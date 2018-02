Bemutatjuk a Phjongcshangban induló magyarokat - portrék és programok

A magyar indulók



A Phjongcshangban induló férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók portréi

A Phjongcshangban induló női rövidpályás gyorskorcsolyázók portréi

A Phjongcshangban induló gyorskorcsolyázó portréja

A Phjongcshangban induló műkorcsolyázó portréja

A Phjongcshangban induló alpesi sízők portréi

A Phjongcshangban induló síakrobata portréja

A Phjongcshangban induló sífutók portréi

A XXIII., phjongcshangi téli olimpia magyar vonatkozású programja (magyar idő szerint)

Kékesi Márton, Samsal Dalibor, Hozmann Szonja, Maróty MariannNagy KonrádTóth IvettBurján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Oláh Bence, Bácskai Sára Luca, Heidum Bernadett, Jászapáti Petra, Keszler Andrea, Kónya ZsófiaSwaney ElizabethKónya Ádám, Szőcs EmőkeA magyar korcsolyasportokat tíz rövidpályás és egy nagypályás gyorskorcsolyázó, illetve egy műkorcsolyázó képviseli a phjongcshangi téli olimpián.Előbbiben a férfiaknál hárman állnak rajthoz 500 és 1500 méteren, míg 1000 méteren és a nők mindhárom egyéni számában ketten-ketten indulnak, továbbá mindkét váltó kvótát szerzett.A nagypályás viadalokon Nagy Konrád 1000 és 1500 méteren lesz érdekelt, míg műkorcsolyában Tóth Ivett lép jégre.Négy évvel ezelőtt a szocsi játékokon a rövidpályás gyorskorcsolyázók érték el a legnagyobb magyar sikert: a női staféta a pontszerző hatodik helyen zárt.Születési hely és idő: Pécs, 1994. szeptember 27.Magasság/testsúly: 182 cm/79 kgKlubja: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.Legjobb eredményei: vb-ezüstérmes (váltó - 2015), vb-bronzérmes (váltó - 2017), 2x Eb-ezüstérmes (váltó -2015, 2016), 2x Eb-bronzérmes (váltó - 2013, 2018), Universiade-bajnok (váltó - 2013)Olimpiai eredménye: újoncVersenyszámai: a helyszínen dől elSzületési hely és idő: Pécs, 1989. december 12.Magasság/testsúly: 180 cm/80 kgKlubja: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.Legjobb eredménye: vb-ezüstérmes (váltó - 2015), vb-bronzérmes (váltó - 2017), 3x Eb-ezüstérmes (váltó -2007, 2015, 2016), 3x Eb-bronzérmes (váltó - 2009, 2013, 2018), Universiade-bajnok (váltó - 2013)Olimpiai eredménye: 5. (1500 m, 2006), 12. (500 m, 2014), 18. (1000 m, 2014), 21. (1000 m, 2010),25. (500 m, 2010), 30. (1500 m, 2010), 34. (1500 m, 2014)Versenyszámai: a helyszínen dől elSzületési hely és idő: Budapest, 1998. március 13.Magasság/testsúly: 181 cm/78 kgKlubja: MTK BudapestLegjobb eredményei: 3x vb-ezüstérmes (1000 m - 2017, 1500 m - 2016, váltó - 2015),2x vb-bronzérmes (500 m - 2016, váltó - 2017), 4x Eb-ezüstérmes (1000 m - 2017, 1500 m - 2017, váltó -2015, 2016), Eb-bronzérmes (váltó - 2018) vk-győztes (1000 m - 2016/17) junior világbajnok (minden egyéniszámban - 2017)Olimpiai eredménye: újoncVersenyszámai: 500 m, 1000 m, 1500 m, váltóSzületési hely és idő: Budapest, 1995. november 20.Magasság/testsúly: 183 cm/80 kgKlubja: MTK BudapestLegjobb eredményei: világbajnok (500 m - 2016), 2x vb-ezüstérmes (500 m - 2015, váltó - 2015),2x vb-bronzérmes (összetett - 2016, váltó - 2017), Európa-bajnok (1000 m - 2017), 6x Eb-ezüstérmes (1000 m- 2016, 1500 m - 2016, összetett - 2016, 2017, váltó - 2015, 2016), 2x Eb-bronzérmes (váltó - 2013, 2018), vk-győztes (1000 m - 2017/18)Olimpiai eredménye: 16. (1000 m, 2014), 18. (500 m, 2014), 20. (1500 m, 2014)Versenyszámai: 500 m, 1000 m, 1500 m, váltóSzületési hely és idő: Szeged, 1992. március 26.Magasság/testsúly: 184 cm/75 kgKlubja: MTK BudapestLegjobb eredményei: Universiade-bajnok (váltó - 2013)Olimpiai eredménye: újoncVersenyszámai: a helyszínen dől elSzületési hely és idő: Budapest, 1999. június 20.Magasság/testsúly: 165 cm/56 kgKlubja: MTK BudapestLegjobb eredményei: vb-ezüstérmes (váltó - 2017), 2x Eb-ezüstérmes (váltó - 2017, 2018), 2x Eb-bronzérmes(1500 m - 2018, váltó - 2015)Olimpiai eredménye: újoncVersenyszámai: a helyszínen dől elSzületési hely és idő: Budapest, 1988. május 26.Magasság/testsúly: 169 cm/59 kgKlubja: MTK BudapestLegjobb eredményei: vb-ezüstérmes (váltó - 2017), Európa-bajnok (váltó - 2009), 7x Eb-ezüstérmes (500 m -2010, 1000 m - 2010, 2011, 2012, 1500 m - 2014, váltó - 2011, 2018), 6x Eb-bronzérmes (500 m - 2011,1000 m - 2009, váltó - 2006, 2012, 2014, 2015), Universiade-ezüstérmes (1500 m - 2013), 2x Universiade-bronzérmes (váltó - 2011, 2013)Olimpiai eredményei: 5. (váltó, 2010), 6. (váltó, 2014) 9. (1000 m, 2010), 9. (1500 m, 2014),23. (1500 m - 2010), kizárták (1000 m, 2014)Versenyszámai: a helyszínen dől elSzületési hely és idő: Szeged, 1998. december 31.Magasság/testsúly: 165 cm/58 kgKlubja: SZKE SzegedLegjobb eredményei: vb-ezüstérmes (váltó - 2017), 2x Eb-ezüstérmes (váltó - 2017, 2018),Eb-bronzérmes (váltó - 2015)Olimpiai eredménye: újoncVersenyszámai: 500 m, 1000 m, 1500 m, váltóSzületési hely és idő: Tatabánya, 1989. július 28.Magasság/testsúly: 175 cm/63 kgKlubja: Tatabányai DKELegjobb eredményei: vb-ezüstérmes (váltó - 2017), Európa-bajnok (váltó, 2009), 4x Eb-ezüstérmes(1000 m - 2017, váltó - 2011, 2017, 2018), 3x Eb-bronzérmes (500 m - 2012, váltó - 2011, 2014),2x Universiade-bronzérmes (váltó - 2011, 2013)Olimpiai eredménye: 5. (váltó, 2010), 6. (váltó, 2014), 28. (500 m, 2014)Versenyszámai: a helyszínen dől elSzületési hely és idő: Szeged, 1995. február 6.Magasság/testsúly: 158 cm/58 kgKlubja: SZKE SzegedLegjobb eredményei: 2x Eb-ezüstérmes (váltó - 2017, 2018), 2x Eb-bronzérmes (1500 m - 2014, váltó - 2014),Universiade-bronzérmes (váltó - 2013)Olimpiai eredménye: 6. (váltó, 2014), 30. (1500 m, 2014)Versenyszámai: a helyszínen dől elSzületési hely és idő: Debrecen, 1992. március 26.Magasság/testsúly: 188 cm/82 kgKlubja: DSC-SILegjobb eredménye: egyetemi világbajnok (1500 m, 2016), Universiade 6. (1500 m - 2013)Olimpiai eredménye: 26. (1500 m, 2014)Versenyszámai: 1000 és 1500 mSzületési hely és idő: Budapest, 1998. december 20.Magasság/testsúly: 159 cm/48 kgKlubja: UTELegjobb eredményei: Eb-8. (2017), vb-20. (2017)Olimpiai eredménye: újoncVersenyszámai: nőiA magyar sísportokat négy alpesi síző, továbbá két sífutó és egy szabadstílusú síző képviseli a phjongcshangi téli olimpián. Utóbbi sportágban most először lesz magyar résztvevő.Születési hely és idő: Budapest, 2001. április 27.Magasság/testsúly: 175 cm/64 kgKlubja: Procelero SELegjobb eredménye: Whistler Kupa-győzelem (műlesiklás, 2015 - serdülő)Olimpiai eredménye: újoncVersenyszámai: műlesiklás, óriás-műlesiklás, csapatversenySzületési hely és idő: Budapest, 1998.10.10.Magasság/testsúly: 160 cm/54 kgKlubja: Körte SELegjobb eredménye: vb-részvétel (műlesikló selejtező, 2017)Olimpiai eredménye: újoncVersenyszámai: műlesiklás, óriás-műlesiklás, csapatversenySzületési hely és idő: Miskolc, 1995. december 19.Magasság/testsúly: 172 cm/71 kgKlubja: Fullsport SELegjobb eredménye: vb-43. (kombináció, 2017), vb-45. (műlesiklás, 2017), vb-52. (lesiklás, 2017)Olimpiai eredménye: újoncVersenyszámai: műlesiklás, óriás-műlesiklás, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, kombináció, csapatversenySzületési hely és idő: Rijeka, 1985. december 25.Magasság/testsúly: 184 cm/80 kgKlubja: Fullsport SESzületési hely és idő: Berkley, 1984. július 30.Magasság/testsúly: 165 cm/55 kgKlubja: Fullsport SELegjobb eredménye: vb-21. (2017), vk-verseny 13. (2017)Olimpiai eredménye: újoncVersenyszámai: félcsőSzületési hely és idő: Csíkszereda, 1985. október 20.Magasság/testsúly: 161 cm/53 kgKlubja: Halihó SELegjobb eredménye (sífutásban): vb-19. (csapat sprint, 2015), vb-53. (sprint, 2017), vb-62. (10 km, 2015)Olimpiai eredményei (sílövészetben): 70. (sprint, 2014), 70. (egyéni, 2014)Versenyszámai: klasszikus stílusú egyéni sprint, szabadstílusú 10 kmSzületési hely és idő: Veszprém, 1992. december 19.Magasság/testsúly: 188 cm/74 kgKlubja: Veszpremi SELegjobb eredménye: vb-26. (csapat sprint, 2015), vb-61. (sprint, 2017), vb-61. (15 km, 2017)Olimpiai eredménye: újoncVersenyszámai: klasszikus stílusú egyéni sprint, szabadstílusú 15 kmA magyarok közül a rövidpályás gyorskorcsolyázók mutatkoznak be elsőként a pénteken kezdődő, phjongcshangi téli olimpián: az első hivatalos versenynapon, azaz szombaton a 3000 méteres női váltó az elődöntőben szerepel, a női 500 méter selejtezőjében két, míg férfi 1500 méteren három magyar lesz érdekelt.Utóbbi számban érmet is osztanak, melynek során Gyurta Dániel olimpiai bajnok mellúszó is közreműködik, azaz kiemelkedő szereplés esetén akár honfitársa nyakába is akaszthat medált.rövidpályás gyorskorcsolya:női 3000 m váltó elődöntő (Magyarország), női 500 m selejtező (Jászapáti Petra+1 magyar versenyző),férfi 1500 m selejtező (Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor+1 magyar versenyző) és döntő 11.00Alpesi sí:férfi lesiklás (Kékesi Márton, Samsal Dalibor?) 3.00Alpesi sí:női óriás-műlesiklás (Hozmann Szonja, Maróty Mariann) 2.15 és 5.45Alpesi sí:férfi kombináció (Kékesi Márton, Samsal Dalibor) - lesiklás 3.30, műlesiklás 7.00Sífutás:férfi (Kónya Ádám) és női (Szőcs Emőke) klasszikus stílusú egyéni sprint selejtező 9.30, döntő 12.00Rövidpályás gyorskorcsolya:férfi 5000 m váltó elődöntő (Magyarország), férfi 1000 m selejtező (Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor),női 500 m döntő (Jászapáti Petra?+1 magyar versenyző?) 11.00Gyorskorcsolya (1):férfi 1500 m (Nagy Konrád) 12.00Alpesi sí:női műlesiklás (Hozmann Szonja, Maróty Mariann) 2.15 és 5.45Alpesi sí:férfi szuperóriás-műlesiklás (Kékesi Márton, Samsal Dalibor) 3.00Sífutás:női szabadstílusú 10 km (Szőcs Emőke) 7.30Sífutás:férfi szabadstílusú 15 km (Kónya Ádám) 7.00Rövidpályás gyorskorcsolya:női 1500 m selejtező (Jászapáti Petra+1 magyar versenyző) és döntő, férfi 1000 m (Liu Shaoang?,Liu Shaolin Sándor?) döntő 11.00Alpesi sí:férfi óriás-műlesiklás (Kékesi Márton, Samsal Dalibor) 2.15 és 5.45Síakrobatika:női félcső selejtező (Swaney Elizabeth) 2.00Síakrobatika:női félcső döntő (Swaney Elizabeth?) 2.30Rövidpályás gyorskorcsolya:női 1000 m (Jászapáti Petra+1 magyar versenyző) és férfi 500 m (Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor+1magyar versenyző) selejtező, női 3000 m váltó döntő (Magyarország?) 11.00Műkorcsolya:női rövidprogram (Tóth Ivett) 2.00Alpesi sí:férfi műlesiklás (Kékesi Márton, Samsal Dalibor) 2.15 és 5.45Rövidpályás gyorskorcsolya:női 1000 m (Jászapáti Petra?+1 magyar versenyző?), férfi 500 m (Liu Shaoang?, Liu Shaolin Sándor?+1magyar versenyző?) és 5000 m váltó döntő (Magyarország?) 11.00Műkorcsolya:női kűr (Tóth Ivett?) 2.00Gyorskorcsolya:férfi 1000 m (Nagy Konrád) 11.00Alpesi sí:csapatverseny (Magyarország) 3.00Legjobb eredménye: vb-27. (műlesiklás, 2013 - horvátként), vk-futam 22. (műlesiklás, 2016 - magyarként)Olimpiai eredménye (horvát színekben): 18. (műlesiklás, 2014), kiesett (műlesiklás - 2006, 2010,óriás-műlesiklás - 2010)Versenyszámai: műlesiklás, óriás-műlesiklás, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás?, kombináció, csapatverseny