Kezdtek a curlingesek, leselejteztek a férfi síugrók normálsáncon - látványos fotók

Eredmények (az olimpia honlapjáról):

A német Andreas Wellinger nyerte alengyel, Kamil Stoch és Dawid Kubacki előtt a férfi síugrók normálsáncának selejtezőjét. Simon Amman a 10., a 8. olimpiáján szereplő 45 éves japán Kaszai Noriaki a 20., finn legenda, Janne Ahonen a 37. helyen végzett.A svájciak állnak egyedüliként két győzelemmel a curling vegyespárosok versenyének első napja után a phjongcshangi téli olimpián. Az ötkarikás programban most debütáló számban nyolc csapat mérkőzik, mindegyik kétszer lépett jégre csütörtökön. A svájciak a kínaiak felett aratott sikerüket követően a finneket is legyőzték, utóbbiak így egyedüliként nem nyertek még. A selejtezőben mindegyik csapat játszik mindegyikkel, majd az első négy folytathatja szereplését az elődöntőben.curling vegyespáros, selejtező: Svájc-Finnország 7-6 Kína-Koreai Köztársaság 8-7 Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR)-Norvégia 4-3 Kanada-Egyesült Államok 6-4 korábban közölt eredmények: Egyesült Államok-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 9-3 Norvégia-Kanada 9-6 Koreai Köztársaság-Finnország 9-4 Svájc-Kína 7-5 Az állás: 1. Svájc 2 győzelem/0 vereség, 2. Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Norvégia, Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) és Egyesült Államok 1/1, 8. Finnország 0/2A vegyespáros szabályai nagyban különböznek a csapatversenyétől. Ebben nem négy-, hanem kéttagú csapatok játszanak egymással, ráadásul nem tíz, hanem csak nyolc endből állnak a mérkőzések. Csapatonként csak öt eldobott, valamint egy-egy előre felhelyezett kővel játsszák a játékot. A dobósorrend pedig úgy néz ki, hogy az egyik játékos indítja az első és utolsó, a másik játékos pedig a középső három követ. Ezt a pozíciót játékrészenként lehetőségük van cserélni a csapatoknak.Az ötkarikás programban most debütáló szám nyolc csapatának képviselőit telt ház, 3500 néző fogadta. Az egy időben kezdődött négy meccs közül az első hivatalos végeredményt az Egyesült Államok-Olimpiai Sportolók Oroszországból találkozó szolgáltatta, a tengerentúliak 9-3-ra nyertek hét end után.Azt nem lehet mondani, hogy lázas szurkolás zajlott volna, de egy-egy jó megoldást nagy tapssal jutalmazott a közönség, kiváltképpen ha a hazai duó valamely tagja hajtotta végre. A dél-koreaiak végül 9-4-re győzték le a finneket. A házigazda meccse szintén hét end alatt dőlt el, amely után félig kiürült a csarnok, a nyitóforduló két izgalmasan alakuló párharcának utolsó felvonását már jóval kevesebben tekintették meg.A norvég-kanadai meccsen úgy nyert 9-6-ra az európai kettős, hogy a tengerentúliak női tagja, Kaitlyn Lawes az egyenlítésért indíthatta el az utolsó követ, de túl szélesen próbálta azt középre kanyarítani, így a rivális két köve is beljebb maradt a célterületen. A svájci-kínai párharcban nyolc end sem volt elég a döntéshez, a ráadásban végül a világbajnoki címvédő európai csapat kerekedett felül, így 7-5-ös győzelmet aratott.A vegyespáros szabályai nagyban különböznek a csapat curlingtől. Ebben nem négy-, hanem kétfős csapatok játszanak egymás ellen, ráadásul nem tíz, hanem csak nyolc endből állnak a mérkőzések. Csapatonként csak öt eldobott, valamint egy-egy előre felhelyezett kővel játsszák a játékot. A dobó sorrend pedig úgy néz ki, hogy az egyik játékos indítja az első és utolsó, a másik játékos pedig a középső három követ. Ezt a pozíciót játékrészenként lehetősége van cserélni a csapatoknak.Ebben a számban 2013-ban és 2015-ben világbajnok lett a Palancsa Dorottya, Kiss Zsolt kettős, amely viszont az elmúlt két vb alapján nem szerzett kvótát a dél-koreai játékokra. Csütörtökön még egy fordulót rendeznek magyar idő szerint déltől, illetve a férfi síugrók normálsáncos selejtezőjével Phjongcshangban a havas sportok helyszínén is megkezdődnek a versenyek.