Hirschernek megvan az olimpiai arany, éremért megyünk rövidpályás gyorskorcsolyában - ez lesz a 4. nap

A keddi program



Curling - vegyespáros

bronzmérkőzés: Olimpiai Sportolók Oroszországból-Norvégia 8-4

döntő: Kanada-Svájc 12.05



Hódeszka

női félcső döntő 1. Chloe Kim (Amerikai Egyesült Államok), 2. Liu Csia-jü (Kína), 3. Arielle Gold (Amerikai Egyesült Államok)

férfi félcső selejtező 5.00



Alpesi sí

férfi kombináció (Kékesi Márton, Samsal Dalibor)

lesiklás műlesiklás: 1. Marcel Hirscher (Ausztria), 2. Alexis Pinturault, 3. Victor Muffat-Jeandet ...32. Samsal Dalibor, ...35. Kékesi Márton



Jégkorong

nők, A csoport: Kanada-Finnország 8.40,

Egyesült Államok-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 13.10



Sífutás

férfi (Kónya Ádám) és női (Szőcs Emőke) klasszikus stílusú egyéni sprint selejtező 9.30, negyeddöntő, elődöntő, döntő 12.00



Rövidpályás gyorskorcsolya

női 500 m negyeddöntő (Jászapáti Petra, Keszler Andrea) 11.00, elődöntő 12.11, B döntő, A döntő 13.07

férfi 1000 m selejtező (Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor) 11.26,

férfi 5000 m váltó elődöntő (Magyarország) 12.32



Szánkó

női egyes 3. és 4. futam 11.30



Gyorskorcsolya

férfi 1500 m (Nagy Konrád) 12.00

08.00 - Hirscher megszerezte első olimpiai aranyát



06.26 - Dressen az élen kombinációban, Samsal 60.,  Kékesi 62.

Rendben volt a futás"

Az edzésen nyolc másodperccel maradtam el az elsőtől, szóval sikerült javítanom"

Lehetett volna jobb is"

03.54 - Chloe Kim a női félcső olimpiai bajnoka

02.55 - Az oroszoké a curling vegyespáros bronzérme

A jelenlegi legjobb férfi alpesi síző, Marcel Hirscher megszerezte a medálgyűjteményéből egyedüliként hiányzó olimpiai aranyérmet: az osztrák versenyző kombinációban győzött a phjongcshangi játékok keddi napján. A hatszoros világbajnok és összetett világkupagyőztes sztár annak köszönheti sikerét, hogy az erősségének számító műlesiklásban a legjobb időt érte el, így a lesiklást követő 12. pozícióból ugrott az élre. Mögötte két francia szlalomspecialista szerezte meg az ezüst- és bronzérmet Alexis Pinturault és Victor Muffat-Jeandet személyében.olimpiai bajnok: Marcel Hirscher (Ausztria) 2:06.52 perc (1:20.56 p/45.96 mp)2. Alexis Pinturault (Franciaország) 2:06.75 (1:20.28/46.47)3. Victor Muffat-Jeandet (Franciaország) 2:07.54 (1:21.57/45.97)...32. Samsal Dalibor 2:15.94 (1:25.17/50.77)...35. Kékesi Márton 2:20.02 (1:26.08/53.94)A német Thomas Dressen vezet a lesiklást követően a férfi alpesi sízők kombinációs számában, de nagy valószínűséggel a francia Alexis Pinturault és az osztrák Marcel Hirscher között dől el az aranyérem.A 65 fős mezőnyben a két magyar induló közül Samsal Dalibor 60., Kékesi Márton pedig 62. a műlesiklás előtt. Az elmúlt két nap viharos időjárása után valamelyest melegedett a levegő és a szél is alábbhagyott, így a férfi lesiklás és a női óriás-műlesiklás elhalasztását követően végre megrendezhették az első alpesi számot, amelyre foghíjas lelátók előtt került sor. A közel három kilométer hosszú dzsongszoni pályán Dressen rögtön első indulóként közel tökéletes futamot produkált. Legközelebb a norvégok klasszisa, Aksel Lund Svindal járt hozzá, de a pálya közepén lesodródott a tökéletes ívről, az ott összeszedett hátrányát pedig már nem tudta ledolgozni a célig, így hét századdal elmaradt riválisától. Mögötte szintén kis különbséggel az osztrák Matthias Mayer a harmadik és a szintén norvég Kjetil Jansrud a negyedik. Az első kilenc helyen természetesen a gyors számok specialistái végeztek, a szlalomosok közül Pinturault volt a legjobb a maga 10. pozíciójával, de 1.04 másodperces hátránya kezelhetőnek tűnik a műlesiklás során. Legnagyobb ellenfele a 12. helyen álló Hirscher lehet, akivel szemben 28 század az előnye. A hatszoros világbajnok és összetett világkupagyőztes osztrák sztár medálgyűjteményéből már csak az olimpiai aranyérem hiányzik.A lesiklás képviselői közül az első négy tudott akkora, egy másodperc körüli előnyt szerezni, amivel egyikük akár meglepetést okozhat. A magyarok közül elsőként a horvát születésű Samsal indult el az 1370 méter magasan lévő rajtból. A szlalomspecialista óvatos menetet produkált, de Kékesi Márton se engedte annyira a léceit, ráadásul a cél előtti ugratónál kissé meg is billent a levegőben. Előbbi közel hat, utóbbi majdnem hét másodperccel maradt el a legjobbtól.- értékelt az MTI-nek a negyedik olimpiáján szereplő Samsal, aki szerint azt nehéz lenne megmondani, mennyit lehet előrelépni a második, szlalomfutamban. A magyar színekben először ötkarikás játékokon szereplő sportoló saját bevallása szerint nagyon élvezte a mostani napsütést, a pálya pedig jó volt. Jó kedvéről csak annyit mondott, számára azt nem a történések határozzák meg, hanem mindenkinek a saját döntése, hogy jól érzi-e magát vagy sem.- mondta Kékesi, aki hozzátette, műlesiklásban nagyon sok pozíciót szeretne javítani, mivel a szlalompálya egyrészt technikás, másrészt rendkívül jeges, így szerinte nagyon sokan kiesnek majd a lesikló specialisták közül.- értékelt Stark Márton, az alpesi sízők szövetségi kapitánya.A műlesiklás magyar idő szerint 7 órakor kezdődik.1. Thomas Dressen (Németország) 1:19.24 perc 2. Aksel Lund Svindal (Norvégia) 1:19.31 3. Matthias Mayer (Ausztria) 1:19.37 ...60. Samsal Dalibor 1:25.17 ...62. Kékesi Márton 1:26.08A mindössze 17 éves, koreai szármaázású, de amerikai Chloe Kim nyerte a hódeszkások női félcső versenyét a phjongcshangi téli olimpián kedden. A hazájában és a Koreai Köztársaságban is hatalmas népszerűségnek örvendő sportoló már a selejtezőben is toronymagasan a legjobb volt, ott elért 95,5 pontos teljesítményét megközelíteni se tudták.A tizenkét fős döntőben - ahol minden versenyző háromszor mehetett le a pályán, s mindenkinél a legjobb eredményt vették figyelembe a végelszámolásnál - ezt a teljesítményt is túlszárnyalta, a maximális 100 pontból 98,25-öt kapott, így magabiztosan nyerte meg a versenyt. Érdekesség, hogy Kim már négy éve a szocsi ötkarikás játékokra is kvalifikálta magát, ám akkor, 13 évesen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szabályai szerint nem indulhatott. A dobogó második fokára a kínai Liu Csia-jü állhatott fel, míg a bronzérmet az amerikai Arielle Gold szerezte meg. A címvédő, ugyancsak amerikai Kaitlyn Farrington a szocsi olimpia óta visszavonult a versenyzéstől, így nem volt ott a mezőnyben.olimpiai bajnok: Chloe Kim (Amerikai Egyesült Államok) 98,25 pont2. Liu Csia-jü (Kína) 89,753. Arielle Gold (Amerikai Egyesült Államok) 81,75Az Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) csapata szerezte meg a bronzérmet a curling vegyespáros versenyben, miután a harmadik helyért rendezett összecsapáson 8-4-re legyőzte Norvégia csapatát a phjongcshangi téli olimpián.

A keddi mérkőzésen az Anasztaszija Brizgalova, Alekszandr Kruselnyickij összetételű orosz kettős már az első játékrészben (end) kétpontos előnyt szerzett, és hiába jött fel a Kristin Skaslien, Magnus Nedergotten páros kétszer is egy pontra, riválisuk mindig tudott újítani tudott, s összességében magabiztosan szerezte meg a bronzérmet. A vegyespárosok számára most először rendeznek versenyt a téli olimpiák történetében. A döntőt Kanada és Svájc vívja majd.: Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR)-Norvégia 8-4később: döntő: Kanada-Svájc 12.05

Korábban

A negyedik, keddi versenynapon ismét jégre lépnek a rövidpályás gyorskorcsolyázók a phjongcshangi téli olimpián, ám ezúttal éremszerzésre nagyon halovány esély van. A magyar szempontból kiemelten fontos sportágban női 500 méteren osztanak érmeket, s bár bizonyos szempontból Keszler Andrea és Jászapáti Petra is bravúrosan jutott negyeddöntőbe, arra kicsi az esély, hogy valamelyikük döntőig menetelne. "Elképesztően büszke vagyok mindkét lányra, hogy továbbjutottak. Nagyon sajnálom Petra esését a selejtezőben, mert emiatt csak a 4-es pályáról indulhat. De a mai edzésen is olyan köridőket repesztettek a lányok, hogy bárkire veszélyt jelenthetnek" - mondta az MTI-nek Bánhidi Ákos csapatmenedzser a hétfői edzést követően."A másik futamban nagyon fontos lesz a rajt. Ha Andrea be tud állni a világcsúcstartó Elise Christie mögé, akkor aki meg akarja előzni őt tisztán, annak világcsúcs körüli időt kell tudnia". A 19 éves Jászapáti nemcsak a legrosszabb helyről indulhat, hanem együtt szerepel majd a hatszoros világbajnok dél-koreai Csoj Min Dzsonggal, aki a budapesti kvalifikációs világkupán megnyerte a legrövidebb távot. A szegedi sportoló ellenfelei között lesz még januári Európa-bajnokságon győztes olasz Martina Valcepina, illetve a kínai Csü Csun-ju. Keszlernek sem lesz könnyebb dolga a riválisokat tekintve, mert a britek háromszoros világbajnokán túl a négyesében lesz még az a kanadai Kim Boutin, aki az idény négy vk-futamából kettőn indult el, de akkor első és második lett. A futam negyedik tagja a német Anna Seidel. Bánhidi Christie-vel kapcsolatban elmondta, a futamban nincs barátság, de az némi előnyt jelenthet, hogy mivel Liu Shaolin Sándor párja, így sokat edz a magyar csapattal, ezáltal Keszler jól ismeri milyen ritmusban korcsolyázik és milyen íveket használ. Hozzátette, ez csak akkor jöhet ki, ha a harmadik olimpiáján szereplő tatabányai versenyző be tud állni mögé.A férfiaknál 1000 méteren a selejtezőt rendezik Liu Shaoanggal és bátyjával, az 1500 méteren ötödik Liu Shaolin Sándorral a mezőnyben. Bánhidi szerint könnyű futam nem létezik, de a testvérpár mindkét tagja megnyerte már a vk-t ezen a távon, így azért továbbjutást vár. "Beszélgettünk, beszélgettünk, beszélgettünk... Verbális kommunikációval próbáltuk feloldani benne a feszültséget és pozitív irányba fordítani az első napon történteket, amikor is kizárták az elődöntőben. Próbáltuk megértetni vele, hogy most sincsen semmi másképpen, ugyanúgy korcsolyázni kell, ugyanúgy tető van a fejünk felett, csak öt karika van a molinókon. Ő pedig ugyanaz a srác, aki már olyan dolgokat hajtott végre, hogy mindenkinek tátva maradt a szája" - mondta Bánhidi a fiatalabb Liu fivérről, aki saját bevallása szerint is "túlizgulta" első olimpiai szereplését. A sportvezető szerint bátyja is sokat segít neki, hétfőn maga is hallotta, hogy beszélt vele ő is.A nap kulcskérdése minden bizonnyal az 5000 méteres férfi váltó szereplése lesz, amelyben Knoch Viktor és Burján Csaba szerepel még. "Az oroszok távolmaradása miatt átkerültünk a könnyebb futamba. Abba a könnyebbe, amelyben a világelső dél-koreai és a világcsúcstartó amerikai van... Továbbá a mindig harcos japán négyes" - mondta Bánhidi Ákos, aki kifejtette, mesterétől azt tanulta, hogy a váltót az a csapat nyeri, amelyik nem hibázik. Arra a felvetésre, hogy a magyar váltó annak ellenére, hogy a legjobbak közé tartozik, az elmúlt egy évben minden versenyen belehibázott valamelyik futamába, úgy felelt: "minden fejben dől el". Bánhidi úgy fogalmazott, nemcsak ő, hanem mindenki csalódott lenne, ha nem sikerülne fináléba jutni.Kedden további három számban is lesz magyar érdekeltség. Előbb Dzsongszonban - ha az időjárás is végre engedi - a férfi alpesi sízők kombinációs számát rendezik Kékesi Márton és Samsal Dalibor részvételével. A hatszoros világbajnok és világkupagyőztes osztrák Marcel Hirscher itt tehet először kísérletet, hogy megszerezze első olimpiai aranyérmét. Ugyanakkor a szlalomspecialisták közül a francia Alexis Pinturault, vagy gyorsasági menők közül a norvég Kjetil Jansrud és az olasz Peter Fill is megakadályozhatja ebben.A sífutók között, a férfi klasszikus stílusú egyéni sprintben Kónya Ádám lesz érdekelt. Ez az a szám, ami talán az egész játékok legbiztosabb aranyát ígéri, ugyanis a norvég Johannes Hösflot Klaebo szinte verhetetlennek számít a legrövidebb távon, ráadásul klasszikusban háromból hármat nyert ebben a szezonban.A nők hasonló számában a svéd Stina Nilsson a favorit, neki a norvégok lesznek a nagy riválisai. Gyorskorcsolyában pedig a magyar zászlóvivő Nagy Konrád áll rajthoz, aki kellemes meglepetést is okozhat, elvégre kedvenc távján volt világranglista második is korábban. A sportágban eddig három számból hármat a hollandok nyertek, de talán itt van az egyik legnagyobb esély arra, hogy megszakadjon a sorozatuk.Curlingben a most debütáló vegyespárosok között a tavalyi vb döntője ismétlődik meg, akkor Svájc legyőzte Kanadát, ugyanakkor a mostani olimpia alapszakaszában a tengerentúliak nyertek. Kedden összesen nyolc számban hirdetnek bajnokot.