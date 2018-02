Ledecká behúzta fő számát is a super-G után, a nyolcaddöntőben búcsúzott az alpesi sí csapatunk - 15. nap élőben

Február 24. Szombat

Bob

férfi négyes 1. futam 1.30, 2. futam 3.07



Hódeszka

férfi big air döntő 2.00, 2.30, 3.00

női párhuzamos óriás-műlesiklás 1.00

kisdöntő 6.28

nagydöntő 6.30

férfi párhuzamos óriás-műlesiklás 1.27,

kisdöntő 6.34, nagydöntő 6.37



Alpesi sí

csapatverseny 3.00

nyolcaddöntő: Svájc-MAGYARORSZÁG 3.39,

kisdöntő 4.28

nagydöntő 4.34



Sífutás

férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km 6.00



Gyorskorcsolya

női tömegrajtos verseny - elődöntő 12.00, döntő 13.30

férfi tömegrajtos verseny - elődöntő 12.45, döntő 14.00



Curling

férfi döntő: Svédország-Egyesült Államok 7.35

női bronzmérkőzés: Nagy-Britannia - Japán 12.05



Jégkorong

férfiak, bronzmérkőzés: Csehország-Kanada 13.10

07.18 - Ester Ledecka duplázott

05.50 - Két futam után német vezetés a férfi négyes bobosoknál

04.04 - Magyar búcsú az alpesi csapatverseny nyolcaddöntőjében

Azért zavart a sérülésem, mert ebben a számban két kézzel szokták elütni a kapukat, de én ezt nem tudtam megtenni"

Mi nem tudjuk két kézzel ütni a kapukat, mint a férfiak"

Azt hiszem, most mindannyiunknak kék-zöld folt a háta a visszacsapódó póznáktól"

Először játszhat férfi hokidöntőt ˝kis csapat˝



Először fordul elő az olimpiák történetében, hogy egy nem a hagyományos hokinemzetek közé sorolt ország férfi válogatottja döntőbe jutott, miután a németek a phjongcshangi játékok pénteki elődöntőjében 4-3-ra verték Kanadát. A mostani a 24. olimpia, amelyen szerepel a férfi jégkorong a programban. Jelenleg hat "nagy" nemzetet tartanak nyilván: Kanadát, Oroszországot (régebben Szovjetuniót, illetve FÁK-at), Finnországot, Svédországot, Csehországot (illetve Csehszlovákiát) és az Egyesült Államokat. A két világháború között Nagy-Britannia is az elithez tartozott a sok honosított kanadai játékosa miatt. Olimpiákon eddig csak a hat hagyományos hokinemzet és 1936-ban a brit válogatott tudott aranyérmet szerezni, sőt, döntőbe is kizárólag ezek az együttesek jutottak. A többi válogatott közül csak Svájc és Németország tudott dobogóra állni, annak is csak a legalsó fokára: a svájciak 1928-ban és 1948-ban, a németek pedig 1932-ben és NSZK néven 1976-ban. Phjongcshangban a németek az orosz csapattal döntőznek vasárnap, míg az utóbbi két olimpián aranyérmes kanadaiak a csehekkel mérkőznek szombaton a harmadik helyért.

Az alpesi síelők között szuperóriás-műlesiklásban aratott váratlan győzelme után a hódeszkások párhuzamos óriás-műlesiklásában is a legjobbnak bizonyult a cseh Ester Ledecka a phjongcshangi téli olimpián. Ebben a számban már ő számított a legnagyobb esélyesnek, mivel tavaly megnyerte a világbajnokságot. Szombaton magabiztosan és koncentráltan versenyzett, nem "nyomta agyon" a teher, így sikerült neki a duplázás, két sportágban is aranyat nyert. A második és harmadik helyen is német snowboardos, Selina Jörg és Ramona Theresia Hofmeister végzett. A férfiaknál a négy éve ezüstérmes svájci Nevin Galmarini győzött, a döntőben a dél-koreai Li Szang Hót verve, a bronz pedig, akárcsak 2014-ben, Szocsiban, a szlovén Zan Kosirnak jutott.olimpiai bajnok: Ester Ledecka (Csehország) 2. Selina Jörg (Németország) 3. Ramona Theresia Hofmeister (Németország)olimpiai bajnok:Nevin Galmarini (Svájc) 2. Li Szang Ho (Koreai Köztársaság) 3. Zan Kosir (Szlovénia)Két futamot követően az egyik német egység vezet a férfi négyes bobosoknál a phjongcshangi téli olimpián. A második helyen a házigazdák négyese, míg a harmadikon egy másik német kvartett áll a verseny felénél.. Németország (Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis) 1:37.55 perc (1. futam: 48.54 másodperc/2. 49.01 másodperc) 2. Koreai Köztársaság (Von Jun Jong, Jun Jung Lin, Szeo Jung Vo, Kim Dong Jun) 1:37.84 (48.65/49.19) 3. Németország (Nico Walther, Kevin Kuske, Alexander Rödiger, Eric Franke) 1:37.90 (48.74/49.16)A magyar négyes a nyolcaddöntőben búcsúzott a jóval esélyesebb és későbbi győztes svájci kvartettel szemben az alpesi sízők szombati csapatversenyén a phjongcshangi téli olimpián. A Hozmann Szonja, Maróty Mariann, Samsal Dalibor, Kékesi Márton összeállítású együttes valamennyi tagja kikapott a rendkívül gyors és egy kis ugratóval tarkított szlalompályán, azaz a tavalyi világbajnokság negyedik helyezettje 4-0-val jutott a legjobb nyolc közé. Elsőként Hozmann Szonja vette birtokába a pályát Denise Feierabenddel, aki nagyjából két kaput és több mint egy másodpercet vert a 16 éves magyar lányra.Másodjára a horvát születésű Samsal Dalibor találkozott Ramon Zenhäusernnel, az esélyeket jól jelezte, hogy utóbbi ezüstérmes volt műlesiklásban. A negyedik olimpiáján, de először magyar színekben szereplő Samsal közel másfél másodperccel bizonyult lassabbnak. Következett Maróty Mariann és Wendy Holdener. A svájci versenyző volt már világbajnok kombinációban, Phjongcshangban pedig nyert egy-egy ezüstöt és bronzot műlesiklásban és kombinációban. A különbség az eddigi legnagyobb volt közel három másodperccel. A legjobban Kékesi Márton szerepelt Daniel Yule ellen, ugyanis csak 1.16 másodperccel ért később a célba, mint riválisa.- értékelt elsőként Samsal, akinek az egyik edzésen eltört a hüvelykujja.- mondta Hozmann Szonja, aki elárulta, ez annyira különleges versenyszám, hogy erre alig készülnek, itt is csak három napot gyakoroltak rá.Maróty Mariann azt fejtette ki, hogy műlesikló a vonalvezetés, a kétpóznás kapuk viszont az óriás-műlesiklást idézik. Úgy értékelt, hogy emiatt egyszer beleakadt az egyik kapuba, utána már nem tudta visszanyerni a sebességét.- mondta Kékesi. A svájciakat nemcsak a magyarok, hanem senki nem tudta megállítani a folytatásban, ugyanis a negyeddöntőben a németeket 2-2-vel, jobb idővel, az elődöntőben a világbajnoki címvédő franciákat 3-1-re, a fináléban pedig az osztrákokat szintén 3-1-re győzték le. Eredmények: alpesi sí, csapatverseny, olimpiai bajnok: ------------------------------------------ Svájc (Denise Feierabend, Ramon Zenhäusern, Wendy Holdener, Daniel Yule, Luca Aerni) 2. Ausztria (Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Katharina Liensberger, Manuel Feller, Michael Matt, Marco Schwarz) 3. Norvégia (Nina Haver-Löseth, Kristin Lysdahl, Maren Skjöld, Sebastian Foss-Solevaag, Leif Kristian Nestvold-Haugen, Jonathan Nordbotten)04.03 - Kanadai arany a férfi hódeszkások big air számábanA kanadai Sebastien Toutant nyerte a férfi hódeszkások big air számát a phjongcshangi téli olimpián. A selejtezőt követően a szombati döntőben három sorozat zajlott és a két jobbik gyakorlat összesített pontszáma adta a végeredményt. Ebben a játékokon most debütáló versenyben egy hosszú lejtőn lecsúszva kell bemutatni az ugrást, azt pontozzák a bírák. Toutant, a szakág első olimpiai bajnoka az első két lecsúszására kapott magas pontszámot, akárcsak a mögötte másodikként záró amerikai Kyle Mack, míg a bronzérmes brit Billy Morgan az első ugrását elrontotta, a másodikat és a harmadikat viszont szépen megcsinálta. A fináléban 12 versenyző szerepelt. Eredmények (az olimpia honlapjáról): hódeszka, férfi big air, olimpiai bajnok: ----------------------------------------- Sebastien Toutant (Kanada) 174,25 pont 2. Kyle Mack (Egyesült Államok) 168,75 3. Billy Morgan (Nagy-Britannia) 168,00Szombaton szerepel utoljára magyar induló a phjongcshangi téli olimpián: a Hozmann Szonja, Maróty Mariann, Kékesi Márton, Samsal Dalibor összeállítású négyes az alpesi sízők debütáló számában, a csapatversenyben áll rajthoz. A magyarok a tavalyi világbajnokságon negyedik svájciakkal kerültek párba a nyolcaddöntőben. A továbbjutás úgy dől el, hogy a csapatok mind a négy tagja párhuzamos műlesiklásban versenyez egy riválissal, amennyiben 2-2 lesz az állás, akkor az időkülönbség dönt. A csapatversenyben már sok nagy hiányzó lesz, például nem indul az osztrák Marcel Hirscher sem, így nehéz megjósolni ki számít igazán esélyesnek.További három, Phjongcshangban programba került számot rendeznek szombaton: a gyorskorcsolyázók tömegrajtos versenye mindkét nemnél és a hódeszkások férfi big air száma is ezen a napon lesz. A nap csúcseseményének egy klasszikusnak számító sífutó szám, a férfi 50 kilométer ígérkezik, ezúttal klasszikus stílusban. Nagy kérdés, hogy a riválisok ezúttal is meg tudják-e tréfálni a norvégokat, mint a tavalyi vb-n, amikor egyetlen sífutó sem került dobogóra a skandináv országból. Curlingben svéd-amerikai döntőt rendeznek. Szombaton nyolc számban avatnak bajnokot.