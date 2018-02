Jászapáti Petra első olimpiáján pontszerző 1500 méteren!

Jászapáti Petra a pontszerző hatodik helyen végzett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpia szombati napján. Legutóbb a 2006-os, torinói játékokon volt egyéniben magyar pontszerző, akkor Knoch Viktor ötödik, míg Huszár Erika éppen ebben a számban negyedik lett. A 19 éves magyar sportoló a világ legjobb rövidpályás gyorskorcsolyázóival állt rajthoz a hétfős futamban, hogy harcba induljon az ötkarikás érmekért.A phjongcshangi bajnok olasz Arianna Fontana és a holland Jorien ter Mors, a világbajnok dél-koreai Csoj Min Dzsong, vagy éppen az 500 méteren bronzérmes kanadai Kim Boutin is esélyes volt a végső sikerre, de a kínai Li Csin-jüt, vagy a másik hazai gyorskorcsolyázót, Kim Alangot sem lehetett leírni.A szegedi versenyző a négyes pozícióból rajtolt, és a hatodik helyet foglalta el az első körökben, amikor viszonylag lassú tempóban haladtak a versenyzők. Tízzel a vége előtt fokozódott az iram, Jászapáti hetedikként "vonatozott", nem kockáztatott semmit. Akkor próbálkozott előrelépéssel, amikor az utolsó négy körre öldöklővé vált a harc az élbolyban, a tempó pedig a lehető legnagyobb volt. Jászapáti végül az erejével teljesen elkészülő Fontanát utasította maga mögé.A győzelem Csoj Min Dzsongé lett, aki hat világbajnoki címe után ért a csúcsra, ráadásul fölényesen, mert az utolsó körben megnyugtató előnyt szerzett magának. Másodikként Li, harmadikként Boutin haladt át a célvonalon.olimpiai bajnok: Csoj Min Dzsong (Koreai Köztársaság) 2:24.948 perc 2. Li Csin-jü (Kína) 2:25.703 3. Kim Boutin (Kanada) 2:25.834 ...6. Jászapáti Petra 2:26.138 Bácskai Sára Lucát kizárták a selejtezőben.Jászapáti Petra némileg szerencsés körülmények között fináléba jutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpia szombati napján. Az elődöntőben már könnyű futamot nem lehet kapni, a 19 éves szegedi sportoló ismét a hatszoros világbajnok Csoj Min Dzsonggal futott, továbbá a riválisok között volt a világbajnoki címvédő brit Elise Christie is, illetve két kínai és egy kanadai versenyző. Jászapáti eleinte az utolsó, hatodik helyen korcsolyázott, kimaradt a pozíciós csatározásokból, csak követte az ellenfeleket. Egészen az utolsó körökig nem változtatott a taktikán, akkor viszont ritmust váltott és a negyedik helyre jött fel, ami önmagában kisdöntőt ért volna. Csakhogy az utolsó kanyarban Christie a kezével ráfogott kínai vetélytársa lábára, majd mindketten kicsúsztak a második pozícióért csatázva, így a magyar versenyző ölébe hullott a második helyért járó döntős szereplés Csoj mögött. A zsűri végül kizárta Liu Shaolin Sándor brit párját, Li Csin-jüt pedig a fináléba juttatták, így Jászapátinak hat ellenfele lesz a 13.09 órakor kezdődő éremcsatában.Jászapáti Petra egyáltalán nem volt megilletődve attól, hogy a legjobb dél-koreai és orosz gyorskorcsolyázó mellett egy kínai riválist is kapott. Eleinte a 4-5. helyen korcsolyázott, majd egy ritmusváltással egészen a második pozícióig jött fel.Egy körrel később pedig a kínai Li Csin-jü elé került, ekkor már csak hét kör volt hátra. Hosszú körökön át húzta a tempót, fárasztotta ellenfeleit, s végül csak a hazai közönség buzdítását élvező, hatszoros világbajnok Csoj Min Dzsong tudta őt megelőzni, a négyszeres Európa-bajnok Szofija Proszvirnova pedig kiesett.