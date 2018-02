Jászapáti mellett Bácskai indul női 1500 méteren rövidpályás gyorskorcsolyában

A magyar szakvezetés csütörtöki döntése nem meglepő, mivel Bácskai januárban a drezdai Európa-bajnokságon bronzérmet nyert ezen a távon. A futambeosztással viszont nem volt szerencséje az MTK 18 éves versenyzőjének, ugyanis két phjongcshangi bajnokkal is azonos hatosba került, amelyből majd a legjobb három jut az elődöntőbe. Egyrészt ott lesz az első selejtezőben az olasz Arianna Fontana, aki 500 méter diadalmaskodott, másrészt vállalta az indulást a holland Jorien ter Mors, aki nagy pályán 1000 méteren lett aranyérmes. Utóbbi számára nemcsak szerencsepróbálás lesz ez a "hazatérés", ugyanis négy éve Szocsiban negyedik lett a leghosszabb rövidpályás távon.



Ha ez nem lenne elég Bácskai számára: a dél-koreaiak olimpiai és ötszörös világbajnoka, Sim Szuk Hi is ebben a futamban szerepel. Sokkal jobban Jászapáti Petra sem járt, ugyanis a szegedi versenyző ellenfélül kapta a hatszoros világbajnok, szintén dél-koreai Csoj Min Dzsongot, aki a világkupa négy versenyéből hármat megnyert ezen a távon és egyszer második lett. Az orosz Szofija Proszvirnova sem könnyű rivális, mivel négyszeres Európa-bajnok, és még a kínai Li Csin-jü is ebben a hatosban lesz.



A szombati rövidpályás gyorskorcsolya programban még a férfi 1000 méter szerepel, amelyben a negyeddöntőben már csak Liu Shaolin Sándor lesz érdekelt. A táv magyar vk-győztese a kanadai Charles Hamelinnal is találkozik, aki háromszoros olimpiai bajnok, nem mellesleg a táv 2016-os világbajnoka. De ott lesz a kínai Vu Ta-csing, aki az 500 méter specialistája. Emellett két lett riválisa is lesz az MTK magyar világbajnokának.