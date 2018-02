Az idei lehet minden idők leghidegebb téli olimpiája

1994 óta a leghidegebb téli olimpiát rendezhetik meg Phjogcshangban. Az AP arról számolt be , hatan hipotermiában szenvedtek, miután részt vettek egy koncerten, amit az olimpiai stadionban tartottak - Phjongcshangban jeleneleg nagyjából -10 fok van, de ma éjszakára akár -21 fok is lehet. Igaz, a megnyitó idejére valamennyivel melegebbet jósolnak, akár plusz is lehet, viszont jövő hét elején visszatérhet a tartós, tíz fok alatti hideg.Az egyébként nyitott olimpiai stadionban csak a nyitó- és a záró ünnepséget rendezik, nincs külön fűtése, mert túl drágának találták volna. 2010-ben és 2014-ben nem a hideg, hanem éppen a meleg okozott némi gondot a téli olimpián.