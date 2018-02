Még 2 olimpiában gondolkodik a sífutó Kónya Ádám

"Nem időeredményben vagy helyezésben gondolkodom jelenleg, hanem olyan érzéssel szeretnék célba érni, hogy a maximumot nyújtottam, illetve az odáig vezető úton minden tőlem telhetőt megtettem, és hogy a rajton a lehető legjobb állapotban legyek" - fogalmazta meg a dél-koreai játékokra vonatkozó terveit a 25 éves sífutó.Kónya Ádám Phjongcshangban két számban indul, előbb a klasszikus stílusú egyéni sprintversenyben, majd a szabadstílusú 15 kilométeren. Bevallása szerint mindkét "műfajt" ugyanúgy szereti, de a hosszabb távot jobban kedveli, ráadásul a mostani szezonban a gyorsabb szabadstílusban voltak jobb eredményei."A felkészülésemet nem befolyásolta és nem nehezítette, hogy mindkét stílusban versenyzek majd, ma szabad, tegnap klasszikus stílusban gyakoroltam" - mondta az MTI-nek szerdai tréningjét követően a veszprémi születésű sportoló, aki arról is beszámolt, hogy őt eléggé megviselte a nyolcórás időeltolódás, emiatt egy edzést ki is kellett hagynia. "Jót tett a pihenés, mert a mostani tréninget éreztem a legjobbnak az elmúlt két-három hétből."A körülményeket ideálisnak nevezte, szerinte a hó jó minőségű. Hozzátette, őt a helyenként mínusz 15 Celsius-fok alatti hideg sem zavarja, ha olyan tiszta, napos idő van, mint ami Phjongcshangban jellemző.Kónya Ádám már 2016 decemberében A kvótát szerzett, igaz a nemzetközi szövetség csak idén januárban hirdette ki hivatalosan az indulási jogokat. Amint elmondta, a biztos részvétel nem változtatott a felkészülésén. Megjegyezte, akkor kirobbanó formában volt, a mostani szezonja viszont eddig hullámzóbban alakult.Elmesélte, hogy az érettségiig az ausztriai Schladmingban élt, ahol 15 évesen ismerkedett meg a sportággal, amelybe azonnal beleszeretett. Azóta ugyan hazaköltözött, de amikor augusztusban elkezdődik a felkészülés a következő szezonra, rendszeresen visszatér a nyugati szomszédokhoz. Hosszú távú tervei között említette, hogy elérje a világkupa-szerepléshez szükséges szintet, majd a vk-sorozat mezőnyének olyan tagja akar lenni, aki nemcsak elindul, hanem alkalmanként akár egy-egy kiugró eredményre is képes.Kónya Ádám jövő kedden előbb az egyéni sprintben, majd három nappal később 15 kilométeren lesz érdekelt Phjongcshangban.