Kim Dzsong Un húga meghívót adott át a dél-koreai elnöknek

A dél-koreai elnök csaknem három órán át tárgyalt Szöulban a téli olimpiára érkező észak-koreai politikai küldöttség három vezetőjével és Kim Jo Dzsonggal, bátyja különmegbízottjával, aki a Koreai Munkapárt agitációs- és propagandaosztályának helyettes vezetője.Arra lehetett számítani, hogy Kim Jo Dzsong levélben adja át bátyja meghívóját, de szóban közölte, és az "a lehető leghamarabbi időpontra" szól. Mun Dzse In "gyakorlatilag elfogadta" a meghívást, azt mondta az észak-koreaiaknak: "teremtsük meg a találkozó feltételeit!" - közölték az elnöki hivatal tisztségviselői. Kim Jo Dzsong átadott egy levelet is, amelyben azonban csak az szerepel, hogy Phenjan kész a kétoldalú kapcsolatok javítására. Kim Jo Dzsong azt mondta még: reméli, Mun Dzse In "bevonul a történelembe mint a két ország egyesítésének egyik fontos személyisége".

A találkozó helyi idő szerint délelőtt 11 órakor kezdődött, és része volt egy ebéd, amelyet Mun Dzse In adott - közölte a dél-koreai elnöki hivatal egyik tisztségviselője. A vendégül látott tisztségviselők között volt Kim Jong Nam észak-koreai névleges államfő. Ha megvalósul Mun Dzse In phenjani látogatása, akkor ez lesz a harmadik találkozó a két Korea vezetői között az 1953-as tűzszüneti megállapodás óta, és több mint 10 éve az első. Ez egyúttal diplomáciai siker lenne Mun Dzse In számára, aki tavaly azzal az ígérettel nyerte meg az elnökválasztást, hogy jobb kapcsolatot épít ki Északkal.Elképzelhető, hogy a két Korea közötti kétoldalú tárgyalások lehetőségét nem fogadja örömmel az Egyesült Államok - írta a Reuters hírügynökség. Ugyanis Washington a maximális nyomás stratégiáját követi Phenjannal szemben. Kim Szung Han volt dél-koreai külügyminiszter-helyettes, jelenleg egyetemi professzor szerint Phenjannak most sikerült az eddigi legnagyobb éket vernie az Egyesült Államok és Dél-Korea szövetsége közé. Éppen emiatt történhetett, hogy Mun Dzse In dél-koreai elnök azt mondta az északi vendégeknek a szombati találkozón: Phenjan "a lehető leghamarabb" kezdjen párbeszédet Washingtonnal.

Szintén ezzel függhet össze, hogy Mun Dzse In még péntek este Phjongcshangban visszautasította Abe Sindzó japán miniszterelnök azon kérését: Dél-Korea és az Egyesült Államok a téli olimpia után mihamarabb folytassa közös hadgyakorlatainak sorozatát. Mun Dzse In azt válaszolta: Dél-Korea dolga ezt eldönteni. Erről is a szöuli elnöki palota egyik tisztségviselője számolt be szombaton.Az összesen 22 tagú észak-koreai politikai küldöttség pénteken, néhány órával a phjongcshangi téli olimpia ünnepélyes megnyitója előtt érkezett meg a dél-koreai fővárosba. Ezután elutaztak Phjongcshangba, ahol megtekintették a megnyitó ünnepséget. Az esemény előtt részt vettek egy fogadáson, amelyet a dél-koreai elnök adott, s amelyen mintegy húsz állam vezetői, illetve képviselői vettek részt, mintegy kétszázan.A rendezvényen az amerikai alelnök is részt vett, de Mike Pence, aki Mun Dzse In társaságában egy asztalnál ült volna a névleges észak-koreai államfővel, a BBC tudósítása szerint még a vacsora előtt távozott. A dél-koreai elnök és az északi politikai küldöttség szombat reggel tért vissza a fővárosba.