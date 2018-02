Hollandé az első nem holland gyorskorcsolya-arany, Svindal nyerte az alpesi sí királyszámát - ez volt a 6. nap

Február 15. Csütörtök

Curling

női selejtező 1.05

Koreai Köztársaság-Kanada 8-6

Japán-Dánia 8-5

Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR)-Kína 7-6 - extra end

Egyesült Államok - Nagy-Britannia 7-4



férfi selejtező 6.05

Egyesült Államok-Olaszország

Norvégia-Kanada

Nagy-Britannia - Japán

Dánia-Svájc



női selejtező 12.05

Japán-Koreai Köztársaság 7-5

Nagy-Britannia - Kína 8-7 - extra end

Svédország-Kanada 7-6 - extra end

Svájc-Egyesült Államok 6-5



Műkorcsolya

páros kűr 1. Aliona Savchenko, Bruno Massot (Németország), 2. Szuj Ven-csing, Han Cung (Kína), Meagan Duhamel, Eric Radford (Kanada)



Szkeleton

férfi 1. és 2. futam 1. Jun Szung Bin (Koreai Köztársaság), 2. Nyikita Tregubov (Olimpiai Sportolók Oroszországból), 3. Martins Dukurs (Lettország)



Alpesi sí

női óriás-műlesiklás 1. Mikaela Shiffrin (Egyesült Államok), 2. Ragnhild Mowinckel (Norvégia), 3. Federica Brignone (Olaszország) ...49. Hozmann Szonja 2:39.39 (1:21.77/1:17.62) Maróty Mariann 2:54.04 (1:29.74/1:24.30) - kizárták



férfi lesiklás 1. Aksel Lund Svindal (Norvégia), 2. Kjetil Jansrud (Norvégia), 3. Beat Feuz (Svájc) ...53. Kékesi Márton



Hódeszka

férfi krossz 1. Pierre Vaultier (Franciaország), 2. Jarryd Hughes (Ausztrália), 3. Regino Hernandez (Spanyolország)



Jégkorong

nők, A csoport

Kanada-Egyesült Államok 2-1

Finnország-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 5-1



férfiak, A csoport

Csehország-Koreai Köztársaság 2-1

Kanada-Svájc 5-1



férfiak, C csoport

Finnország-Németország 5-2

Svédország-Norvégia 4-0



Sífutás

női szabadstílusú 10 km 1. Ragnhild Haga (Norvég), 2. Charlotte Kalla (svéd), 3. marit Björgen (norvég) és Krista Parmakoski (finn) holtversenyben ... 77. Szőcs Emőke



Gyorskorcsolya

férfi 10 000 m 1. Ted-Jan Bloemen (Kanada), 2. Jorrit Bergsma (Hollandia), 3. Nicola Tumolero (Olaszország)



Sílövészet

női 15 km 1. Hanna Öberg (Svédország), 2. Anastasiya Kuzmina (Szlovákia), 3. Laura Dahlmeier (Németország)

férfi 20 km 1. Johannes Thingnes Bö (norvég), 2. Jakov Fak (szlovén), 3. Dominik Landertinger (osztrák)



Síakrobatika

női ugrás selejtező 12.00



Szánkó

15.43 - Négygólos győzelemmel kezdett a címvédő kanadai férfi jégkorongcsapat

14.50 - A vegyesváltót is a német szánkósok nyerték

Johannes Ludwig, Natalie Geisenberger és a Tobias Arlt, Tobias Wendl páros

14.29 - Egy holland szerezte az első nem holland aranyat gyorskorcsolyában

Ted-Jan Bloemen

Jorrit Bergsma

Nicola Tumolero

13.35 - Megvan az arany a norvégoknak!

Johannes Thingnes Bö

Jakov Fakot

Dominik Landertingert

11.24 - Bombameglepetés a női sílövők 15 km-es táv

ján

Hanna Öberg

Anastasiya Kuzmina

Laura Dahlmeier

11.00 - Finn siker a női hokitorna csoportzárásán

A címvédő kanadai válogatott győzelemmel mutatkozott be a phjongcshangi téli olimpia férfi jégkorongtornáján: csütörtökön 5-1-re nyert Svájc ellen. Az A csoport másik összecsapásán a házigazda dél-koreaiak hiába szereztek vezetést, a csehek még az első harmadban egy emberelőnyös és egy emberhátrányos góllal fordítottak. A folytatásban már nem esett találat.Csehország-Koreai Köztársaság 2-1 (2-1, 0-0, 0-0) gól: Kovar (12.), Repik (17.), illetve Cso (8.) Kanada-Svájc 5-1 (2-0, 2-0, 1-1) gól: Bourque (3., 25.), Noreau (8.), Wolski (26., 55.), illetve Moser (48.)korábban: C csoport: Svédország-Norvégia 4-0 (2-0, 0-0, 2-0) gól: Lindholm (6.), Lander (17.), Everberg (49.), Wikstrand (50.) Finnország-Németország 5-2 (2-1, 2-0, 1-1) gól: Lepistö (4.), Pyörala (16.), Tolvanen (38.), Kukkonen (39.), Kemppainen (53.), illetve Macek (9.), Hordler (42.)A sportág egyeduralkodójának számító Németország nyerte meg a vegyesváltót szánkóban, ezzel versenyzői a férfi egyéni viadalt leszámítva valamennyi számban diadalmaskodtak a phjongcshangi téli olimpián. Aalkotta staféta közel négy tizedmásodperccel előzte meg a második kanadaiakat. A bronzérem az osztrákoké lett.olimpiai bajnok: Németország (Johannes Ludwig, Natalie Geisenberger, Tobias Arlt, Tobias Wendl) 2:24.517 perc 2. Kanada (Sam Edney, Alex Gough, Tristan Walker, Justin Snith) 2:24.872 3. Ausztria (David Gleirscher, Madeleine Egle, Georg Fischler, Peter Penz) 2:24.988A csütörtöki versenynapig kellett várni a phjoncshangi téli olimpia gyorskorcsolya-versenyeinek első olyan aranyérmére, amelyet nem holland színekben versenyző sportoló nyert meg: férfi 10 000 méteren a kanadaidiadalmaskodott. Ugyanakkor a szám 31 éves világcsúcstartója - a többi eddigi győzteshez hasonlóan - holland nemzetiségű, s csak a 2014/2015-ös szezon óta versenyez kanadaiként.A csütörtöki viadalon 12 sportoló indult, s az első igazán komoly eredményt a negyedik párban szerepelt hollandérte el, méghozzá egészen kiváló, 12:41.98 perces olimpiai rekorddal. A következő párban indult Bloemen, aki óriási iramban kezdett, végig vezetett, s alig több mint 2 másodperccel legyőzte Bergsmát. Utóbbinak így gyorsan megdőlt az olimpiai rekordja. Bloemen azonban még így sem lehetett biztos sikerében, hiszen következett az 5000 méteren aranyérmes Sven Kramer, ám a négyszeres ötkarikás bajnok holland klasszis ezúttal nem fogott ki jó napot. Már féltávnál látszott, hogy messze lesz a legjobbaktól, és Kramer végül csak a hatodik helyen zárt. A bronzérmet az olaszszerezte meg.olimpiai bajnok: Ted-Jan Bloemen (Kanada) 12:39.77 perc - olimpiai rekord 2. Jorrit Bergsma (Hollandia) 12:41.98 3. Nicola Tumolero (Olaszország) 12:54.32A háromszoros világbajnok norvégnyerte meg a férfi sílövők 20 kilométeres egyéni indításos viadalát a phjongcshangi téli olimpián. A nők korábbi, hasonló számával ellentétben ezúttal a győztesnek belefértek a hibák a lövészet során. Bö ugyanis hiába vétette el kétszer is a célt - s kapott ezekért összesen kétperces büntetést -, valamennyi riválisát meg tudta előzni.Így a második és harmadik helyen végzett, egyaránt hibátlan lövészetet produkáló szlovénés az osztrákis. A szlovén és az osztrák biatlonoson kívül alig akadt tökéletesen célzó sportoló a mezőnyben.Az üldözéses viadalon győztes, 20 kilométeren címvédő francia Martin Fourcade kétszer rontott és ötödik lett, míg az üldözésesben mögötte ezüstérmes svéd Sebastian Samuelsson egy hibával a negyedik helyen zárt.olimpiai bajnok: Johannes Thingnes Bö (Norvégia) 48:03.8 perc (2 lövőhiba) 2. Jakov Fak (Szlovénia) 48:09.3 (0) 3. Dominik Landertinger (Ausztria) 48:18.0 (0)Óriási meglepetésre a svédnyerte meg a női sílövők 15 kilométeres egyéni indításos viadalát a phjongcshangi téli olimpián. A szerdáról a rossz időjárási viszonyok miatt elhalasztott verseny egyik sajátossága, hogy a négy lövészet során mindenki 5-5 lövést ad le, azaz hiba esetén nincs póttöltény, de nincs büntetőkör sem, hanem valamennyi rontás egy-egy perc büntetést von maga után. A szabályok miatt így különösen nagy jelentősége van minden pontatlanságnak, s aki hibátlanul tudja le a két-két fekvő és álló testhelyzetű lövészetet, annak nagy esélye nyílik a győzelemre. Nos, a mindössze 22 éves Hanna Öberg sikerének éppen az volt a kulcsa, hogy egészen kiválóan célzott, ráadásul a futótempója is jó volt. A mezőny legjobb futóprodukcióját a kétszeres olimpiai bajnok szlovákprodukálta, aki két lőhibát is vétett, ennek ellenére megszerezte a második helyet, Öbergtől csupán 24.7 másodperccel elmaradva. A bronzérmet a phjongcshangi játékok első két sílövő számának győztese, a németszerezte meg.olimpiai bajnok: Hanna Öberg (Svédország) 41:07.2 perc (0 lövő hiba) 2. Anastasiya Kuzmina (Szlovákia) 41:31.9 (2) 3. Laura Dahlmeier (Németország) 41:48.4 (1)  A finn női jégkorong-válogatott 5-1-re legyőzte az orosz csapatot a phjongcshangi téli olimpia csütörtöki csoportzárásán.Finnország-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 5-1 (1-0, 2-0, 2-1) korábban: Kanada-Egyesült Államok 2-1 (0-0, 2-0, 0-1) A végeredmény: 1. (és elődöntős) Kanada 9 pont, 2. (és elődöntős) Egyesült Államok 6, 3. Finnország 3, 4. OAR 0Finnország-Svédország Olimpiai Sportolók Oroszországból - Svájc az elődöntőben: Kanada - az OAR-Svájc mérkőzés győztese Egyesült Államok - a Finnország-Svédország mérkőzés győztese.

09.21 - Két futam után hazai vezetés férfi szkeletonban

09.15 - Szőcs Emőke 77., meglepő norvég arany sífutásban

Szőcs Emőke

Ragnhild Haga

Charlotte Kalla

Björgen,

Krista Parmakoski

Nehéz verseny volt, de kihoztam magamból, amit tudtam. A második körben elkezdett zsibbadni a bal lábfejem, lehet túl szoros volt a kötésem"

Sajnos, más léccel és vaxszal kellett menni, mint amit eddig teszteltünk, mert a rendkívül hideg időjárás után ma először plusz volt, így olvadt a hó, azaz ennek megfelelően vizes hóra való lécre kellett váltani. Ettől függetlenül versenyezni jobb ilyen időben, mint mínusz 15 fokban".

08.48 - Kanadai siker a női hokirangadón

07.30 - A francia Pierre Vaultier megvédte címét a hódeszkások krossz számában

Pierre Vaultier

Jarryd Hughes

Regino Hernandez

07.00 - Shiffrin nyerte az óriás-műlesiklást

Mikaela Shiffrin

Ragnhild Mowinckel

Federica Brignone

Nagyon jeges és rázós volt a pálya, emiatt nagyon izgultam az elején, de rájöttem, mentem már ilyenen, ez is egy verseny, csak nagyobb, olimpiai körítéssel, meg lehet csinálni. Most csináltam olyan pályát először, ahol vannak piros csíkok részidőknél, amikor azok mellett elmentem, egy plusz motivációt éreztem. Voltak ugyan hibáim, de megpróbáltam úgy kijavítani, hogy megmaradjon a sebesség"

Nagyon kemény volt a pálya, és mint 77. induló úgy éreztem, a kanyaroknál már sok vájat volt. A lapos részen viszont egész jó maradt a hó, de nagyon szét volt tűzve az összes kapu, ezért nem volt könnyű a vonalvezetés. A pálya első felében egész jól sikerült mennem, persze ott is van még mit javítani, a meredeket viszont nem sikerült jól megsíelnem, mert elkezdtem lekésni a kapukat"

06.47 - Finn siker a férfi jégkorongtornán

05.52 - Világcsúccsal diadalmaskodott a német műkorcsolyázó páros

05.10 - Aksel Lund Svindal megkoronázta a pályafutását

Aksel Lund Svindal

Kjetil Jansrud

Beat Feuz

Elégedett vagyok, mert teljesítettem a pályát egészségesen. Lesiklásra nem igazán tudunk készülni otthon, így nem érzem a helyes íveket. Sokan mondták, hogy ne induljak, ha rázósnak érzem, de miért ne!? Így legalább ebben a számban is volt magyar résztvevő. Viszont már nagyon várom a technikai számokat, mert azokban jobb vagyok"

05.02 - A házigazdák legyőzték a címvédőt női curlingben

Kékesi Márton

Hozmann Szonja

Maróty Mariann

Beat Feuz

Aksel Lund Svindal

Thomas Dressen

Dominik Paris

Kjetil Jansrud

Mikaela Shiffrin

Viktoria Rebensburg

Tessa Worley

Laura Dahlmeier

Martin Fourcade

Johannes Thingnes Bö

Charlotte Kalla

Ingvild Flugstad Östberg

Marit Björgen

Szuj Ven-csing,

Han Cung

Jevgenyija Taraszova, Vlagyimir Morozov

Sven Kramer

A dél-koreai Jun Szung Bin két futamot követően az első helyen áll a phjongcshangi téli olimpiai férfi szkeletonversenyében, miután csütörtökön az első és a második menetet is megnyerte. Jun az első futamban 50.28, a másodikban 50.07 másodperces időeredménnyel aratott részsikert. A hazai versenyző után azonban nagy a tülekedés: a két futam második és a harmadik helyein négy különböző nemzetiségű szkeletonos ért célba. A számban pénteken hirdetnek győztest.1. Jun Szung Bin (Koreai Köztársaság) 1:40.35 perc 2. Nyikita Tregubov (Olimpiai Sportolók Oroszországból) 0.74 mp hátrány 3. Martins Dukurs (Lettország) 0.88 mp h.a 77. helyen végzett a női sífutók 10 kilométeres szabadstílusú számában, melyet norvég sportoló nyert meg a phjongcshangi téli olimpia csütörtöki napján, de meglepetésre nem Marit Björgen, minden idők legeredményesebb női téli olimpikonja, hanem. A szám magyar szereplője a 90 fős mezőnyből 13 sportolónál volt gyorsabb, a győztes Hagától pedig 6:04.1 perccel maradt el. A pályafutása során eddig csupán egyetlen világkupa-győzelmet aratott Haga egészen simán nyerte meg az egyéni indításos versenyt, melyen mögötte a szombati 7,5 plusz 7,5 kilométeres tömegrajtos viadal dobogósai végeztek: a bajnok svédlett a második, míg a szombaton ezüstérmesilletve bronzérmes finna harmadik.Az egyenkénti indításos viadal 90 résztvevője - köztük az amúgy sílövő Szőcs - szikrázó napsütésben rajtolt el. A nagy esélyesek közül Björgen indult elsőként, így rögtön magasra került a léc a mögötte startoló riválisok számára. Ugyanakkor féltávnál lévő részidőkből már tökéletesen látszott, hogy a 27 éves Haga és a szám vancouveri bajnoka, Kalla között dől el az aranyérem sorsa. Utóbbi kezdett gyorsabban, de a felétől átvette a vezetést Haga, magasabb tempóját pedig a célig tudta tartani, így az előnyét folyamatosan növelte, így végül több mint 20 másodperccel diadalmaskodott a végére elfáradó svéddel szemben.Björgen, ha nagy csatában is, de egy bronzzal gazdagította ötkarikás medálgyűjteményét, amely így hat aranyból, négy ezüstből és két bronzból áll, s ezzel rekorder a női sportolók között a téli olimpiák történetében. A cél előtt 1,6 kilométerre még jobb volt Parmakoskinál, de végül azonos időt értek el, így ezúttal két harmadik helyezettet hirdettek.- értékelt az MTI-nek a csíkszeredai születésű Szőcs, aki Szocsiban biatlonban szerepelt. -olimpiai bajnok: Ragnhild Haga (Norvégia) 25:00.5 perc 2. Charlotte Kalla (Svédország) 20.3 mp hátrány 3. Marit Björgen (Norvégia) és Krista Parmakoski (Finnország) 31.9 mp h. ...77. Szőcs Emőke 6:04.1 p h.A címvédő kanadai női jégkorong-válogatott 2-1-re legyőzte az ősi rivális amerikai csapatot a phjongcshangi téli olimpia csütörtöki csoportrangadóján. Az már korábban eldőlt, hogy mindkét együttes bejutott az elődöntőbe, most a csoportelsőség és a vele járó könnyebb ellenfél kiharcolása volt a tét. A gól nélküli első harmad után Meghan Agosta és Sara Nurse révén elhúztak a kanadaiak, az amerikaiak a záró játékrészben ugyan szépítettek, ám a remekül védő Genevieve Lacasse az utolsó percekben is parádézott, és végül 44 védéssel zárt.Kanada-Egyesült Államok 2-1 (0-0, 2-0, 0-1)Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR)-Finnország 8.40A franciacímét megvédve nyerte a férfi hódeszkások krossz versenyét csütörtökön a phjongcshangi téli olimpián. A második helyen az ausztrál, a harmadikon pedig a spanyolvégzett. Ez volt az első nem amerikai arany a hódeszkások küzdelmei során.olimpiai bajnok: Pierre Vaultier (Franciaország) 2. Jarryd Hughes (Ausztrália) 3. Regino Hernandez (Spanyolország)A favorit amerikainyerte a női alpesi sízők óriás-műlesikló versenyét csütörtökön a phjongcshangi téli olimpián. A műlesiklásban címvédő, még csak 22 éves klasszis mögött a norvégvégzett a második helyen, míg a harmadik az olaszlett. A magyarok közül az első futamban Hozmann Szonja az 54., Maróty Mariann pedig a 65. helyen ért célba, a másodikban aztán előbbi a 49., utóbbi pedig az 57. időt síelte, de Marótyt végül - az MTI információi szerint nem megfelelő sícipője miatt - utólag kizárták.- mondta még az első futamot követően Hozmann Szonja, aki összességében nem volt megelégedve.- értékelt Maróty Mariann, aki tavaly indult már a világbajnokságon, az olimpia pálya azonban a keménységét és jegességét, s legfőképpen a meredekségét nézve sokkal nehezebb volt véleménye szerint., olimpiai bajnok: Mikaela Shiffrin (Egyesült Államok) 2:20.02 perc (1. futam: 1:10.82 perc/2. futam: 1:09.20 perc) 2. Ragnhild Mowinckel (Norvégia) 2:20.41 (1:11.17/1:09.24) 3. Federica Brignone (Olaszország) 2:20.48 (1:10.91/1:09.57)...49. Hozmann Szonja 2:39.39 (1:21.77/1:17.62) Maróty Mariann 2:54.04 (1:29.74/1:24.30) - kizártákMagabiztos győzelemmel kezdte a finn válogatott a phjongcshangi téli olimpia férfi jégkorongtornáját, miután csütörtökön 5-2-re nyert a német csapat ellen. Az északiak három emberelőnyös gólt ütöttek.gól: Lepisto (4.), Pyorala (16.), Tolvanen (38.), Kukkonen (39.), Kemppainen (53.), illetve Macek (9.), Hordler (42.) később: Norvégia-Svédország 8.40 később:Csehország-Koreai Köztársaság 13.10 Svájc-Kanada 13.10Az Aliona Savchenko, Bruno Massot műkorcsolyázó páros minden idők valaha volt legnagyobb pontszámát érte el a kűrben, s ezzel az aranyérmet is megszerezte a phjongcshangi téli olimpián. A győztes duó csak a negyedik helyről várta a kűrt, ahol azonban káprázatos teljesítményt nyújtott, s 159,31 pontot érő előadásuknak köszönhetően az élre állt, és a riválisok már nem is tudták megelőzni. Ez a pontszám egyébként több mint két ponttal jobb a korábbi világcsúcsnál, amelyet tavaly decemberben a Grand Prix-sorozat döntőjében értek el (157.25). A második helyen a rövid programot követően élen álló kínai páros, Szuj Ven-csing és Han Cung szerezte meg, míg a harmadik a kanadai duó, Meagan Duhamel és Eric Radford lett.Aliona Savchenko, Bruno Massot (Németország) 235,90 pont 2. Szuj Ven-csing, Han Cung (Kína) 235,47 3. Meagan Duhamel, Eric Radford (Kanada) 230,15nyerte az alpesi sízés királyszámát, a férfi lesiklást a phjongcshangi téli olimpia csütörtöki napján. Kékesi Márton az 57 indulóból 53. lett. A norvég sztár a 2010-es, vancouveri olimpián ugyan már nyert egy aranyérmet szuperóriás-műlesiklásban, de a leggyorsabb szakág kétszeres világbajnokaként ez a medál nagyon hiányzott a gyűjteményéből. Mögötte honfitársa,lett a második, míg a másik nagy favorit, a svájcia harmadik.Svindal lett az első, aki mindkét gyorsasági számban szerzett olimpiai aranyat, továbbá az első norvég, aki lesiklásban a csúcsra ért. Az elmúlt hat olimpián négy ezüst és egy bronz jutott a skandináv nemzet képviselőinek férfi lesiklásban. Az elmúlt napok szeles időjárása után, amely lehetetlenné tette az alpesi számok megrendezését, végre kisütött a nap, felmelegedett a levegő és megállt a légmozgás.Tökéletes körülmények várták a versenyzőket a dzsongszoni pályán, amely közel három kilométer hosszú volt. Mivel a pályatűzés kissé kanyargós volt, már-már a szuperóriás-műlesiklásra hajazott, így Svindal és Jansrud előzetesen előnyben volt az abszolút lesiklókkal szemben. Az egyedüli, ami beárnyékolta a versenyt, az a síversenyeken megszokott kevés néző, ugyanis legfeljebb negyedház volt a 6500 férőhelyes lelátón. Egyedül a norvégok és a svájciak próbáltak kisebb csoportokban olyan hangulatot teremteni, mint ami Európában megszokott. Elsőként a kombináció lesikló futamában leggyorsabb német Thomas Dressen indult el az 1370 méteren lévő rajtból, de az ő idejét hamar felülmúlta az olasz Dominik Paris. A legnagyobb favoritok közül elsőként a világbajnoki címvédő Feuz vette birtokba a lejtőt és már a sebességkülönbségből látszott, hogy nem lehet kérdéses az első helye. Előnyét fokozatosan növelve simán átvette a vezetést. Innentől biztos volt: aki nyerni akar, ezt az időt kell felülmúlnia. Svindal menete nem úgy indult, hogy ő lesz ez az ember, akinek sikerül. A pálya felső részén, kifejezetten idegesen síelt, többször lesodródott az ideális ívről, vagy megbillent, így háromtizedes hátrányban volt. Csakhogy a pálya középső részén olyan íveket talált, olyan szűken siklott a kapuk között, hogy a célba 18 százados előnnyel ért. Viszont látható volt, nem volt hibátlan menet, azaz a pálya felső részén legyőzhető Svindal, ha valaki az alsón nem veszti el az ott megszerzett előnyt.Bár még sok kiváló síző volt hátra, de tulajdonképpen csak Jansrud járt közel a bravúrhoz. Szocsi szuperóriás-műlesikló bajnoka egészen fantasztikus és hibátlan pályát síelt a pálya felső kétharmadán, viszont a cél előtt - ahogy az edzéseken is - többször hibázott, így sebességet vesztett, több mint négytizedes előnyéből pedig 12 százados hátrány lett mire áthaladt a célvonalon.Svindal sikere azért is szenzáció, mert a 35 éves síző három rendkívül súlyos sérülés után diadalmaskodott. Korábban elszakadt az Achilles-ina, kétszer pedig a térdszalagja, a mostani idényre is egy ilyen sérülésből tért vissza. A magyar síző viszonylag óvatos menetet produkált és több mint 11 másodperces hátránya lett, amivel a leérkezett versenyzők között a legrosszabb volt.- értékelt az MTI-nek Kékesi, akire a lassabb számok előtt még csütörtökön vár egy szuperóriás-műlesiklás., olimpiai bajnok: Aksel Lund Svindal (Norvégia) 1:40.25 perc 2. Kjetil Jansrud (Norvégia) 1:40.37 3. Beat Feuz (Svájc) 1:40.43 ...53. Kékesi Márton 1:51.72A házigazda dél-koreai csapat nagy meglepetésre legyőzte a címvédő kanadai válogatottat csütörtökön a phjongcshangi téli olimpiai női curlingtornájának selejtezőjében.Koreai Köztársaság-Kanada 8-6 Japán-Dánia 8-5 Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR)-Kína 7-6 - extra end Egyesült Államok - Nagy-Britannia 7-4Kína - Nagy-Britannia Kanada-Svédország Egyesült Államok-Svájc Koreai Köztársaság-JapánA slágerszám egyértelműen a klasszikusnak tekinthető férfi lesiklás, amelybenis érdekelt, rajta kívül pedigésóriás-műlesiklásban, a sífutó Szőcs Emőke pedig szabadstílusú 10 kilométeren indul.A férfi lesiklás soha nem egy- vagy kétesélyes verseny, bármikor előfordulhat meglepetés, ahogy négy éve Szocsiban is, ahol az osztrák Matthias Mayer "orozta el" az aranyat a legnagyobb favoritok előtt. Ezúttal a svájciés a norvégtűnik a legjobbnak az idény során, előbbi mindössze 40 ponttal előzi meg utóbbit a világkupában, a világbajnoki címvédő Feuz három, a számban kétszeres világbajnok Svindal két futamot nyert az eddigi hét versenyből, ráadásul mindketten ötször-ötször állhattak dobogóra. Rajtuk kívül még az idén szintén vk-győztes német, az olasz, továbbá a norvégérhet a csúcsra, előbbi ráadásul - Svindal előtt - a leggyorsabb volt a keddi kombináció dzsongszoni lesikló futamában. Kékesi Márton bevállalós, bátor futamot ígért, ahogy a tavalyi világbajnokságon is szerepelt.A phjongcshangi pályán szintén egy korábban elhalasztott versenyt terveznek, mégpedig a női óriás-műlesiklást. A mostani téli olimpia egyik legnagyobb sztárja és legeredményesebb sportolója lehet. Az amerikai síző úgy vezeti a világkupát összetettben, hogy nagyjából dupla annyi pontja van, mint a második helyezettnek, pedig a sorozat utolsó állomásait már kihagyta az olimpia jegyében. A még mindig csak 22 éves sportolónak nem ez a szám a legnagyobb erőssége, hanem a műlesiklás, de ebben is az egyik legnagyobb favoritként áll rajthoz. Itt viszont a szakági világkupát vezető német, vagy a mögötte második franciais megelőzheti. A magyaroknak nem lehetnek vérmes reményeik.Szintén az erős szél miatt elhalasztott versenyt rendeznek a sílövőknél a női 15 kilométeren, amelyben a németa favorit az előző két verseny megnyerése után. Harmadik sikerével jó eséllyel lehetne Phjongcshang legeredményesebb sportolója is. Ugyanakkor ez a legkiszámíthatatlanabb szám, mivel itt a lövészetnél büntetőkör helyett büntetőperc jár céltévesztés esetén.A férfiaknak viszont eredetileg is csütörtökre írták ki a 20 kilométeres egyéni viadalt. Bár ebben is lehetnek nagy meglepetések, ám az üldözéses viadalon győztes franciacímvédőként mindenképpen nagy esélyes, míg a világkupaszezon másik kiemelkedő alakja, a norvégnyilvánvalóan javítani szeretne az első két elrontott szám után.Sífutásban a Phjongcshangban már 7,5 plusz 7,5 kilométeren aranyérmes svéd, illetve a norvéga legesélyesebb, bár utóbbinak bármelyik honfitársa harcban lehet a győzelemért, többek közöttis, aki minden idők legeredményesebb női téli olimpikonja. Az alapvetően biatlonos Szőcs Emőke úgy fogalmazta meg céljait, hogy szeretné a kis nemzetek képviselőit megelőzni.A szánkósok váltóversenyében szokás szerint a németek a favoritok, míg a műkorcsolyázók párosversenyében az élen álló kínaiés a kevesebb mint egypontos hátránnyal második oroszduóból kerülhet ki a győztes.Gyorskorcsolyában a hatodik számban következhet a hatodik holland siker.már történelmet írt 5000 méteren sorozatban aratott harmadik diadalával, de ha 10 000 méteren is győz, akkor minden idők legeredményesebb férfi gyorskorcsolyázója lesz. Jelenleg 4 arany mellett 2-2 ezüstje és bronza van, az élen pedig a finn Clas Thunberg áll 5 arannyal, továbbá 1-1 ezüsttel és bronzzal.