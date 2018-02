A nagy hideg miatt kihagyhatják a megnyitót az új-zélandiak és az olaszok

Hétfőn mínusz 22 fokot is mértek, emellett jeges szél fúj, s bár a pénteki nyitány idejére mínusz 8-10 fokot jósolnak, az sem ideális hőmérséklet, különösen nem a versenyeiket hamarosan megkezdő sportolók stadionba"Idegesek vagyunk egy kicsit a nyitóünnepség miatt, amely este zajlik majd" - mondta Peter Wardell az új-zélandiak csapatvezetője, hozzátéve, hogy a jelzett pár fokos melegedés ellenére sem lesznek kedvezőek a körülmények a felvonuláshoz, illetve ahhoz, hogy a sportolók másfél órát üljenek a hidegben.Néhányan ezért vélhetően ki is hagyják majd a megnyitót, elsősorban azok, akiknek azután hamarosan versenyezniük kell.Az olaszok is kétségeiket fejezték ki hétfőn. A csapat orvosai azt tanácsolták a cukorbetegséggel vagy szívproblémákkal küzdő edzőknek, hivatalos kísérőknek, hogy inkább maradjanak meleg helyen.A megnyitót pénteken magyar idő szerint 12 órától tartják.