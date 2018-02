Nagy Konrád nem helyezésben, hanem jó időeredményben gondolkodik

Fizikálisan jó állapotban vagyok, azon múlik a szereplésem, hogy mentálisan mennyire leszek rendben"

Ha tudnám, mi kell ehhez, akkor mindent úgy csinálnék. Mindenesetre kikapcsolódással próbálom csökkenteni a stresszt, szobatársaimmal, Knoch Viktorral és a Liu fivérekkel voltam asztaliteniszezni".

Tavaly a világranglista második helyén volt, amivel bebizonyította, képes a kiugró eredményre

Nagy Konrád gyorskorcsolyázó nem helyezésben gondolkodik, hanem elsősorban jó időeredményt szeretne elérni a phjongcshangi téli olimpián.- mondta az MTI-nek hétfői edzését követően a nyitóünnepség magyar zászlóvivője, aki arra nem tudott választ adni, hogy az min múlik.Telegdi Attila, a magyar szövetség gyorsasági szakágának sportigazgatója szerint a debreceni sportoló tipikusan jó edzésmenő. Azt emelte ki, hogy az esemény nevében is benne van a játékok szó, így az a legfontosabb, hogy élvezze a versenyt, azaz ne görcsöljön rajta.- tette hozzá Telegdi.Úgy vélte, ha ezt most képes lenne megmutatni, akkor kellemes meglepetést okozhatna. A szakember elmondta, nagyon régóta ismerik egymást a versenyzővel, így annak ellenére könnyű vele együtt dolgoznia a játékok során, hogy Nagy Konrád évek óta a kanadai válogatottal készül.A sportvezető arról is beszélt, hogy ezúttal már csak könnyed edzés szerepelt a programban, de Nagy Konrád most teljesítette a leggyorsabb körét a kangnungi Ovalban, ami biztató a keddi 1500 méteres versenye előtt. A 25 éves sportoló még jövő pénteken, 1000 méteren áll rajthoz. Juhász Bianka erőnléti edző úgy fogalmazott, fizikailag nagyszerű állapotban van Nagy Konrád, akinek a keringési rendszere szerinte etalonnak tekinthető."Hullámzó idényem volt. A szezon elején jó időket értem el, de az első világkupán technikai probléma is hátráltatott, mert közvetlenül a verseny előtt eltört a pengém. Ez kihatással volt a következő kvalifikációs világkupára is" - mondta a pályafutását rövidpályás gyorskorcsolyázóként kezdő Nagy Konrád, aki aztán a két tengerentúli vk-viadalon tudott javítani és két távon szerzett kvótát.A versenyző a kangnungi körülményekkel meg van elégedve, a pályát jó minőségűnek tartja, ráadásul szerinte egyre gyorsul a jég. A Szocsiban 1500 méteren 26. sportoló elárulta, nem számított rá, hogy ő viheti a magyar zászlót a megnyitón, de nagyon élvezte és rendkívül megtisztelőnek tartja.