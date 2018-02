Finn győzelem 50 kilométeren, Ledecká behúzta fő számát is, Amerika nyerte a curlingdöntőt - 15. nap élőben

Február 24. Szombat

Bob

férfi bob négyes, állás két futam után:1. Németország (Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis), 2. Koreai Köztársaság (Von Jun Jong, Jun Jung Lin, Szeo Jung Vo, Kim Dong Jun), 3. Németország (Nico Walther, Kevin Kuske, Alexander Rödiger, Eric Franke)



Hódeszka

férfi big air, 1. Sebastien Toutant (Kanada), 2. Kyle Mack (Egyesült Államok), 3. Billy Morgan (Nagy-Britannia)

női párhuzamos óriás-műlesiklás 1. Ester Ledecka (Csehország) 2. Selina Jörg (Németország) 3. Ramona Theresia Hofmeister (Németország)

férfi párhuzamos óriás-műlesiklás 1. Nevin Galmarini (Svájc) 2. Li Szang Ho (Koreai Köztársaság) 3. Zan Kosir (Szlovénia)



Alpesi sí

csapatverseny 1. Svájc, 2. Ausztria, 3. Norvégia



Sífutás

férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km 1. Iivo Niskanen (Finnország), 2. Alekszandr Bolsunov (OAR), 3. Andrej Larkov (OAR)



Gyorskorcsolya

női tömegrajtos verseny - elődöntő 12.00, döntő 13.30

férfi tömegrajtos verseny - elődöntő 12.45, döntő 14.00



Curling

férfi döntő: Svédország-Egyesült Államok 7-10

női bronzmérkőzés: Nagy-Britannia - Japán 12.05



Jégkorong

férfiak, bronzmérkőzés: Csehország-Kanada 13.10

11.03 - Történelmi amerikai arany a férfi curlingeseknél

09.14 - Finn aranyérem a leghosszabb sífutó versenyben

07.18 - Ester Ledecka duplázott

Az Egyesült Államok válogatottja nyerte az aranyérmet a phjongcshangi téli olimpia férfi curlingtornáján, miután a szombati fináléban 10-7-re legyőzte a svéd együttest. Az első hét endben fordulatos volt a játék képe, a nyolcadik játékrészt 5-5-ös döntetlennel kezdték a csapatok. Ekkor az amerikaiak remek játékkal 10-5-re húztak el, és bár a svédek valamelyest felzárkóztak a kilencedik endben, a tizedik vége előtt, már reménytelen helyzetben kezet nyújtottak. Így az amerikaiak történetük első aranyérmét nyerték a férfiaknál, míg a svédek - akárcsak 1924-ben, Chamonix-ban - másodikként zártak. A harmadik helyet a svájciak szerezték meg, akik a pénteki bronzmérkőzésen legyőzték a legutóbbi három olimpián győztes kanadaiakat.olimpiai bajnok: Egyesült Államok (John Shuster, Tyler George, Matt Hamilton, John Landsteiner, tartalék: Joe Polo) 2. Svédország (Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranaa, Christoffer Sundgren, tartalék: Henrik Leek) 3. Svájc (Benoit Schwarz, Claudio Paetz, Peter de Cruz, Valentin Tanner, tartalék: Dominik Maerki) később: női bronzmérkőzés: Nagy-Britannia - Japán 12.05A finn Iivo Niskanen nyerte a sífutók klasszikus stílusú 50 kilométeres versenyét a phjongcshangi téli olimpia szombati napján. Két orosz szerezte meg az ezüst- és a bronzérmet, Alekszandr Bolsunov és Andrej Larkov. Előbbi csak az utolsó kilométeren maradt le, míg utóbbi hátránya két és fél percnél is nagyobb volt. A finnek első aranyuknak örülhettek Phjongcshangban.A borongós időben 71 induló vágott neki a téli olimpiák egyik legnehezebb, de mindenképpen leghosszabb versenyszámának. A nagy esélyesek nagyjából 20 kilométerig együtt haladtak, mígnem Niskanen ritmust váltott és elhúzott riválisaitól. Egyedül a kazah Alekszej Poltoranyin tartott vele. Az élen haladó duó az üldözőbolyt is nagyobb iramra serkentette, így egyre jobban rostálódott a mezőny, leszakadt többek között a táv világbajnoka, a kanadai Alex Harvey és a négyszeres olimpiai bajnok svájci Dario Cologna is. Bolsunov féltáv után döntött úgy, hogy az előnyét folyamatosan növelő kettős után ered. Az orosz sífutó 10 kilométer alatt ledolgozta 25 másodperces hátrányát, ráadásul közben Poltoranyin leszakadt a finn versenyzőről, így ketten maradtak harcban a győzelemért.Már tíz kilométer sem volt hátra, amikor Bolsunov megpróbálta eldönteni a versenyt, ugyanakkor Niskanen hiába maradt le egy kicsit léccsere miatt, végül visszaküzdötte magát. Amikor pedig már csak ezer méter volt hátra, akkor a finn kapcsolt nagyobb sebességi fokozatba, és Bolsunov nem bírt vele tartani. Niskanen így Szocsi után Phjongcshangban is az első és egyetlen finn aranyérem részese volt. Négy éve csapat sprintben diadalmaskodott. A 21 éves Bolsunov pedig közel húsz másodperces hátránnyal elkeseredetten ért célba, mivel negyedszer állhat dobogóra a dél-koreai játékokon, de egyszer sem a tetejére. Korábban az orosz váltóval és csapat sprintben szintén ezüstöt, egyéni sprintben bronzot nyert. Mivel Poltoranyinnak teljesen elfogyott az ereje a végére, egy négytagú üldözőbolyból került ki a harmadik helyezett. A szintén orosz Andrej Larkov hosszú hajrával szerezte meg a medált.olimpiai bajnok: Iivo Niskanen (Finnország) 2:08:40.8 óra 2. Alekszandr Bolsunov (OAR) 18.7 mp hátrány 3. Andrej Larkov (OAR) 2:37.5 perc h.Az alpesi síelők között szuperóriás-műlesiklásban aratott váratlan győzelme után a hódeszkások párhuzamos óriás-műlesiklásában is a legjobbnak bizonyult a cseh Ester Ledecka a phjongcshangi téli olimpián. Ebben a számban már ő számított a legnagyobb esélyesnek, mivel tavaly megnyerte a világbajnokságot. Szombaton magabiztosan és koncentráltan versenyzett, nem "nyomta agyon" a teher, így sikerült neki a duplázás, két sportágban is aranyat nyert. A második és harmadik helyen is német snowboardos, Selina Jörg és Ramona Theresia Hofmeister végzett.

A férfiaknál a négy éve ezüstérmes svájci Nevin Galmarini győzött, a döntőben a dél-koreai Li Szang Hót verve, a bronz pedig, akárcsak 2014-ben, Szocsiban, a szlovén Zan Kosirnak jutott.

05.50 - Két futam után német vezetés a férfi négyes bobosoknál

04.04 - Magyar búcsú az alpesi csapatverseny nyolcaddöntőjében

olimpiai bajnok: Ester Ledecka (Csehország) 2. Selina Jörg (Németország) 3. Ramona Theresia Hofmeister (Németország)olimpiai bajnok:Nevin Galmarini (Svájc) 2. Li Szang Ho (Koreai Köztársaság) 3. Zan Kosir (Szlovénia)Két futamot követően az egyik német egység vezet a férfi négyes bobosoknál a phjongcshangi téli olimpián. A második helyen a házigazdák négyese, míg a harmadikon egy másik német kvartett áll a verseny felénél.. Németország (Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis) 1:37.55 perc (1. futam: 48.54 másodperc/2. 49.01 másodperc) 2. Koreai Köztársaság (Von Jun Jong, Jun Jung Lin, Szeo Jung Vo, Kim Dong Jun) 1:37.84 (48.65/49.19) 3. Németország (Nico Walther, Kevin Kuske, Alexander Rödiger, Eric Franke) 1:37.90 (48.74/49.16)A magyar négyes a nyolcaddöntőben búcsúzott a jóval esélyesebb és későbbi győztes svájci kvartettel szemben az alpesi sízők szombati csapatversenyén a phjongcshangi téli olimpián. A Hozmann Szonja, Maróty Mariann, Samsal Dalibor, Kékesi Márton összeállítású együttes valamennyi tagja kikapott a rendkívül gyors és egy kis ugratóval tarkított szlalompályán, azaz a tavalyi világbajnokság negyedik helyezettje 4-0-val jutott a legjobb nyolc közé. Elsőként Hozmann Szonja vette birtokába a pályát Denise Feierabenddel, aki nagyjából két kaput és több mint egy másodpercet vert a 16 éves magyar lányra.

Azért zavart a sérülésem, mert ebben a számban két kézzel szokták elütni a kapukat, de én ezt nem tudtam megtenni"

Mi nem tudjuk két kézzel ütni a kapukat, mint a férfiak"

Azt hiszem, most mindannyiunknak kék-zöld folt a háta a visszacsapódó póznáktól"

04.03 - Kanadai arany a férfi hódeszkások big air számában

Először játszhat férfi hokidöntőt ˝kis csapat˝



Először fordul elő az olimpiák történetében, hogy egy nem a hagyományos hokinemzetek közé sorolt ország férfi válogatottja döntőbe jutott, miután a németek a phjongcshangi játékok pénteki elődöntőjében 4-3-ra verték Kanadát. A mostani a 24. olimpia, amelyen szerepel a férfi jégkorong a programban. Jelenleg hat "nagy" nemzetet tartanak nyilván: Kanadát, Oroszországot (régebben Szovjetuniót, illetve FÁK-at), Finnországot, Svédországot, Csehországot (illetve Csehszlovákiát) és az Egyesült Államokat. A két világháború között Nagy-Britannia is az elithez tartozott a sok honosított kanadai játékosa miatt. Olimpiákon eddig csak a hat hagyományos hokinemzet és 1936-ban a brit válogatott tudott aranyérmet szerezni, sőt, döntőbe is kizárólag ezek az együttesek jutottak. A többi válogatott közül csak Svájc és Németország tudott dobogóra állni, annak is csak a legalsó fokára: a svájciak 1928-ban és 1948-ban, a németek pedig 1932-ben és NSZK néven 1976-ban. Phjongcshangban a németek az orosz csapattal döntőznek vasárnap, míg az utóbbi két olimpián aranyérmes kanadaiak a csehekkel mérkőznek szombaton a harmadik helyért.

Másodjára a horvát születésű Samsal Dalibor találkozott Ramon Zenhäusernnel, az esélyeket jól jelezte, hogy utóbbi ezüstérmes volt műlesiklásban. A negyedik olimpiáján, de először magyar színekben szereplő Samsal közel másfél másodperccel bizonyult lassabbnak. Következett Maróty Mariann és Wendy Holdener. A svájci versenyző volt már világbajnok kombinációban, Phjongcshangban pedig nyert egy-egy ezüstöt és bronzot műlesiklásban és kombinációban. A különbség az eddigi legnagyobb volt közel három másodperccel. A legjobban Kékesi Márton szerepelt Daniel Yule ellen, ugyanis csak 1.16 másodperccel ért később a célba, mint riválisa.- értékelt elsőként Samsal, akinek az egyik edzésen eltört a hüvelykujja.- mondta Hozmann Szonja, aki elárulta, ez annyira különleges versenyszám, hogy erre alig készülnek, itt is csak három napot gyakoroltak rá.Maróty Mariann azt fejtette ki, hogy műlesikló a vonalvezetés, a kétpóznás kapuk viszont az óriás-műlesiklást idézik. Úgy értékelt, hogy emiatt egyszer beleakadt az egyik kapuba, utána már nem tudta visszanyerni a sebességét.- mondta Kékesi. A svájciakat nemcsak a magyarok, hanem senki nem tudta megállítani a folytatásban, ugyanis a negyeddöntőben a németeket 2-2-vel, jobb idővel, az elődöntőben a világbajnoki címvédő franciákat 3-1-re, a fináléban pedig az osztrákokat szintén 3-1-re győzték le.olimpiai bajnok: Svájc (Denise Feierabend, Ramon Zenhäusern, Wendy Holdener, Daniel Yule, Luca Aerni) 2. Ausztria (Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Katharina Liensberger, Manuel Feller, Michael Matt, Marco Schwarz) 3. Norvégia (Nina Haver-Löseth, Kristin Lysdahl, Maren Skjöld, Sebastian Foss-Solevaag, Leif Kristian Nestvold-Haugen, Jonathan Nordbotten)A kanadai Sebastien Toutant nyerte a férfi hódeszkások big air számát a phjongcshangi téli olimpián. A selejtezőt követően a szombati döntőben három sorozat zajlott és a két jobbik gyakorlat összesített pontszáma adta a végeredményt. Ebben a játékokon most debütáló versenyben egy hosszú lejtőn lecsúszva kell bemutatni az ugrást, azt pontozzák a bírák. Toutant, a szakág első olimpiai bajnoka az első két lecsúszására kapott magas pontszámot, akárcsak a mögötte másodikként záró amerikai Kyle Mack, míg a bronzérmes brit Billy Morgan az első ugrását elrontotta, a másodikat és a harmadikat viszont szépen megcsinálta. A fináléban 12 versenyző szerepelt.: hódeszka, férfi big air, olimpiai bajnok: Sebastien Toutant (Kanada) 174,25 pont 2. Kyle Mack (Egyesült Államok) 168,75 3. Billy Morgan (Nagy-Britannia) 168,00Szombaton szerepel utoljára magyar induló a phjongcshangi téli olimpián: a Hozmann Szonja, Maróty Mariann, Kékesi Márton, Samsal Dalibor összeállítású négyes az alpesi sízők debütáló számában, a csapatversenyben áll rajthoz. A magyarok a tavalyi világbajnokságon negyedik svájciakkal kerültek párba a nyolcaddöntőben. A továbbjutás úgy dől el, hogy a csapatok mind a négy tagja párhuzamos műlesiklásban versenyez egy riválissal, amennyiben 2-2 lesz az állás, akkor az időkülönbség dönt. A csapatversenyben már sok nagy hiányzó lesz, például nem indul az osztrák Marcel Hirscher sem, így nehéz megjósolni ki számít igazán esélyesnek.További három, Phjongcshangban programba került számot rendeznek szombaton: a gyorskorcsolyázók tömegrajtos versenye mindkét nemnél és a hódeszkások férfi big air száma is ezen a napon lesz. A nap csúcseseményének egy klasszikusnak számító sífutó szám, a férfi 50 kilométer ígérkezik, ezúttal klasszikus stílusban. Nagy kérdés, hogy a riválisok ezúttal is meg tudják-e tréfálni a norvégokat, mint a tavalyi vb-n, amikor egyetlen sífutó sem került dobogóra a skandináv országból. Curlingben svéd-amerikai döntőt rendeznek. Szombaton nyolc számban avatnak bajnokot.