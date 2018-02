Jászapáti Petra indul 500-on, a férfiaknál a Liu testvérek mellett Burján Csaba az 1500-as induló

Fotó: MTI/Czeglédi Csaba

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang mellett Burján Csaba lesz a harmadik magyar induló a phjongcshangi téli olimpia szombati versenynapján a rövidpályás gyorskorcsolyázók férfi 1500 méteres küzdelmében.Bánhidi Ákos csapatmenedzser azt is elmondta, hogy a nők 500 méteres selejtezőjében Jászapáti Petra és Keszler Andrea kap lehetőséget, ugyanakkor a női váltó összetételéről még nem hozott döntést a magyar szakvezetés, mivel a négy résztvevő nevét elég fél órával az elődöntő rajtja előtt leadni."Nagyon együtt van az öt lány, ami persze jó is. Akár a bemelegítés során látott frissesség is dönthet majd a kérdésben" - mondta a sportvezető, aki megjegyezte, hozzászoktatták már a versenyzőket az ilyen nehéz döntések mentális kezeléséhez.

A rövidpályás gyorskorcsolyázók rögtön az első hivatalos versenynapon, szombaton megkezdik szereplésüket: női 500 méteren a selejtezőt, a női 3000 méteres váltóban az elődöntőt rendezik meg, illetve lebonyolítják a férfi 1500 métert, amelyben érmeket is osztanak. A Liu fivérek minden számban éremesélyesnek számítanak, de talán az 500 és 1000 méter jobban fekszik mindkettőjüknek.