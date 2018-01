Ennyien még sosem indultak a téli olimpián Svájcból

A Svájci Olimpiai Bizottság hétfői bejelentése szerint a férfiak közül elsősorban Beat Feuz és Luca Aerni alpesi síelőtől, Simon Ammann síugrótól és Dario Cologna sífutótól, míg a nőknél az egyaránt alpesi síző Lara Guttól és Wendy Holdenertől várnak dobogós helyezést.



A svájciak legutóbb, Szocsiban 11 érmet, köztük hat aranyat nyertek, s most is előbbi éremmennyiség a csapat célja.



A svájci címvédők közül Cologna mellett a hódeszkás Iouri Podladtchikov és Patrizia Kummer is indul a Koreai Köztársaságban.