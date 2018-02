Áder János gratulált a gyorskorcsolyaváltónak

Az államfő az MTI-hez is eljuttatott levelében sporttörténelemként hivatkozott Magyarország első téli olimpiai aranyérmére és Burján Csabának, Knoch Viktornak, Liu Shaoangnak és Liu Shaolin Sándornak címezve úgy fogalmazott: "így kell stílusosan győzelmet aratni. Leküzdve a nehézségeket, túllépve az egyéni fájdalmakon, csapatként a legjobbkor a legjobb teljesítményt nyújtva, egymást segítve, hibátlanul".



Áder János köszönetet mondott azért, hogy a váltó 38 évvel az utolsó magyar téli olimpiai érem után egy 94 esztendős, az első olimpiai óta tartó álmot váltott valóra.



"Köszönjük, hogy legerősebbeknél is erősebbek, a legnagyobbaknál is nagyobbak voltak. S hogy aranyat ünnepelhetünk" - írta a köztársasági elnök.



A rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres férfi váltóversenyében olimpiai rekorddal győzött csütörtökön a magyar csapat.