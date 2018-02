Hirscher megnyerte igazi számát, átvették a norvégok a vezetést az éremtáblán, 6 bajnokot avatnak - 9. nap - ÉLŐ

Február 18. Vasárnap

Curling

férfi selejtező 1.05

Norvégia-Dánia 10-8

Japán-Egyesült Államok 8-2

Svájc-Kanada 8-6



női selejtező 6.05

Svédország - Nagy-Britannia 8-6

Kanada-Svájc 10-8

Koreai Köztársaság-Kína 12-5



férfi selejtező 12.05

Svédország-Japán

Dánia-Koreai Köztársaság

Olaszország - Nagy-Britannia

Egyesült Államok-Norvégia



Síakrobatika

férfi slopestyle 1. Öystein Braten (Norvégia), 2. Nicholas Goepper (Egyesült Államok), 3. Alex Beaulieu-Marchand (Kanada)

férfi ugrás döntő 12.00, 12.29, 12.52



Alpesi sí

férfi óriás-műlesiklás 1. Marcel Hirscher (Ausztria), 2. Henrik Kristoffersen (Norvégia), 3. Alexis Pinturault (Franciaország)



Jégkorong

nők, 5-8. helyért

Svájc-Korea 2-0

Japán-Svédország 8.40



férfiak, A csoport, 3. forduló

Csehország-Svájc 8.40,

Kanada-Koreai Köztársaság 13.10



férfiak, C csoport, 3. forduló

Németország-Norvégia 2-1 - szétlövéssel

Svédország-Finnország 13.10



Sífutás

4x10 km-es férfi váltó 1. Norvégia, 2. OAR, 3. Franciaország



Gyorskorcsolya

férfi csapatüldözéses verseny, negyeddöntő 12.00

női 500 m 12.56



Bob

férfi kettes 1. futam 12.05, 2. futam 13.40



Sílövészet

09.30 - Az esélyes norvégok nyerték a férfi sífutó váltót

07.08 - Hirscher második aranya

Lassú volt a második futam"

Erre a futamra vagyok a legbüszkébb. Emiatt már megérte kijönni az olimpiára. Az volt a terv, hogy bevállalósan sízek, és sikerült ezt végrehajtani, nagyon élveztem"

07.07 - Norvég bajnok férfi slopestyle-ban

04.12 - Hirscher közel került a második aranyához

Az alsó rész lehetett volna jobb is, de nagyon dobált a pálya már, emiatt rettenetesen elfáradtam"

Nem volt gonosz a kapuk tűzése, kifejezetten a többségnek kedvező ritmusos pálya volt. Egy-két pontra kellett figyelni, ahol többen kiestek, ezzel nem is volt gondom. Viszont már nagyon rázott a pálya, emiatt a végére be is savasodott a combom"

04.09 - Svájc legyőzte a címvédőt

Marcel Hirscher

Henrik Kristoffersen

Alexis Pinturault

Johannes Thingnes Bö

Ted-Jan Bloemen

Nem történt meglepetés a férfi sífutók vasárnapi 4x10 kilométeres váltóversenyében, miután a nagy esélyes norvégok értek elsőként célba a phjongcshangi téli olimpián. Noha a záróember, a kedden sprintben aranyérmet nyert Johannes Hösflot Klaebo a célegyenesben már zászlót lobogtatva korcsolyázott végig, addig egyáltalán nem volt egyszerű dolga sem neki, sem csapattársainak a viadal során. Az első és a második, klasszikus stílusú 10 kilométeren ugyanis a norvégok az üldöző szerepkörbe kényszerültek, mivel az oroszok első két embere elképesztő iramban haladt, s féltávnál több mint félperces előnyt harcoltak ki a favorittal szemben.Az már 20 kilométernél egyértelmű volt, hogy a címvédő svédek ezúttal nem szólhatnak bele az éremért folyó harcba, miután közel két perccel voltak lemaradva. A verseny végkimenetelét a harmadik - már szabadstílusban futó - váltótagok szereplése határozta meg, ekkor ugyanis a 15+15 kilométeren győztes Simen Hegstad Krüger nem csak ledolgozta a különbséget az orosz Alekszej Cservotkinnal szemben, hanem 16 másodperces előnnyel váltotta Klaebót a legnagyobb rivális előtt. Ráadásul mivel Krügerrel a francia Clement Parisse bírta a lépést, így az oroszok csak harmadikok voltak az utolsó váltásnál.Klaebo aztán a táv nagy részében kényelmes tempóban haladt, még a franciák záróembere, a semmilyen komoly eredménnyel nem rendelkező Adrien Backscheider is bírta a tempóját, viszont ez azt eredményezte, hogy az egyéni 15 kilométeren bronzérmes Gyenyisz Szpicov ledolgozta hátrányát. Ahogy az orosz felért az éllovasokra, úgy váltott nagyobb tempóra Klaebo is, így a francia leszakadt, Szpicov viszont egészen az utolsó nagy emelkedőig tartotta magát. Ott aztán eldőlt a verseny, mert a fáradt orosz egyre távolabb került a norvégtól, aki az utolsó 300 méteren már ünnepelhetett. Szpicov végül 10 másodperccel maradt el Klaebótól a célban, ahova a franciák érkeztek meg harmadiknak., olimpiai bajnok: Norvégia (Didrik Tonseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger, Johannes Hösflot Klaebo) 1:33.04.9 óra 2. OAR (Andrej Larkov, Alekszandr Bolsunov, Alekszej Cservotkin, Gyenyisz Szpicov) 1:33:14.3 3. Franciaország (Jean Marc Gaillard, Maurice Manificat, Clement Parisse, Adrien Backscheider) 1:33:41.8Marcel Hirscher a kombináció után vasárnap az óriás-műlesiklást is megnyerte a phjongcshangi téli olimpián. Az osztrákok hatszoros összetett világkupagyőztes sízője nemhogy megtartotta amúgy is jelentős előnyét, hanem egy másodperc fölé növelve győzött legnagyobb riválisa, a második futamban leggyorsabb, de az elsőben csak tizedik norvég Henrik Kristoffersen előtt. A harmadik helyet a kombinációban ezüstérmes francia Alexis Pinturault szerezte meg. A két magyar induló közül Kékesi Márton megelőzte Samsal Dalibort, így előbbi 42., utóbbi 44. lett.A második futamra sem változtak meg a kiváló körülmények, ráadásul ezúttal a közönség sem maradt távol az eseménytől, ami üde színfolt a síversenyeket tekintve. Majdnem telt ház volt a 6000 férőhelyes lelátókon. A viadal előtt Hirscher elsőszámú kihívójának tartott Kristoffersen az első, lassabb futam után másodjára nagyszerűen, megingás nélkül síelte végig a pályát, így borítékolható volt az előrelépése. Sorra jöttek az első menet legjobbjai, de a pálya középső és alsó részén mindenkire majdnem egy másodpercet vert a skandináv síző, így nem forgott veszélyben a vezetése. Már biztos érmes volt Kristoffersen, amikor Pinturault volt az első, aki komolyan veszélyeztette az éllovas pozícióját, ráadásul 68 százados előnyét 90-re növelte a pálya első negyedén. Csakhogy a pálya középső részén egy hatalmasat hibázott, ami önmagában súlyos tizedeket jelentett, ráadásul sebességet is vesztett, így végül négy századdal lemaradt az ezüstéremről.A szám világbajnoki címvédője, Hirscher viszont nem hibázott. A jelenlegi legjobb alpesi síző a pálya első felében növelte előnyét, amely így 1,5 másodperc fölé hízott, ekkor már csak célba kellett érnie második phjongcshangi aranyához. Ugyan a második futamban Kristoffersen minimálisan gyorsabbnak bizonyult nála, de újabb diadala nem forgott veszélyben. Samsal Dalibor meglehetősen óvatosan teljesítette a második futamot, Kékesi Márton viszont ezzel ellentétben nagyon agresszíven támadta a kapukat és mindezt hiba nélkül tette, így sikerült megelőznie horvát születésű, negyedik olimpiáján szereplő honfitársát.- értékelt az MTI-nek röviden Samsal, aki kifejtette, számára nem fontos, hogy Kékesi megelőzte, mert ő minden viadalon csak önmagával foglalkozik és önmagával versenyez.- jelentette ki Kékesi, aki a helyezésével is maximálisan elégedett volt. Mindkét magyarnak két szám maradt hátra, a műlesiklás és a csapatverseny.olimpiai bajnok: Marcel Hirscher (Ausztria) 2:18.04 perc (1:08.27 p/1:09.77 p) 2. Henrik Kristoffersen (Norvégia) 2:19.31 (1:09.58/1:09.73) 3. Alexis Pinturault (Franciaország) 2:19.35 (1:08.90/1:10.45)A norvég Öystein Braten lett az olimpiai bajnok a síakrobatika férfi slopestyle versenyében Phjongcshangban. A Bogvang Phoenix Havas Parkban kialakított pályán vasárnap először a kétfutamos selejtezőt rendezték meg a trükkös akadályversenyben. A döntőben minden résztvevőnek három csúszása volt, és mindenkinek a legjobb eredménye számított. A későbbi bajnok Braaten rögtön elsőre olyan magas pontszámot (95) kapott a zsűritől, amit senki nem tudott megjavítani. A dobogó második fokára az amerikai Nicholas Goepper állhatott fel, míg a bronzérmet a kanadai Alex Beaulieu-Marchand szerezte meg. Érdekesség, hogy az idei X Games-bajnok (az extrém sportok seregszemléjének győztese), a svéd Henrik Harlaut a döntőbe sem tudott bekerülni, csak 17. lett a selejtezőben. A slopestyle-pálya első felében korlátokon kellett trükköket bemutatni, a második felén pedig három ugrást kellett végrehajtani.olimpiai bajnok: Öystein Braten (Norvégia) 95,00 pont 2. Nicholas Goepper (Egyesült Államok) 93,60 3. Alex Beaulieu-Marchand (Kanada) 92,40Közel került második phjongcshangi olimpiai aranyérméhez Marcel Hirscher, ugyanis a vasárnapi férfi óriás-műlesiklás első futamában jelentős előnyt szerzett magának. A kombinációban győztes osztrák síző 63 századdal előzi meg a francia Alexis Pinturault-t és 66-tal a harmadik norvég Leif Kristian Nestvold-Haugent. A versenyt ezúttal nem fenyegette a halasztás veszélye, napsütés és szélcsend fogadta a 110 fős mezőnyt. Elsőként a kombináció ezüstérmese, Pinturault indult az 1405 méter magasan lévő hegytetőről. Látszólag különösebb hiba nélkül és kifejezetten jó ritmusban teljesítette a pályát. Honfitársa, Mathieu Faivre csak megközelíteni tudta őt, viszont az osztrák Manuel Feller megmutatta, hogy lehet sokkal jobb időt is produkálni, ugyanis négytizedes előnye volt a pálya közepén, ugyanakkor az utolsó előtti kapu kibillentette az egyensúlyából, ezáltal nem tudta abszolválni az utolsót, azaz kiesett. Rögtön utána honfitársa, a hatszoros összetett világkupa győztes Hirscher már nem hibázott. A jelenlegi legjobb alpesi síző egészen lendületesen és parádés ritmusban kanyargott a kapuk között, egyetlen bizonytalanságot sem lehetett felfedezni a menetében, így fokozatosan növelte előnyét, a célba pedig 68 százados előnnyel ért.Legnagyobb riválisa, a norvég Henrik Kristoffersen viszont elvesztette esélyét a diadalra, mert kifejezetten ideges csúszást mutatott be, és csupán a tizedik helyről várja a délutáni folytatást, de ami aggasztóbb számára, hogy hátránya 1.31 másodperc. A címvédő, magyar származású Ted Ligety sem ment jól, 2.44 másodperces hátránnyal kezdheti majd meg a második futamot. A hátralévő indulók közül Hirscher vezető pozícióját senki sem veszélyeztette, az élmezőnybe Leif Kristian Nestvold-Haugennek sikerült beférkőznie a maga 66 százados lemaradásával.Hirscher így fölényesen vezet, a mögötte következő négy versenyzőt viszont mindössze 16 század választja el egymástól. A két magyar láthatóan küzdött a pályával, amely már igencsak elhasználódott, mire ők csúszhattak le a lejtőn. Samsal Dalibor 62-es, míg Kékesi Márton 80-as rajtszámmal síelt, ennek ellenére mindketten komolyabb nehézség nélkül értek célba.- mondta az MTI-nek a horvát születésű, negyedik olimpiáján szereplő Samsal.Az esetleges előrelépéssel kapcsolatban azt mondta, ha másodjára sikerülne jobban síelnie, akkor az is biztosan összejön.- mondta Kékesi, aki elárulta, kisebb, hat másodperc körüli hátrányban bízott, ugyanakkor a sorrendet látva többnyire megelőzte azokat a riválisokat, akikkel azonosan szokott szerepelni.Kékesi a folytatást illetően megjegyezte, szeretne ő lenni a legjobb magyar ebben a számban.1. Marcel Hirscher (Ausztria) 1:08.27 perc 2. Alexis Pinturault (Franciaország) 1:08.90 3. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Norvégia) 1:08.93 ...51. Samsal Dalibor 1:16.09 ...53. Kékesi Márton 1:16.64A svájci csapat legyőzte a címvédő kanadai együttest a phjongcshangi téli olimpia férfi curlingtornájának selejtezőjében. Az európai válogatott az első játékrészben aratott 4-0-s diadalával alapozta meg sikerét, és szerezte meg negyedik győzelmét. A körmérkőzéses selejtező után a legjobb négy folytatja szereplését az elődöntőben.Norvégia-Dánia 10-8 Japán-Egyesült Államok 8-2 Svájc-Kanada 8-6 Az állás: 1. Svédország 5 győzelem/5 mérkőzés, 2. Kanada és Svájc 4/6, 4. Japán 3/5, 5. Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Olaszország és Norvégia 2/5, 9. Dánia és Koreai Köztársaság 1/5A kilencedik hivatalos versenynapon rendezik meg a férfi sífutók 4x10 kilométeres váltóviadalát. Ebben a számban hagyományosan a norvégok a legerősebbek, ugyanakkor az elmúlt három olimpián csak egyetlen érmet, egy ezüstöt nyert a stafétájuk, ezúttal azonban talán a szokottnál is nagyobb favoritok. Ennek oka, hogy négy kiváló sífutója csak nekik van. Az előző két alkalommal győztes svéd négyes viszont ezúttal is meglepetésre készül.A vasárnap érdekelt két magyar induló, Kékesi Márton és Samsal Dalibor óriás-műlesiklásban áll rajthoz, de egyiküknek sem lehetnek vérmes reményei, mindkettőjüknek a műlesiklás a legerősebb száma. Az aranyéremért várhatóan a kombinációban győztes osztrák, illetve a norvéglesz harcban. Előbbi a mostani világkupa-sorozat hat szakági versenyéből négyet megnyert, kétszer harmadik lett, utóbbi négy második helyet gyűjtött. Aki még meglepetést okozhat, az leginkább a kombinációban ezüstérmes franciaA férfi sílövőknél folytatódhat a francia Martin Fourcade és a norvégpárviadala. Az eddigi három phjongcshangi versenyből egyet-egyet nyertek meg, míg a jelenlegi világkupaidény 15 egyéni futamából 14-en egyikük diadalmaskodott. A 15 kilométeres tömegrajtos versenyeket tekintve 2-1 az állás Fourcade javára.Gyorskorcsolyában az a legnagyobb kérdés, folytatódik-e a holland dominancia, eddig a hétből csak egy számot nem a németalföldiek nyertek, de azt is a holland születésű, de már kanadai színekben induló10 000 méteren.Vasárnap hat számban avatnak bajnokot.