, Mun Dzse In dél-koreai elnök kezet fogott Kim Jong Nam észak-koreai névleges államfővel. A megérkezést a repülőtérre a dél-koreai televízió élőben közvetítette.

Kim Jong Nam névleges észak-koreai államfőt, az észak-koreai Legfelsőbb Népi Gyűlés Elnökségének elnökét (b) fogadja Mun Dzse In dél-koreai elnök a phjongcshangi téli olimpia megnyitójának napján 2018. február 9-én Phjongcshangban. (MTI/EPA/Yonhap)

A küldöttség háromnapos programjának részleteit biztonsági okokból nem ismertették teljesen, egyes részletek azonban nyilvánosságra kerültek. A delegáció tagjai az érkezésüket követően nem sokkal elutaztak Phjongcshangba, a téli olimpia színhelyére, ahol - hely idő szerint - péntek este megtekintik a megnyitó ünnepséget. Az esemény előtt részt vettek azon a vacsorán, amelyet Mun Dzse In dél-koreai elnök adott, s amelyen mintegy húsz állam vezetői, illetve képviselői voltak jelen, mintegy kétszázan. Jelen volt Mike Pence amerikai alelnök, valamint Abe Sindzó japán kormányfő is.Az eseményen Mun Dzse In dél-koreai államfő a vendégeket fogadva többek között üdvözölte az észak-koreai küldöttség vezetőjét, Kim Jong Namot, akivel kezet szorított, miközben a fotósok felvételt készítettek róluk. Szombaton az észak-koreai küldöttség tagjai visszatérnek Szöulba, ahol Mun Dzse In fogadja őket. A helyi sajtó nem zárja ki, hogy a megbeszélések keretében Kim Jo Dzsong átadhatja, testvére, Kim Dzsong Un észak-koreai vezető meghívását egy phenjani hivatalos látogatásra.Az észak-koreai politikai küldöttség vasárnap hazautazik.

A zászlóvivő Nagy Konrád vezetésével a 89. nemzetként érkezik majd a magyar küldöttség

Észak-Korea 22 atlétával és több száz tagú hajrázó kórussal, előadóművészekkel lesz jelen Phjongcshangban. A téli olimpia február 25-ig tart. A Koreai-félszigeten tavaly november végén éleződött ki ismét a helyzet, miután Észak-Korea olyan interkontinentális ballisztikus rakétával hajtott végre kísérletet, amelyről azt állította, hogy atomtöltettel szerelhető fel, és elérheti az Egyesült Államok bármely szegletét. Válaszul az ENSZ Biztonsági Tanácsa újabb szankciókat vezetett be ellene. A phjongcshangi téli olimpia közeledtével enyhülés kezdődött a két Korea kapcsolatában, de Washington és Phenjan ellenséges viszonyában ez nem hozott változást.a phjongcshangi téli olimpia pénteki megnyitó ünnepségén a stadionba. A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) honlapjának tájékoztatása szerint a nemzetközi szervezet (NOB) közzétette a bevonulás sorrendjét, valamint ismertette a zászlóvivők névsorát.A magyar csapat előtt a Fülöp-szigetek sportolói érkeznek, utána pedig Hongkong következik, a sort a házigazda Dél-Korea és Észak-Korea közös bevonulása zárja. Az idei játékok megnyitója magyar idő szerint 12 órakor kezdődik.A férfi rövidprogramban japán, a páros rövidprogramban orosz siker született pénteken a műkorcsolyázók csapatversenyében a phjongcshangi téli olimpián. Összesítésben Kanada vezet.A verseny honlapjának beszámolója szerint a férfiaknál a japán Uno Soma izraeli és kanadai riválist megelőzve lett első, a párosoknál győztes Jevgenyija Taraszova, Vlagyimir Morozov duó pedig kanadai és német ellenfelét utasította maga mögé.Kanada mögött az Egyesült Államok és Japán csapata áll a második, illetve harmadik helyen.1. Uno Soma (Japán) 103,25 pont - 10 csapatpont2. Alexei Bychenko (Izrael) 88,49 - 93. Patrick Chan (Kanada) 81,66 - 81. OAR (Jevgenyija Taraszova, Vlagyimir Morozov) 80,92 - 102. Kanada (Meagan Duhamel, Eric Radford) 76,57 - 93. Németország (Aljona Savchenko, Bruno Massot) 75,36 - 8Az állás: 1. Kanada 17 pont, 2. Egyesült Államok 14, 3. Japán 13- A negyedik körben aztán Svájc kikapott a norvégoktól, míg a házigazda Dél-Korea nagyon könnyen verte az Egyesült Államokat.Kanada–Finnország 8–2 ; Kína–Orosz csapat 5–6 ; Egyesült Államok–Dél-Korea 1–9 ; Svájc–Norvégia 5–61. Kanada 3 győzelem/1 vereség1. Norvégia 3/11. Orosz csapat 3/11. Svájc 3/15. Dél-Korea 2/26. Kína 1/36. Egyesült Államok 1/38. Finnország 0/4- A világbajnoki címvédő svájci vegyespáros a harmadik mérkőzését is megnyerte pénteken a phjongcshangi téli olimpia curlingversenyén. A Jenny Perret, Martin Rios duó a 9-4-es végeredmény ellenére ezúttal kiélezett küzdelemben kerekedett felül az amerikai kettősön, ugyanis az utolsó, nyolcadik endet még egypontos hátrányból várta. Az utolsó felvonásban viszont tökéletes és precíz játékkal hat pontot szereztek a nyolccsapatos mezőnyben egyedüliként százszázalékos svájciak a végén sokat rontó rivális ellen. A reggeli forduló másik emlékezetes pillanata az volt, amikor a dél-koreai páros férfi tagja hatalmasat esett a Norvégiától elszenvedett 8-3-as vereség alkalmával. Li Kidzsong rálépett az egyik kőre, emiatt kicsúszott a másik lába alól a talaj. A sportoló nagyot esett, de látszólag nem lett komolyabb baja, csak a kezét fájlalta. Eredmények: Curling, vegyespáros, 3. forduló: Norvégia-Koreai Köztársaság 8-3 Kanada-Kína 10-4 Svájc-Egyesült Államok 9-4 OAR-Finnország 7-5.