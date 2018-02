9. nap: Vasárnap két magyar szerepel, hat bajnokot avatnak

Február 18. Vasárnap

Curling

férfi selejtező 1.05

Norvégia-Dánia

Egyesült Államok-Japán

Svájc-Kanada



női selejtező 6.05

Nagy-Britannia - Svédország

Kanada-Svájc

Kína-Koreai Köztársaság



férfi selejtező 12.05

Svédország-Japán

Dánia-Koreai Köztársaság

Olaszország - Nagy-Britannia

Egyesült Államok-Norvégia



Síakrobatika

férfi slopestyle selejtező 2.00 és 3.05, döntő 5.15, 5.43, 6.11

férfi ugrás döntő 12.00, 12.29, 12.52



Alpesi sí

férfi óriás-műlesiklás (Kékesi Márton, Samsal Dalibor) 2.15 és 5.45



Jégkorong

nők, 5-8. helyért

Svájc-Korea 4.10,

Japán-Svédország 8.40



férfiak, A csoport, 3. forduló

Csehország-Svájc 8.40,

Kanada-Koreai Köztársaság 13.10



férfiak, C csoport, 3. forduló

Németország-Norvégia 4.10

Svédország-Finnország 13.10



Sífutás

4x10 km-es férfi váltó 7.15



Gyorskorcsolya

férfi csapatüldözéses verseny, negyeddöntő 12.00

női 500 m 12.56



Bob

férfi kettes 1. futam 12.05, 2. futam 13.40



Sílövészet

Marcel Hirscher

Henrik Kristoffersen

Alexis Pinturault

Johannes Thingnes Bö

Ted-Jan Bloemen

A kilencedik hivatalos versenynapon rendezik meg a férfi sífutók 4x10 kilométeres váltóviadalát. Ebben a számban hagyományosan a norvégok a legerősebbek, ugyanakkor az elmúlt három olimpián csak egyetlen érmet, egy ezüstöt nyert a stafétájuk, ezúttal azonban talán a szokottnál is nagyobb favoritok. Ennek oka, hogy négy kiváló sífutója csak nekik van. Az előző két alkalommal győztes svéd négyes viszont ezúttal is meglepetésre készül.A vasárnap érdekelt két magyar induló, Kékesi Márton és Samsal Dalibor óriás-műlesiklásban áll rajthoz, de egyiküknek sem lehetnek vérmes reményei, mindkettőjüknek a műlesiklás a legerősebb száma. Az aranyéremért várhatóan a kombinációban győztes osztrák, illetve a norvéglesz harcban. Előbbi a mostani világkupa-sorozat hat szakági versenyéből négyet megnyert, kétszer harmadik lett, utóbbi négy második helyet gyűjtött. Aki még meglepetést okozhat, az leginkább a kombinációban ezüstérmes franciaA férfi sílövőknél folytatódhat a francia Martin Fourcade és a norvégpárviadala. Az eddigi három phjongcshangi versenyből egyet-egyet nyertek meg, míg a jelenlegi világkupaidény 15 egyéni futamából 14-en egyikük diadalmaskodott. A 15 kilométeres tömegrajtos versenyeket tekintve 2-1 az állás Fourcade javára.Gyorskorcsolyában az a legnagyobb kérdés, folytatódik-e a holland dominancia, eddig a hétből csak egy számot nem a németalföldiek nyertek, de azt is a holland születésű, de már kanadai színekben induló10 000 méteren.Vasárnap hat számban avatnak bajnokot.