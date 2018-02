Björgen 7. aranyát nyerte, Liu Shaolin éremért megy, Jászapáti elődöntős - 8. nap élőben

Február 17. Péntek

A teljes programot itt találja>>



Curling

női selejtező 1.05

Svájc–Svédország 7–8

Orosz csapat–Egyesült Államok 6–7

Japán–Kína 6–7

Dánia–Nagy-Britannia 6–7



férfi selejtező 6.05

Svédország-Kanada 5-2

Koreai Köztársaság - Nagy-Britannia 11-5

Svájc-Norvégia 7-5

Japán-Olaszország 6-5



női selejtező 12.05

OAR-Japán

Kína-Dánia

Koreai Köztársaság - Nagy-Britannia

Egyesült Államok-Kanada



Műkorcsolya

férfi kűr 2.00



Síakrobatika

női slopestyle 1. Sarah Höfflin (Svájc), 2. Mathilde Gremaud (Svájc), 3. Isabel Atkin (Nagy-Britannia)

férfi ugrás selejtező 12.00 és 12.45



Alpesi sí

női szuperóriás-műlesiklás 1. Ester Ledecká (Csehország), 2. Anna Veith (Ausztria), 3. Tina Weirather (Liechtenstein).



Jégkorong

nők, az elődöntőbe jutásért

Orosz csapat–Svájc 6–2

Finnország-Svédország 7-2



férfiak, A csoport

Csehország-Kanada 3-2 - szétlövéssel

Svájc-Koreai Köztársaság 8-0



férfiak, B csoport

OAR-Egyesült Államok 13.10

Szlovénia-Szlovákia 13.10



Sífutás

4x5 km-es női váltó 10.30



Rövidpályás gyorskorcsolya

női 1500 m selejtező (Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca) 11.00

elődöntő 12.13, B döntő, A döntő 13.05

férfi 1000 m negyeddöntő (Liu Shaolin Sándor) 11.44

elődöntő 12.43, B döntő, A döntő 13.21



Sílövészet

női tömegrajtos 12,5 km 12.15



Szkeleton

női 3. futam 12.20 és 4. futam 13.45



Síugrás

férfi nagysánc egyéni döntő, 1. sorozat 13.30, 2. sorozat 14.30 Svájc–Svédország 7–8Orosz csapat–Egyesült Államok 6–7Japán–Kína 6–7Dánia–Nagy-Britannia 6–7Svédország-Kanada 5-2Koreai Köztársaság - Nagy-Britannia 11-5Svájc-Norvégia 7-5Japán-Olaszország 6-5OAR-JapánKína-DániaKoreai Köztársaság - Nagy-BritanniaEgyesült Államok-Kanadaférfi kűr 2.00női slopestyleférfi ugrás selejtező 12.00 és 12.45női szuperóriás-műlesiklásOrosz csapat–Svájc 6–2Finnország-Svédország 7-2Csehország-Kanada 3-2 - szétlövésselSvájc-Koreai Köztársaság 8-0OAR-Egyesült Államok 13.10Szlovénia-Szlovákia 13.104x5 km-es női váltó 10.30női 1500 m selejtező (Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca) 11.00elődöntő 12.13, B döntő, A döntő 13.05férfi 1000 m negyeddöntő (Liu Shaolin Sándor) 11.44elődöntő 12.43, B döntő, A döntő 13.21női tömegrajtos 12,5 km 12.15női 3. futam 12.20 és 4. futam 13.45férfi nagysánc egyéni döntő, 1. sorozat 13.30, 2. sorozat 14.30



11.35 - Jászapáti Petra továbbjutott 1500-on



Napi norvég nadrág: ma ilyen szerelésben játszanak Thomas Ulsrudék:

Fotó: MTI



11.08 - Bácskai Sára Luca nem megy tovább

07.28 - Cseh győzelem a kanadaiak ellen a férfi  hokitornán

06.50 - Svájci arany és ezüst női slopestyle-ban

06.31 - Hanju megvédte a címét

05.55 - Meglepetésgyőzelem női szuperóriás-műlesiklásban

Eddig azt hittem, jobb snowboardos vagyok"

Valószínűleg és voltam az egyetlen hódeszkás a pályán. A többiek nem kockáztattak sokat, nyilván nagy volt rajtuk a nyomás, én viszont csak azzal törődtem, hogy a legjobbamat nyújtsam. Azt gondoltam, ez sokkal később fog bekövetkezni a pályafutásomban, de nagyszerű, hogy így alakult"

04.31 - Továbbra is jól megy a svédeknek női curlingben  

03.27 - Egy órával halasztották a női szuperóriás-műlesiklást

Korábban

Persze, cél a döntő, de nem gondolunk annyira előre. Ez short track, itt mindig a következő feladatot kell megoldani, márpedig Sanyi először egy nagyon nehéz negyeddöntőben kezd"

Bár a kanadai Szocsiban 1500 méteren lett győztes, mégis igazi 1000-es, az fekszik a legjobban a lábainak. A kínai pedig nagyon veszélyes, ha nincs iram az elején, nem véletlen a legjobb 500-on"

Fizikálisan és mentálisan is tökéletes állapotban van"

Azért választottuk Sacit, mert ő rendkívül jól tud helyezkedni, nagyon jól használja ki a lehetőségeit. Ha nem lesz öldöklő iram az elején, akkor meglepetést okozhat, mert nagyon kemény és igazi harcos. Nem véletlenül lett harmadik Drezdában. Petra pedig egészen kiváló állóképességgel rendelkezik az 1500-hoz"

Az normális, hogy egy futamban két bombaerős rivális is van, és további kettő hasonló képességű. Bácskaié ennél azért nehezebb. A legjobb dél-koreait és oroszt megkapni sem leányálom, de a kínaiaktól nem kell hanyattesni ezen a távon"

5. helyen ért célba majd a japánnal való összeakadása miatt ki is zárták a versenybírók Bácskai Sára Lucát a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyének selejtezőjében.A csehek szétlövésben legyőzték a kanadaiakat a phjongcshangi téli olimpia férfi jégkorongtornáján. Az A csoport második fordulós rangadóján az első harmad után még a tengerentúliak vezettek. A második szakasz elején a csehek egyenlítettek, több gól pedig már nem esett sem a harmadik harmadban, sem a hosszabbításban. A szétlövést Jan Kovar döntötte el az ötödik párban. Ezzel a csehek állnak az élen a négyesükben. Eredmények (az olimpia honlapja alapján): jégkorong, férfiak:Csehország-Kanada 3-2 (1-2, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0) - szétlövésselgól: Kubalik (7.), Jordan (21.), illetve Raymond (2.), Bourque (14.)Koreai Köztársaság-Svájc 8.40 B csoport, 3. forduló: később: OAR-Egyesült Államok 13.10 Szlovénia-Szlovákia 13.10Az első és a második helyen is svájci versenyző végzett a síakrobatika női slopestyle versenyében a phjongcshangi téli olimpián. Az aranyérmet Sarah Höfflin érdemelte ki, az ezüst a mindössze 18 éves Mathilde Gremaud-nak jutott, a bronzot a brit Isabel Atkin szerezte meg. A Bogvang Phoenix Havas Parkban kialakított pályán szombaton először a selejtező zajlott két futammal a trükkös akadályversenyben. Ebből meglepetésre nem jutott a legjobb tizenkettő közé a tavaly világbajnok francia Tess Ledeux, és ugyancsak lemaradt a fináléról a címvédő, a kanadai Dara Howell. A döntőben három lecsúszás volt, és mindenkinek a legjobb eredménye számított. Höfflin és Atkin a harmadik, Gremaud az első lecsúszásakor teljesített a legjobban. A pálya első felében korlátokon kellett trükköket bemutatni, a második felén pedig három nagy ugrás következett.olimpiai bajnok: Sarah Höfflin (Svájc) 91,20 pont 2. Mathilde Gremaud (Svájc) 88,00 3. Isabel Atkin (Nagy-Britannia) 84,60A műkorcsolyázók férfi versenyében a japán Hanju Juzuru megvédte Szocsiban szerzett címét a phjongcshangi téli olimpia szombati napján. A 23 éves Hanju az első férfi műkorcsolyázó az 1952-es, oslói játékok óta, aki meg tudta ismételni sikerét, akkor az amerikai Dick Buttonnak sikerült ez a bravúr. A japán versenyző mögött a tavalyi vb-n is ezüstérmes honfitársa, Uno Soma lett a második, a kétszeres világ- és hatszoros Európa-bajnok Javier Fernandez pedig a harmadik. Utóbbiak a kűr után cseréltek helyet.A szabadkorcsolyázás első igazán kiváló produkcióját az amerikai Nathan Chen mutatta be. A tavalyi világbajnokság hatodik helyezettje az elrontott rövidprogram után - immár tét nélkül - többek között hat négyfordulatos ugrással varázsolta el a több mint tízezres közönséget. Nagyszerű előadásának köszönhetően a 17. helyről egészen az ötödikik ugrott előre. Az utolsó, a legjobb hatot felvonultató csoportból az orosz Dmitrij Alijev lépett elsőként jégre, de nagyon idegesen kezdett, már szabadprogramja legelején nekisodródott a palánknak, aztán sorra rontotta el az ugrásait. Később megnyugodott, de ez már kevés volt ahhoz, hogy Chen elé kerüljön.Az igazi esélyesek közül a kínai Csin po-jang kezdte a sort, aki a Star Wars-filmzenéjére korcsolyázva parádés kűrt futott. Mindössze az egyik kombinációja első, négyfordulatos toeloop ugrása után esett el, de később ezt is pótolta. A hiba ellenére az elmúlt két vb bronzérmesének elég előnye volt ahhoz, hogy élre kerüljön. Onnan a következő korcsolyázó, a kanadai Patrick Chan nem tudta letaszítani.Hátulról harmadikként a címvédő és négypontos előnnyel éllovas Hanju Juzuru következett. A hibátlanul kivitelezett négyfordulatos Salchow, majd toeloop és a tripla flip után következő lépéssoránál a közönség elsőként őt jutalmazta már a kűr közben ütemes vastapssal. Később, a négyfordulatos toelappal induló kombinációjának első ugrását ellépte, így nem tudta rátenni a következő kettőt. A kétszeres világbajnoknak a továbbiakban sem voltak teljesen tiszták a jégre érkezései. Ennek ellenére a kűr végén a közönség elképesztő mennyiségű plüssállatot dobott a jégre, ő pedig mind a négy oldalra meghajolva köszönte meg a biztatást hangos sikoltozás közepette. Bár Chen kűrjét jobbra értékelték a bírók, Hanju így is fölényesen került az első helyre.Rögtön utána következett a szintén kétszeres világbajnok nagy rivális, Javier Fernandez. Az általa megjelenített Don Quijote jól kezdte a küzdelmét az első ötkarikás érméért, a négyfordulatos toeloop és a négyfordulatos Salchow, tripla toeloop kombináció is hibátlanul sikerült. Ezután viszont fokozatosan elbizonytalanodott Fernandez, a Salchowja például négyfordulatos helyett csak dupla lett, a Lutzból pedig rosszul, megbillenve fogott talajt. Ennyi hiba túl sok volt, hogy megelőzze Hanjut, sőt esélyt kínált a másik japánnak, hogy eléje kerüljön.Uno pedig annak ellenére élt is ezzel, hogy bizonytalanul kezdett. Előbb elesett a négyfordulatos Rittbergerben, majd ugyanennek az ugrásnak a triplája sem volt hibátlan. Később viszont semmi kivetnivaló nem akadt a kűrjében, mindhárom ugráskombinációját tökéletesen hajtotta végre, ez pedig éppen elégnek bizonyult ahhoz, hogy megelőzze Fernandezt, a többségében japán közönség nagy örömére.olimpiai bajnok: Hanju Juzuru (Japán) 317,85 pont 2. Uno Soma (Japán) 306,90 3. Javier Fernandez (Spanyolország) 305,24Nagy meglepetésre Ester Ledecká nyerte szombaton a női szuperóriás-műlesiklást a phjongcshangi téli olimpián. A 22 éves cseh versenyző - aki hódeszkásként világbajnok - 26-os rajtszámmal siklott le a pályán, amikor már sokan gratuláltak az aranyéremhez a négy éve győztes osztrák Anna Veithnek.Célba érkezésekor Ledecká ideje egy századmásodperccel jobb volt, noha a pálya alsó szakaszán egy ugratónál nem éppen a legsimábban fogott talajt. Ő maga sem hitte el, hogy megnyerte a versenyt, miközben Veith csalódottan vette tudomásul, hogy minimális különbséggel lemaradt a címvédésről. Az osztrák síelő egy tizeddel előzte meg a harmadik helyezett Tina Weirathert, akinek az édesanyja, Hanni Wenzel Liechtenstein egyetlen olimpiai bajnoka. Weirather a bronzérmet úgy harcolta ki, hogy mindössze egy századdal volt jobb a svájci Lara Gutnál.- mondta Ledecka a váratlan győzelmét követően.- folytatta összegzését. A sikeren felbuzdulva el szeretne indulni a jövő szerdai lesiklásban is, mielőtt felcsatolná a hódeszkát és rajthoz áll - egy nappal később - a párhuzamos óriás-műlesiklás selejtezőjében.A szuperóriás-műlesiklás az erős szél miatt egy órát csúszott a dzsongszoni pályán, ahol a várakozás után elsőként a 80 világkupa-elsőségével az abszolút örökranglista második helyén álló amerikai Lindsey Vonn, a szám egyik esélyese siklott le. A pálya felső szakaszán szépen jött, alul viszont egyszer lecsúszott az ideális ívről, emiatt végül hatodik lett a 45 fős mezőnyben.olimpiai bajnok: Ester Ledecká (Csehország) 1:21.11 perc 2. Anna Veith (Ausztria) 1:21.12 3. Tina Weirather (Liechtenstein) 1:21.22A svédek legyőzték a svájciakat, ezzel négy mérkőzés után is veretlenek a phjongcshangi téli olimpia női curlingtornáján. A körmérkőzéses selejtező után a legjobb négy folytatja szereplését az elődöntőben.Svédország-Svájc 8-7 Egyesült Államok-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 7-6 - extra end Kína-Japán 7-6 - extra end Nagy-Britannia - Dánia 7-6 később: OAR-Japán 12.05 Kína-Dánia 12.05 Koreai Köztársaság - Nagy-Britannia 12.05 Egyesült Államok-Kanada 12.05Egy órával elhalasztották a női szuperóriás-műlesiklás rajtját a phjongcshangi téli olimpia szombati versenynapján. A dzsongszoni pályán magyar idő szerint hajnali 3 órakor siklott volna le az első síző, de a nagy szél miatt későbbre kellett tolni a kezdést. A nemzetközi sportági szövetség tájékoztatása szerint a felvonókat az erős szélben leállították, de 4 órakor várhatóan kezdetét veszi majd a verseny.Reális esély van arra, hogy 38 év után szombaton a magyar csapat érmet nyerjen a téli játékokon Liu Shaolin Sándor révén, aki a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres küzdelmében a legnagyobb favoritok közé tartozik. Bár teljesen szokatlan a téli olimpiákat tekintve, de Magyarország történetének első aranyérmének megszerzése sem lenne meglepetés. Az MTK sportolója ugyanis a mostani világkupa-sorozatban megnyerte a táv pontversenyét, azaz a legjobbnak bizonyult. A két éve 500 méteren világbajnok Liu Shaolin ráadásul nagyszerűen szerepel a dél-koreai játékokon, leggyengébb számában, 1500 méteren ötödik lett, s csak azért nem tudott harcolni az érmekért, mert egy szabálytalanság folytán visszaesett a döntőben.- mondta az MTI-nek Bánhidi Ákos csapatmenedzser arra utalva, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Charles Hamelin és az 500 méter specialistája, Vu Ta-csing is abban az ötösben kapott helyet.- tette hozzá. Az ötfős negyeddöntőből csak ketten lépnek az elődöntőbe, azaz a három klasszis közül egy mindenképpen kiesik. Ennek ellenére Bánhidi arra is felhívta a figyelmet, hogy lehetett volna ennél rosszabb is, mivel a francia Thibaut Fauconnet például a három dél-koreaival fut együtt, és azt nem szerette volna a tanítványának, mert a trió összedolgozása folytán nehéz elképzelni, hogy reális esélye lenne bárkinek továbbjutnia abból a futamból. Érdekesség, hogy Liu Shaolinnal szemben éppen az utólag emiatt kizárt Hamelin szabálytalankodott a múlt szombati 1500-as fináléban.- mondta a sportvezető az idősebbik Liu fivérről, akit a fogadóirodák az ötödik legesélyesebbnek gondolnak két dél-koreai rivális, továbbá a holland Sjinkie Knegt, illetve Vu mögött. Az oddsok alapján egyértelműen ebből az ötösből várják a végső győztest, ugyanis a hatodik legnagyobb odds már közel kétszer akkora, mint Liu Shaoliné. Szombaton Jászapáti Petra és a táv Eb-bronzérmese, Bácskai Sára Luca is jégre lép, méghozzá 1500 méteren.- mondta versenyzőiről Bánhidi. A futambeosztással kapcsolatban viszont úgy fogalmazott, Bácskai nagyon nehéz hatosban szerepel majd, köztük két phjongcshangi bajnokkal, az 500 méteren első olasz Arianna Fontanával és a hosszú pályán 1000 méteren győztes holland Jorien ter Morsszal, továbbá Sim Szuk Hivel, a dél-koreaiak olimpiai és ötszörös világbajnokával. Sokkal jobban Jászapáti sem járt, ugyanis a szegedi versenyző ellenfélül kapta a hatszoros világbajnok, szintén dél-koreai Csoj Min Dzsongot, aki a világkupa négy versenyéből hármat megnyert ezen a távon, és egyszer második lett. Az orosz Szofija Proszvirnova sem túl bíztató rivális, mivel négyszeres Európa-bajnok. Az 1500 első köréből a legjobb három jut elődöntőbe minden futamból.- mondta az ellenfelekről Bánhidi.Nemzetközi szinten is a kangnungi jégcsarnokra irányul majd a legnagyobb figyelem, csak éppen a férfi műkorcsolyázókra. Az elmúlt négy vb-n kétszer arany- és kétszer ezüstérmes japán Hanju Juzuru címvédőként mindössze négy ponttal előzi meg a szintén kétszeres világbajnok és első olimpiai érmére hajtó spanyol Javier Fernandezt.De szintén klasszikus számnak tekinthető a síugrók nagysáncos versenye. A favorit a világkupa-éllovas, a Négysáncversenyt százszázalékosan nyerő lengyel Kamil Stoch, noha a normálsáncon csak negyedik lett a német győztes Andreas Wellinger és két norvég mögött.A sílövőknél már a 15 kilométeres női tömegrajtos verseny következik, az eddig látottak alapján a két aranynál tartó német Laura Dahlmeier és a két ezüstnél járó szlovák Anastasiya Kuzmina a nagy esélyes.A sífutók 4x5 kilométeres női váltójában pedig norvég-svéd párharcra van kilátás.Az alpesi sízők női szuperóriás-műlesikló számában sok esélyes van, de talán a svájci Lara Gut és liechtensteini Tina Weirather emelkedik ki leginkább, és a címvédő Anna Veithet sem lehet leírni. Szombaton kilenc számban avatnak bajnokot Phjongcshangban.