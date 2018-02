Meglepetés holland-vereség történelmi amerikai siker a nőknél, norvég fölény a férfiaknál sífutásban - ez volt a 12. nap

Február 21. Szerda

Curling

női selejtező 1.05

Svájc-Dánia 6-4

Svédország-Kína 8-4

Koreai Köztársaság-OAR 11-2

Nagy-Britannia-Kanada 6-5



férfi selejtező 6.05

Kanada-Dánia 8-3

Egyesült Államok - Nagy-Britannia 10-4

Norvégia-Svédország 7-2

Koreai Köztársaság-Japán 10-4



női selejtező 12.05

Svédország-Egyesült Államok 9-6

Svájc-Japán 8-4

Kanada-OAR 9-8

Koreai Köztársaság-Dánia 9-3



Hódeszka

férfi big air selejtező 1.30



Műkorcsolya

női rövidprogram 1. Alina Zagitova (Oroszország), 2. Jevgenyija Medvegyeva (Oroszország), 3. Kaetlyn Osmond (Kanada) ...23. Tóth Ivett



Alpesi sí

női lesiklás 1. Sofia Goggia (Olaszország), 2. Ragnhild Mowinckel (Norvégia), 3. Lindsey Vonn (amerikai)



Síakrobatika

férfi krossz 1. Brady Leman (Kanada) 2. Marc Bischofsberger (Svájc) 3. Szergej Ridzik (OAR)



Jégkorong

nők, bronzmérkőzés: Finnország-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 3-2

férfiak, negyeddöntő: Csehország-Egyesült Államok 3-2 - szétütés után , OAR-Norvégia 6-1, Kanada–Finnország 0–0, Svédország–Németország 0–2



Sífutás

női szabadstílusú csapatsprint 1. Egyesült Államok, 2 Svédország, 3. Norvégia

férfi szabadstílusú csapatsprint 1. Norvégia, 2. OAR, 3. Franciaország



Gyorskorcsolya

férfi és női csapatüldözéses verseny

nők 1. Japán, 2. Hollandia, 3. Egyesült Államok

férfiak 1. Norvégia, 2. Dél-Korea, 3. Hollandia



Bob

15.11 - Német diadal a női bobosoknál

A már két futam után is vezető Mariama Jamanka, Lisa Buckwitz német duó győzött a női kettes bobosok versenyében a phjongcshangi téli olimpián.Ez volt a németek 12. aranyérme a dél-koreai játékokon.A második helyen végzett amerikai duóból Elana Meyers Taylor négy éve, Szocsiban szintén ezüst-, míg 2010-ben Vancouverben bronzérmet nyert.

15.10 - Japán és norvég aranyérem gyorskorcsolyában

olimpiai bajnok: Mariama Jamanka, Lisa Buckwitz (Németország) 3:22.45 perc (1. futam: 50.54 mp/2. futam: 50.72/3. futam: 50.49/4. futam: 50.70)2. Elana Meyers Taylor, Lauren Gibbs (Egyesült Államok) 3:22.52 (50.52/50.81/50.46/50.73)3. Kaillie Humphries, Phylicia George (Kanada) 3:22.89 (50.72/50.88/50.52/50.77)A nőknél Japán, a férfiaknál Norvégia nyerte a gyorskorcsolyázók üldözéses csapatversenyét a phjongcshangi téli olimpián, szerdán.A sportági favorit hollandok a férfiaknál a harmadik, a nőknél a második helyen végeztek. A férfiaknál a házigazda dél-koreaiak lettek az ezüstérmesek, a nőknél az amerikaiak a bronzérmesek.

olimpiai bajnok: Norvégia (Havard Bökko, Sindre Henriksen, Simen Spieler Nilsen, Sverre Lunde Pedersen) 3:37.32 perc2. Koreai Köztársaság (Li Szung-hun, Csung Dzse-von, Kim Min-szok, Ju Hjong-Dzsun) 3:38.523. Hollandia (Patrick Roest, Jan Blokhuijsen, Sven Kramer, Koen Verweij) 3:38.40

12.10 - A 22 éves Kläbo harmadik aranyát nyerte a csapatsprint diadallal

A férfi sífutók szabadstílusú csapatsprintversenyében ezüstérmes orosz Gyenyisz Szpicov és Alekszandr Bolsunov, az aranyérmes norvég Martin Johnsrud Sundby és Johannes Hoesflot Klaebo, valamint a bronzérmes francia Richard Jouve és Maurice Manificat (b-j) a döntő után a phjongcshangi téli olimpián az Alpensia Sífutó Központban 2018. február 21-én. (MTI/EPA/Antonio Bat)

olimpiai bajnok: Japán (Takagi Miho, Szato Ajano, Takagi Nana, Kikucsi Ajaka) 2:53.89 - olimpiai rekord2. Hollandia (Marrit Leenstra, Ireen Wüst, Antoinette de Jong, Lotte van Beek) 2:55.483. Egyesült Államok (Heather Bergsma, Brittany Bowe, Mia Manganello, Carlijn Schoutens) 2:59.27Norvég siker született a férfi sífutóknál a phjongcshangi téli olimpia szerdai férfi szabadstílusú csapatsprintviadalában.A Martin Johnsrud Sundby, Johannes Hösflot Kläbo duó mindkét tagja együtt haladt a tízfős mezőnnyel az első körében, aztán Kläbo a második 1,4 kilométeres résztávon ellépett a többiektől, és három másodperces előnyt dolgozott ki. Ezt Sundby további kettővel tudta növelni, így Kläbónak a záró etapon már csak a távolság tartására kellett figyelnie, s az is belefért, hogy az utolsó métereken már lassan siklott a cél előtt. Mögötte az orosz, francia, svéd hármas tagjai vetélkedtek a dobogóért, amelyről végül a skandinávok maradtak le. A címvédő finnek mindössze utolsó előttiként értek célba.

11.52 - Történelmi amerikai siker sífutásban

Jessica Diggins (b) és Kikkan Randall, az aranyérmes amerikai csapat tagjai ünnepelnek a női sífutók szabadstílusú csapatsprintversenyének döntője után a phjongcshangi téli olimpián az Alpensia Sífutó Központban 2018. február 21-én. Fotó: MTI/EPA/Diego Azubel

A győztes norvég váltó mindkét versenyzője tagja volt a 4x10 kilométeres váltónak, s Kläbo az egyéni sprintversenyben is győzött. Így a 21 esztendős versenyző a francia sílövő Martin Fourcade után a második triplázó lett Phjongcshangban.olimpiai bajnok: Norvégia (Martin Johnsrud Sundby, Johannes Hösflot Kläbo) 15:56.26 perc2. Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR - Gyenisz Szpicov, Alekszandr Bolsunov) 15:57.973. Franciaország (Maurice Manificat, Richard Jouve) 15:58.28A Kikkan Randall, Jessica Diggins amerikai sífutó páros nyerte meg a női szabadstílusú csapatsprintet a phjongcshangi téli olimpia szerdai versenynapján.A második helyen a svéd kettős végzett, a harmadik a norvég páros lett. Amerikai sífutók először nyertek olimpiai aranyérmet, eddigi egyetlen medáljukat Bill Koch szerezte, aki 1976-ban 30 kilométeren lett második.

Kitekintés

A dobogós trió a hajrához közeledve leszakította magáról a mezőnyt, és szinte az utolsó méterekig nagy harcot vívott egymással a győzelemért. A célegyenesbe még a svédek záró embere fordult be elsőként, az amerikai Jessica Digginsnek viszont sikerült előznie.Négy éve, Szocsiban a norvég páros nyert, amelynek egyik tagja, Marit Björgen ezúttal bronzéremmel gazdagodott. Az olimpiai érmek számát (14) tekintve a 37 éves Björgen rekorder a téli játékok történetében. A hétszeres olimpiai bajnok Phjongcshangban a 4x5 kilométeres női váltó tagjaként nyert, és szerdán negyedszer állhatott dobogóra.olimpiai bajnok: Kikkan Randall, Jessica Diggins (Egyesült Államok) 15:56.47 perc2. Charlotte Kalla, Stina Nilsson (Svédország) 15:56.663. Marit Björgen, Maiken Caspersen Falla (Norvégia) 15:59.44A norvégok ma norvégzászlós nadrágban curlingeznek

11.00 - Kiütéses győzelemmel a négy között az orosz férfi jégkorongcsapat

Fotó: MTI/AP/Matt Slocum

Az orosz válogatott a norvég csapat felett aratott 6-1-es sikerrel jutott be a phjongcshangi téli olimpia férfi jégkorongtornájának elődöntőjébe, ahol majd a csehekkel találkozik.Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR)-Norvégia 6-1 (3-0, 2-1, 1-0) gól: Grigorenko (9.), Huszev (14.), Vojnov (20.), Kalinin (29.), Neszterov (34.), Telegin (54.), illetve Bonsaksen (28.)

10.57 - Finn bronzérem a női jégkorongtornán

10.43 - Svájci-brit rájátszás a férfi curling elődöntőért

07.18 - Kanadai siker a férfi síakrobaták krosszversenyében

07.08 - Zagitova az élen, Tóth Ivett szerepelhet a kűrben

Boldog vagyok, hogy sikerült a kűrbe jutnom. Bár talpon maradtam, nagyot hibáztam a Lutznál, viszont a többi ugrásom, a forgások és a lépéssorom jó lett"

Bátor szerettem volna lenni, ez sikerült. A kűr örömjáték lesz"

05.32 - A címvédő Kanada nem jut elődöntőbe curlingben

05.03 - Papírforma győzelem lesiklásban, de Vonn csak a harmadik

Sofia Goggia

Lindsey Vonn

Ragnhild Mowinckel,

Korábban

Csehország-Egyesült Államok 3-2 (1-1, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0) - szétlövésselg.: Kolar (16.), Kundratek (29.), Koukal (győztes büntető), illetve Donato (7.), Slater (31.)Németország-Svédország 13.10Kanada-Finnország 13.10A finn válogatott 3-2-re legyőzte az orosz csapatot a phjongcshangi téli olimpia női jégkorongtornájának bronzmérkőzésén.gól: Nieminen (3.), Tapani (21.), Valimaki (33.), illetve Szoszina (23.), Beljakova (47.)csütörtökön játsszák:döntő: Kanada-Egyesült Államok 5.10A svájciak és a britek rájátszást vívnak az elődöntőbe jutásért a phjongcshangi téli olimpia férfi curlingtornáján.A körmérkőzéses szakasz után a legjobb négy folytatja szereplését az elődöntőben. A svédek és a kanadaiak mögött szerdán a harmadik helyen hármas holtverseny alakult ki, melyben az egymás elleni eredmények alapján az amerikaiak közvetlenül bekerültek a négy közé, míg a szintén öt győzelemmel zárt Svájc és Nagy-Britannia csütörtökön rájátszásban dönt a továbbjutásról.A négy között az amerikaiak a kanadaiakkal találkoznak, a svédekre pedig a playoff győztese vár.Kanada-Dánia 8-3Egyesült Államok - Nagy-Britannia 10-4Norvégia-Svédország 7-2Koreai Köztársaság-Japán 10-41. Svédország 7 győzelem, 2. Kanada 6, 3. Egyesült Államok 5, 4. Nagy-Britannia és Svájc 5-5, 6. Norvégia 4, 7. Koreai Köztársaság 4, 8. Japán 4, 9. Olaszország 3, 10. Dánia 2A kanadai Brady Leman nyerte meg a férfi síakrobaták krosszversenyét a phjongcshangi téli olimpia szerdai versenynapján. Leman a döntőben szinte rögtön az élre állt, és végig megtartotta pozícióját. Mögötte a svájci Marc Bischofsberger ért célba, a harmadik pedig az orosz Szergej Ridzik lett. Utóbbi a finálé negyedik résztvevőjéhez, a szintén kanadai Kevin Druryhoz hasonlóan bukott, ám riválisával ellentétben folytatni tudta a versenyt.olimpiai bajnok: Brady Leman (Kanada) 2. Marc Bischofsberger (Svájc) 3. Szergej Ridzik (OAR)Tóth Ivett 23. lett a női műkorcsolyázók szerdai rövidprogramjában a phjongcshangi téli olimpián, így pénteken bemutathatja kűrjét. A 30 tagú mezőnyben a legjobb 24-ben kellett végeznie, hogy két nappal később is jégre léphessen. A legjobb produkciót az orosz Alina Zagitova mutatta be, őt honfitársa, Jevgenyija Medvegyeva és a kanadai Kaetlyn Osmond követi.Az UTE 19 éves műkorcsolyázóját a harmadik hatos csoport második versenyzőjeként szólították jégre. Amint felcsendült az AC/DC zenekar Back in black slágere, a nézők ütemes tapssal reagáltak, később a Thunderstruck még nagyobb lelkesedésre sarkallta őket. A Svájcban készülő magyar sportoló nagyszerűen kezdett, tisztán megcsinálta a két tripla toeloopból álló kombinációját. A folytatás viszont nem alakult tökéletesen, a tripla Lutzot nem tudta kiforogni, így páros lábra érkezett. A hiba nem bizonytalanította el a zenéhez illő rockerszerelésben, fekete nadrágban és fekete, szegecsekkel kirakott, ujjatlan bőr felsőben korcsolyázó versenyzőt, a hátralévő forgásokat, lépéssorokat szépen teljesítette, és a dupla Axel is kifogástalan volt. A program végén a maroknyi magyar szurkoló nagy tapssal jutalmazta Tóthot.A bírók 53,22 pontra értékelték a gyakorlatot, ez a szezonban a legjobb teljesítménye volt Tóthnak, aki így éppen hat riválist előzött meg, azaz azonnal biztos volt a továbbjutása. Később még egy ellenfelénél jobbnak bizonyult, így a 23. helyről várja a folytatást.- értékelt a tavalyi Európa-bajnokságon nyolcadik magyar műkorcsolyázó, aki bevallása szerint akkor kezdett izgulni, amikor beállt a jégre, ugyanakkor a közönség az ütemes tapssal sokat segített neki abban, hogy beleélje magát a mozdulatokba és megnyugodjon.Tóth Ivett kifejtette, nagyon szeret korán versenyezni, azaz őt egyáltalán nem zavarta, hogy a megszokottól eltérően a dél-koreai játékokon este helyett délelőtt, illetve kora délután kell szerepelniük. A zeneválasztást illetően arról beszélt, hogy előző idényben Michael Jacksonra korcsolyázott és ezt a vonalat szerették volna továbbvinni a koreográfusával, aki elfogadta az AC/DC-re vonatkozó ötletét, mert a publikum nagyon át tudja venni a hangulatát.- zárta szavait Tóth Ivett, akinek Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke a vegyeszónában gratulált a teljesítményéhez.A legjobbakat tartalmazó utolsó csoportból az orosz Marija Szockova és a 31 évével veteránnak számító, Szocsiban bronzérmes olasz Carolina Kostner hibázott, előbbi esett is, utóbbinak pedig az ugrásai nem voltak tiszták. Az élmezőny így is igen szoros, ugyanis a januári Európa-bajnokságon győztes Zagitova alig több mint egy ponttal előzi meg a legutóbbi két világbajnokságon aranyérmes Medvegyevát, de a tavalyi vb-n második Osmond hátránya is csak négy pont.1. Alina Zagitova (Oroszország) 82,92 pont 2. Jevgenyija Medvegyeva (Oroszország) 81,61 3. Kaetlyn Osmond (Kanada) 78,87 ...23. Tóth Ivett 53,22A nők között biztosan nem lesz címvédés curlingben a phjongcshangi téli olimpián, miután Kanada szerdán kikapott a brit csapattól, ezzel biztossá vált, hogy nem juthat be az elődöntőbe. A kanadaiaknak nyolc mérkőzés után mindössze három győzelmük van, így az esti, utolsó összecsapásuk eredményétől függetlenül kijelenthető, hogy nem végeznek az első négy között. Kanada szereplése óriási meglepetés. A csapat ugyanis nem csupán címvédő, de a legutóbbi világbajnokságon is diadalmaskodott, ráadásul a sportág 1998-as olimpiai bemutatkozása óta minden játékokon dobogóra állhatott. A britek mostani sikerükkel viszont bekerültek az elődöntőbe, csakúgy mint a kínai válogatottat legyőző svéd csapat. A legjobb négy között ezzel már csak egyetlen hely kiadó, mivel a házigazda koreai együttes már kedden biztosította helyét az éremcsatározásokban.curling, nők, selejtező: Svájc-Dánia 6-4 Svédország-Kína 8-4 Koreai Köztársaság-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 11-2 Nagy-Britannia-Kanada 6-5Papírforma-győzelemmel zárult a női lesiklók versenye a phjongcshangi téli olimpián, miután a szakági világkupában vezető olaszdiadalmaskodott. A 25 éves sportoló az idei szezonban az egész mezőny egyik legkiegyensúlyozottabb síelője volt a lesiklók között, két viadalt nyert és kétszer volt második. Előzetesen a szerdai versenyen Goggia és az amerikai klasszis, a legutóbbi két vk-viadalt az olasz előtt megnyerőcsatájára lehetett számítani a győzelemért, a nagy harc azonban elmaradt. Goggia ötödiknek csúszott le a pályán, melynek középső részét és a végét is kiemelkedően sielte meg, s biztosan, közel hét tizedmásodperces előnnyel az élre állt. Kettővel utána jött Vonn, aki gyorsan hátrányba került, s féltávnál már közel fél másodperccel volt tőle elmaradva.A célba az amerikai 47 századdal gyengébb idővel ért. Vonn után sokáig úgy tűnt, nem csupán az első hely, hanem a dobogós pozíciók is eldőltek, egészen a 19. síelőig ugyanis Goggia, Vonn, Tina Weirather volt a sorrend. Jött azonban az óriás-műlesiklásban ezüstérmes norvégaki már az elején az olasz idejéhez hasonlót produkált, s a pálya alsó szakaszán is közel maradt hozzá, végül pedig csupán 9 százados hátránnyal zárt, így övé lett a második hely, Vonné pedig a harmadik. A minden bizonnyal utolsó olimpiáján szereplő, 33 éves Vonn minden idők legsikeresebb versenyzője a világkupát tekintve, hiszen 81 győzelmével csúcstartó, olimpián viszont ez csupán a harmadik dobogós helyezése. Korábban a 2010-es vancouveri olimpián lesiklásban győzött, szuperóriás-műlesiklásban pedig harmadik lett.olimpiai bajnok: Sofia Goggia (Olaszország) 1:39.22 perc 2. Ragnhild Mowinckel (Norvégia) 1:39.31 3. Lindsey Vonn (amerikai) 1:39.69Ugyan a hátralévő napokban lesznek még magyar indulók a phjongcshangi téli olimpián, de valamennyien szerepeltek már más számban, így szerdán utolsóként Tóth Ivett mutatkozik be a női műkorcsolyázók rövidprogramjában. Az UTE 19 éves sportolója az öt, egyenként hatfős csoportból a harmadikban lép jégre, méghozzá másodikként. A sorsolás alapvetően kedvező Tóth Ivett számára, mivel ő nem szeret a csoport legvégén korcsolyázni. Ahhoz, hogy a pénteki kűrben is érdekelt legyen, a legjobb 24-ben kell zárnia a rövidprogramban. A tavalyi világbajnokságon sikerült neki, huszadik helyével szerezte meg a kvótát a dél-koreai játékokra.A nagy esélyesek között az oroszokat és a kanadaiakat lehet említeni, ugyanis a világbajnoki címvédő Jevgenyija Medvegyeva mögött tavaly két tengerentúli állhatott még dobogóra Kaetlyn Osmond és Gabrielle Daleman személyében, a januári Európa-bajnokságon pedig Alina Zagitova legyőzte a honfitársát.Sífutásban mindkét nemnél a szabadstílusú csapat sprintet rendezik meg. A férfiaknál nehéz elképzelni, hogy ne a norvégok nyerjenek, mivel a Phjongcshangban már kétszeres aranyérmes Johannes Hösflot Klaebónál jelenleg nincs gyorsabb sífutó, ezt bizonyította egyéni sprintben és a váltó befejező embereként is. A nőknél pedig norvég-svéd párviadalra van kilátás, ahol az egyéniben győztes Stina Nilsson révén talán utóbbiak az esélyesebbek.A gyorskorcsolyázóknál a férfi és női üldözéses verseny következik, ebben pedig a hollandok a toronymagas favoritok, mivel nekik van a legtöbb kiemelkedő képességű versenyzőjük.Az is eldől szerdán, hogy ki lesz az alpesi lejtők királynője. A legnagyobb esélye erre az amerikai Lindsey Vonn-nak van, aki a szakág legutóbbi három világkupaversenyét megnyerte. A szám vancouveri bajnoka ugyanakkor minden alkalommal kockázatosan versenyez, emiatt viszonylag sokszor kiesik. Viszont ha hiba nélkül leér a célba, akkor szinte elképzelhetetlen, hogy ne a 33 éves klasszis legyen az első, megkoronázva hosszú pályafutását. Mögötte érdemes kiemelni az olasz Sofia Goggiát, mert ő az, aki még egynél több lesikló viadalt nyert az idényben. Meglepetést okozhat még a liechtensteini Tina Weirather és az osztrák Cornelia Hütter is. Bár a leggyorsabb szám közel sem a legjobbja, de a szezonban még futamgyőzelme is volt a szintén amerikai Mikaela Shiffrinnek, aki óriás-műlesiklásban ugyan nyert a dél-koreai játékokon, viszont óriási meglepetésre szlalomban még csak dobogóra sem állhatott.A női kettes bobban két futam után mindössze hét század választja el egymástól az éllovas német, illetve a második amerikai párost, így vélhetően egyikük szerzi meg az aranyérmet, míg a férfi jégkorongtornán már a negyeddöntőket rendezik. A legérdekesebbnek a cseh-amerikai párharc tűnik, de a címvédő kanadaiak sem számíthatnak könnyű hatvan percre a finnek ellen. Az oroszok viszont jóval esélyesebbnek tűnnek a norvégoknál, akárcsak a svédek a németeknél. Szerdán hét számban avatnak bajnokot.