Hiába mentette fel őket a CAS, nem kaptak meghívást Phjongcshangba

Újabb 32 ember fellebbez



A phjongcshangi téli olimpiára az oroszországi doppinghelyzet miatt meg nem hívott sportolók közül harmincketten fellebbezést nyújtottak be a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS).



A CAS egy Phjongcshangban felállított ad hoc-testülete sürgősséggel szerdán foglalkozik a beadványokkal, és rögtön azután - két nappal az olimpia hivatalos megnyitója előtt - várhatóan meg is hozza döntését.



A 32 versenyző nem abból a csoportból került ki, melynek tagjait a CAS elégséges bizonyítékok hiányában a múlt héten részben vagy teljesen felmentett, illetve tisztázott, majd közülük 15 részvételi szándékát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hétfőn elutasította.



Azután, hogy a NOB rendszerszintű doppingolás miatt decemberben felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottságot, és úgy határozott, hogy orosz sportolók csak semleges színekben indulhatnak a dél-koreai játékokon, egy NOB-testület vizsgálta meg egyenként a kérvényeket. Végül az oroszok által eredetileg elküldött 500-as listáról 169 versenyző esetében támogatta a meghívást. Az orosz csapat végül 168 fős lesz, mivel egy gyorskorcsolyázó szolidaritásból lemondott a részvételről.



A fellebbezést a CAS-hoz szerdán benyújtó 32 orosz sportoló között van több éremesélyes is, így a koreai születésű, hatszoros olimpiai bajnok, hússzoros vb-győztes rövidpályás gyorskorcsolyázó Viktor An, az ötkarikás aranyérmes sílövő Anton Sipulin és olimpiai harmadik Jevgenyij Garanicsev, a világbajnok sífutó Szergej Usztyugov és az olimpiai bajnok, vb- és Eb-érmes műkorcsolyázó Kszenyija Sztolbova.

A CAS csütörtökön mind a 39 esetben törölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által az oroszországi rendszerszintű doppingolás miatt kiszabott örökös eltiltásokat. A sportdöntőbíróság közlése szerint ezek közül 28 esetben nem volt bizonyított a doppingvétség, így a 2014-es szocsi téli játékokon elért eredményeiket is visszakapják az érintettek.Az ugyanakkor már akkor eldőlt, hogy további 11 versenyző változatlanul nem kap indulási jogot a pénteken kezdődő játékokra, de az életre szóló eltiltás az ő esetükben sem érvényes.A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) korábban összesen 43 oroszt tiltott el örökre az ötkarikás játékoktól, közülük 42 fordult a CAS-hoz, amely három, már visszavonult sportoló esetét később vizsgálja.A 28 teljesen tisztázott sportoló közül 15 - 13 aktív versenyző és 2, azóta már edzőként tevékenykedő szakember - esetében kért meghívást a phjongcsangi játékokra az Orosz Olimpiai Bizottság, a NOB azonban - illetékes testületének állásfoglalása alapján - ezt nem támogatta."Noha a meghívásokat áttekintő testület figyelembe vette a CAS határozatát, azt is megjegyezte, hogy a sportdöntőbíróság az állásfoglalását alátámasztó részletes magyarázatot nem hozta nyilvánosságra" - indokolt közleményben hétfőn a NOB, hozzátéve: "a vizsgáló testületnek nem az a dolga, hogy bizonyítsa a doppingolást, hanem azt kell mérlegelnie, hogy ezeket a sportembereket tisztának lehet-e tekinteni és így kaphatnak-e meghívást"."A testület egyhangúlag azt javasolta a NOB-nak, hogy az Orosz Olimpiai Bizottság kérése ellenére ne terjessze ki a meghívást erre a 15 személyre" - áll a kommünikében.Az ügy hátterében a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által megbízott kanadai jogászprofesszor, Richard McLaren vezette független vizsgálóbizottság jelentése áll, amely az oroszok államilag támogatott, rendszerszintű doppingolását tárta fel.Az Orosz Olimpiai Bizottságot december elején kizárta a játékokról a NOB, az azóta indulási engedélyt kapott 169 orosz sportoló - aki bizonyítottan tisztán készült - csak semleges zászló alatt versenyezhet Phjongcshangban.