Hármas norvég siker síatlonban, meglepetés biatlonban, Sven Kramer történelmet írt gyorskorcsolyában - ez volt a 2. nap!

Kanada-Norvégia 1.05Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR)-Svájc 12.05női slopestyle döntő 2.00, női félcső selejtező 5.30csapat - férfi, jégtánc és női kűr 2.00női óriás-műlesiklás (Hozmann Szonja, Maróty Mariann) 2.15 és 5.45B csoport: Svájc-Japán 8.40, Svédország-Koreai Köztársaság 13.10női 10 km üldözéses verseny 11.10, férfi 12,5 km üldözéses verseny 13.00férfi mogul döntő 11.30 és 13.00női egyes 1. és 2. futam 11.50női 1500 m 13.30női normálsánc egyéni döntő 13.50A phjongcshangi téli olimpia egyik legnagyobb sztárja és legeredményesebb sportolója lehet, aki hétfőn mutatkozik be a dél-koreai játékokon női óriás-műlesiklásban, melyen két magyar induló is leszszemélyében. Az amerikai síző úgy vezeti a világkupát összetettben, hogy nagyjából dupla annyi pontja van, mint a második helyezettnek, pedig a sorozat utolsó állomásait már kihagyta az olimpia miatt. A még mindig csak 22 éves sportolónak nem ez a szám a legnagyobb erőssége, hanem a műlesiklás, de ebben is az egyik legnagyobb favoritként áll rajthoz. Itt viszont a szakági világkupát vezető német Viktoria Rebensburg vagy a mögötte második francia Tessa Worley is megelőzheti. A magyaroknak nem lehetnek vérmes reményeik.A sílövőknél az üldözéses számok következnek, amelyekben mindig a sprintversenyek győztesei a legesélyesebbek, mivel a diadaluk során megszerzett előnyükkel indulnak a riválisaikkal szemben. A nőknél így a németa favorit, aki ráadásul közel 25 másodperces fórral indul majd neki a négy lövészetből álló 10 kilométernek, ráadásul az ötödikként rajtoló ellenfelének a hátránya már 40 másodperc.A férfiaknál ugyanakkor jóval nehezebb a győztesre tippelni, mivel az egész idényt uraló franciaés a norvég- akik a vk eddigi 15 egyéni viadalaiból együtt 14-et nyertek - elképesztően rosszul lőttek, így előbbi csak 8., utóbbi 31. lett. Fourcade 22 másodperces hátránya még kezelhető a 12,5 kilométer során, de Bönek tulajdonképpen erre a számra is elszálltak az éremszerzési reményei.A síugrók női versenyében bombameglepetés lenne, ha nem a norvégdiadalmaskodna, ugyanis a szezon tíz vk-viadalából hétszer első, háromszor második lett, műkorcsolyában pedig a címvédő oroszok sikere borítékolható.A gyorskorcsolyázók női 1500 méteres számában a hollandok dominanciája folytatódhat, az eddigi hat megszerezhető éremből négyet vittek el a németalföldiek, a nőknél háromból hármat, így jószerivel csak az a kérdés, hogy melyik versenyzőjük nyer. Ezen a távon a Szocsiban ezüstérmes, Phjongcshangban pedig 3000 méteren második10. ötkarikás medáljára hajt, amellyel egyedüliként lenne rekorder a németlehagyva. Hétfőn, a harmadik hivatalos versenynapon nyolc számban hirdetnek bajnokot.