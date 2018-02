Egy napon belül duplázhat Svindal és Shriffin, 7 aranyat osztanak pénteken - ez lesz a téli olimpia 7. napja

Február 16. Péntek

Curling

férfi selejtező 1.05

Olaszország-Dánia

Norvégia-Koreai Köztársaság

Svédország-Egyesült Államok



női selejtező 6.05

Dánia-Kanada

Koreai Köztársaság-Svájc

Svédország-OAR



férfi selejtező 12.05

Japán-Svájc

Svédország - Nagy-Britannia

Dánia-Egyesült Államok

Kanada-Koreai Köztársaság



Szkeleton

férfi 3. és 4. futam 1.30 és 3.15

női 1. és 2. futam 12.20 és 13.30



Műkorcsolya

férfi rövidprogram 2.00



Hódeszka

női krossz selejtező 2.00, döntő 4.56



Alpesi sí

női műlesiklás (Hozmann Szonja, Maróty Mariann) 2.00 és 5.15

férfi szuperóriás-műlesiklás (Kékesi Márton) 3.00



Jégkorong

férfiak, B csoport

Egyesült Államok-Szlovákia 4.10

OAR-Szlovénia 8.40



C csoport

Finnország-Norvégia 13.10

Svédország-Németország 13.10



Sífutás

férfi szabadstílusú 15 km (Kónya Ádám) 7.00



Gyorskorcsolya

női 5000 m 12.00



Síakrobatika

női ugrás döntő 12.00



Síugrás

A norvégegy nappal lesikló sikere után szuperóriás-műlesiklásban foglalhatja vissza a trónját. A 2010-es, vancouveri játékok bajnokának éppen címvédő honfitársa,lehet a legnagyobb riválisa, aki lesiklásban második lett. Érdekesség, hogy ez a szám amolyan norvég specialitás, ugyanis Svindal és Jansrud előtt Kjetil André Aamodt nyert kétszer. A két skandináv klasszisra bármelyik osztrák rivális veszélyes lehet, mindegyiknek volt kiugró eredménye, de meglepetést okozhat a lesiklás svájci bronzérmese,, vagy valamelyik olasz lesikló specialista is. A dzsongszoni pályán ismét rajthoz áll, ugyanakkor a horvát születésű Samsal Dalibor végül kihagyja ezt a gyorsasági számot is.A női óriás-műlesiklásban aratott diadalát követően az amerikaiezúttal kedvenc számában, műlesiklásban lehet aranyérmes. Az amerikai síző úgy vezeti a világkupát összetettben, hogy nagyjából dupla annyi pontja van, mint a második helyezettnek, pedig a sorozat legutóbbi állomásait már kihagyta az olimpia jegyében. A még mindig csak 22 éves sportolónak ráadásul ez a szám a legnagyobb erőssége, s ebben címvédőként áll rajthoz. Ha nem esik ki a két futam egyikében, akkor nehéz elképzelni, hogy más nyakába akasszák az aranyérmet. A magyaroknak, Hozmann Szonjának és Maróty Mariann-nak nem lehetnek vérmes reményeik, de óriás-műlesiklásban is szépen helytálltak.Gyorskorcsolyában csütörtökön megszakadt a hollandok győzelmi sorozata, s várhatóan női 5000 méteren sem az övék lesz az aranyérem. A legnagyobb favorit a cseh, aki sorozatban harmadszor nyerheti meg ezt a távot. Ez a bravúr korábban a férfiaknál a holland Sven Kramernek 5000, míg a nőknél az amerikai Bonnie Blairnek 500 és a németszintén 5000 méteren sikerült. Érdekesség, hogy Sablikova legnagyobb riválisa éppen Lillehammer, Nagano és Salt Lake City bajnoka, azaz Pechstein, akit szeretne utolérni. A tavalyi kangnungi világbajnokságon a 30 éves Sablikova mögött a 45 esztendős Pechstein volt az ezüstérmes.A sífutók férfi szabadstílusú 15 kilométeres versenye rendkívül izgalmas küzdelmet hozhat, mivel több versenyző képes lehet a győzelemre: a francia, a svájciés a sportág legmeghatározóbb nemzete, a norvégok képviselői közül bárki. Ebben a számbanis az indulók között lesz.Pénteken a férfi műkorcsolyázók is megkezdik szereplésüket a rövidprogrammal, s bár az aranyérem sorsa még nem dől el, a várakozások szerint nagyon kiélezett lesz a verseny. A címvédő japán Juzuru Hanju az elmúlt négy világbajnokságon két-két arannyal és ezüsttel gazdagodott, őt a szintén kétszeres világbajnok spanyolpróbálja meg felülmúlni, de számára az első ötkarikás érem is a tét.Férfi szkeletonban az első két futam alapján hazai siker várhatórévén. Pénteken hét számban avatnak bajnokot.