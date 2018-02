Akár magyar éremre is számíthatunk szombaton - íme az első hivatalos nap programja!

Knoch Viktor, Liu Shaoang, Kónya Zsófia, Burján Csaba, Jászapáti Petra és Keszler Andrea (b-j) a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edzésén a Kangnung Jégcsarnokban. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A phjongcshangi téli olimpia első hivatalos, szombati versenynapján rögtön magyar éremszerzési esély kínálkozik: a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres küzdelmében Liu Shaolin Sándor és öccse, Liu Shaoang is odaérhet a dobogós helyekre.A három egyéni szám közül mindenképpen a szombaton esedékes leghosszabb táv az, amelyik a legkevésbé fekszik a Liu fivéreknek, akik legjobb eredményeiket 500 és 1000 méteren érték el, ennek ellenére nem lenne nagy meglepetés, ha legalább egyikük harcban lenne az érmekért.Liu Shaolin a négy állomásból álló világkupa-sorozat hollandiai versenyén egyszer második lett ebben a számban, míg összesítésben hatodikként zárt. Liu Shaoang pedig háromszor is döntős volt, igaz dobogóra egyszer sem állhatott, azonban kiegyensúlyozott teljesítményével ötödik lett a vk-rangsorban. A harmadik magyar induló a Liu Shaoanghoz hasonlóan olimpiai újonc Burján Csaba lesz, tőle meglepetés lenne a finálés szereplés, de az elődöntő elérhető lehet.

Február 10. Szombat

Az első körből hárman jutnak majd tovább a hatfős futamokból, ez nem okozhat gondot sem Liu Shaolinnak, sem Liu Shaoangnak. Előbbi többek között a táv háromszoros Európa-bajnokával, az orosz Szemjon Jelisztratovval és a szám tavalyi vb-ezüstérmesével, a kanadai Samuel Girarddal szerepel azonos hatosban, Liu Shaoangnak pedig egy hazai versenyző, a vk-győzelemmel szintén rendelkező Lim Hjo Dzsun jutott ellenfélül a nagy riválisok közül. Burján több jó korcsolyázóval versenyez majd, de ő nem kapott kiemelkedő képességű ellenfelet.A szám nagy esélyese a dél-koreai Hvang Tae Hon, aki a négy vk-viadalon két-két első és második helyet gyűjtött, de a januárban minden távon Európa-bajnok holland Sjinkie Knegt, vagy a háromszoros olimpiai bajnok, egyúttal címvédő kanadai Charles Hamelin győzelme is papírforma eredmény lenne.Női 500 méteren csak a selejtezőt bonyolítják le, a negyeddöntőbe kerüléshez a négyfős futamok első két helyén kell végezni. Jászapáti Petra azzal a Csoj Min Dzsonggal is találkozik, aki második lett a vk-sorozatban a legrövidebb távon. Rajta kívül orosz és brit ellenfele lesz. A jó rajtja miatt a rövid távot kedvelő Keszler Andrea a legjobb, egyes pozícióból startolhat, de riválisai között lesz az olasz Arianna Fontana, aki Vancouverben harmadik, Szocsiban második lett 500-on és a holland Suzanne Schulting.A vb- és Eb-ezüstérmes női váltó is jégre lép az elődöntőben, méghozzá egy brutálisan erős négyesben a dél-koreaiak, a kanadaiak és az oroszok mellett. A futam összetétele mindenképpen váratlan, mivel a vk-sorozat első, harmadik és negyedik helyezettje jutott ellenfélnek a megszokott első, negyedik és ötödik helyett, azaz Hollandia helyett került Kanada a futamba. A négy csapatból kettő jut a fináléba.Az első napon az első érmeket a női sífutók szerezhetik meg, mégpedig a 7,5+7,5 kilométeres tömegrajtos versenyben. Az első aranyért várhatóan a svéd Charlotte Kalla lesz harcban a norvégokkal, köztük minden idők legeredményesebb női téli olimpikonjával, Marit Björgennel, aki hetedik aranyérmére hajt Phjongcshangban.Szintén kiemelkedő érdeklődés övezheti a női sílövők 7,5 kilométeres sprintversenyét, ugyanis a szakági vk-ban éllovas szlovák Anastasiya Kuzmina sorozatban harmadszor nyerheti meg a számot, a kétszeri címvédés pedig még egyetlen biatlonosnak sem sikerült egyetlen számban sem.A síugrók normálsáncos versenye rendre szoros küzdelmet hoz a kis különbségek miatt, így akár meglepetés győztest is avathatnak, de a legnagyobb favorit a világkupában éllovas, Négysáncverseny-győztes, egyúttal címvédő lengyel Kamil Stoch. Az első napon öt számban hirdetnek győztest.női 7,5 km sprint 12.1501:05 Vegyespáros 5. fordulóKína-USANorvégia-FinnországKanada-SvájcKorea- Orosz olimpiai sportolók (OAR)* 12:05 Vegyespáros 6. forduló Orosz olimpiai sportolók (OAR)* -KanadaSvájc-KoreaNorvégia-USAFinnország-Kínanői 3000m 12.00Nők, B csoport: Japán-Svédország 8.40, Svájc-Koreai Köztársaság 13.10női 15 km-es üldözéses verseny 8.15férfi slopestyle selejtező 2.00női mogul döntő 11.30 és 13.00férfi normálsánc egyéni döntő 13.35férfi egyes 1. és 2. futam 11.10női 3000 m váltó elődöntő (Magyarország), női 500 m selejtező (2 magyar versenyző), férfi 1500 m selejtező (3 magyar versenyző) és döntő 11.00